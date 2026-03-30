Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς

Η Μαρινέλλα υπήρξε μία γυναίκα σύμβολο, πρωτοπόρος -αν όχι επαναστάτρια- στην εγχώρια μουσική σκηνή με τη στάση ζωής της.

Ξεκίνησε την καριέρα της στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και άλλαξε τα δεδομένα!

Ήταν πρώτη τραγουδίστρια που σηκώθηκε από την καρέκλα και τραγούδησε όρθια πάνω στο πάλκο.

Η Μαρινέλλα με τον Στέλιο Καζαντζίδη

Ήταν η πρώτη γυναίκα που φόρεσε παντελόνι για να τραγουδήσει. Όπως η ίδια είχε πει, αποφάσισε να φορέσει παντελόνι καθώς με τα φορέματα, τα πόδια της μάτωναν από τα πιάτα που έσπαγαν οι θαμώνες πάνω στη σκηνή.

Ήταν η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια που έκοψε τα μαλλιά της κοντά γιατί ίδρωνε και αυτό την ενοχλούσε.

Ήταν μια από τις πρώτες Ελληνίδες που είχε το θάρρος να αποκτήσει παιδί εκτός γάμου στη δεκαετία του ‘70.

Η Μαρινέλλα τότε προσπαθούσε να χτίσει τη σόλο καριέρα της ενώ εκείνη την περίοδο τάραξε την κοινωνία της εποχής, αφού έγινε ανύπαντρη μητέρα.

Το 1975 η Μαρινέλλα έφερε στον κόσμο τη μοναχοκόρη της, Τζωρτζίνα (Γεωργία-Χριστίνα) Σερπιέρη, καρπό του έρωτά της με τον πρωταθλητή Ελλάδος στην ιππασία και επιχειρηματία Φρέντυ Σερπιέρη.

Η Μαρινέλλα με την κόρη της, Τζωρτζίνα

Η μητρότητα υπήρξε σταθμός στη ζωή της. Η ίδια είχε μιλήσει γι’ αυτό σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Όταν γίνεσαι μάνα αρχίζουν να σε κατακλύζουν οι υπαρξιακές ανησυχίες. Η ζωή σου παίρνει μια άλλη τροπή. [Η κόρη μου] Ήταν καρπός του έρωτά μου με τον πρωταθλητή ιππασίας Φρέντυ Σερπιέρη, με τον οποίο ήμασταν μαζί τέσσερα χρόνια. Όταν γεννήθηκε η κόρη μας, εκείνος ήθελε να παντρευτούμε. Αποφάσισα, όμως, να μην ανταποκριθώ και του ζήτησα να παραμείνουμε δύο καλοί φίλοι, κάτι που τηρήσαμε μέχρι να φύγει από τη ζωή».

Στη συνέχεια είχε πει: «Προκάλεσε σοκ το ότι δεν παντρευτήκαμε, αλλά δεν με ενδιέφερε ο κοινωνικός αντίκτυπος ούτε τι θα πει ο κόσμος που είχαμε αποκτήσει ένα παιδί εκτός γάμου».

Tζωρτζίνα Σερπιέτη - Φρέντυ Σερπιέρη - Μαρινέλλα

Στις 10 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου παντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της, τον Τόλη Βοσκόπουλο, τον οποίο είχε γνωρίσει το 1973 λίγο μετά τον χωρισμό του με τη Ζωή Λάσκαρη.

Μάλιστα, ο γάμος τους ήταν «μυστικός», και είχε γίνει στο διαμέρισμα της Μαρινέλλας στο Παγκράτι ενώ το ζευγάρι φορούσε τζιν!

Ο γάμος τους ήταν ανατρεπτικός ακόμη και για τα σημερινά δεδομένα αφού παντρεύτηκαν με μόλις 6 καλεσμένους!

Η Μαρινέλλα δεν ακολούθησε ποτέ τους κανόνες…τους έγραψε από την αρχή!