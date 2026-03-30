Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς

Η τραγουδίστρια που υπήρξε πρωτοπόρος και έσπασε το κατεστημένο

30.03.26 , 17:09 Νέα καταδίκη για τον «εθνικό μας κοριό» Χρήστο Μαυρίκη
30.03.26 , 17:07 Κομισιόν: Σε κίνδυνο θέτουν οι Χούθι την Υεμένη
30.03.26 , 17:01 To StarX επιστρέφει και εστιάζει στην ψυχική υγεία
30.03.26 , 16:52 Γιάμαλη: «Για να θεωρείσαι αρκετά θύμα, πρέπει να πληροίς προϋποθέσεις»
30.03.26 , 16:49 Τραγωδία στο Άστρος: Νεκροί από ηλεκτροπληξία δύο εργαζόμενοι
30.03.26 , 16:33 Κομισιόν: Έγκριση 1,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας
30.03.26 , 16:32 Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
30.03.26 , 16:12 Aφροδίτη στον Ταύρο: Ποια ζώδια θα ευνοηθούν στα οικονομικά
30.03.26 , 16:07 Lemon: 200 παραστάσεις σε 8 χρόνια στα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας
30.03.26 , 16:00 Citroёn C3 Aircross: Κερδίζει το Best USERS’ Car of Europe 2026
30.03.26 , 15:58 Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
30.03.26 , 15:55 Βίντεο: Τουρκική ακταιωρός προσπαθεί να διώξει ελληνικό αλιευτικό
30.03.26 , 15:50 Άγιο Φως: Σε «πολεμικές» συνθήκες η Αφή του από τον Πανάγιο Τάφο
30.03.26 , 15:49 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: μπασκετική άνοιξη με απουσίες και ερωτηματικά
30.03.26 , 15:19 MasterChef: Εβδομάδα αθλητισμού με πρώτη καλεσμένη τη Δώρα Παντέλη!
Καινούργιου: Σταματάει νωρίτερα από την εκπομπή - «Αύριο η τελευταία μέρα»
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Τραγωδία στο Άστρος: Νεκροί από ηλεκτροπληξία δύο εργαζόμενοι
Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία ERMINIO: Στο «κόκκινο» και η Αττική
Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Ελένη Μενεγάκη: Οι σπάνιες φωτογραφίες με την κόρη της, Μαρίνα και τον Μάκη
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Γιάμαλη: «Για να θεωρείσαι αρκετά θύμα, πρέπει να πληροίς προϋποθέσεις»
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Πρώτη Δημοσίευση: 30.03.26, 14:32
Η Μαρινέλλα υπήρξε μία γυναίκα σύμβολο, πρωτοπόρος -αν όχι επαναστάτρια- στην εγχώρια μουσική σκηνή με τη στάση ζωής της.

Μαρινέλλα: 10 εμβληματικά τραγούδια της και η ιστορία τους

Ξεκίνησε την καριέρα της στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και άλλαξε τα δεδομένα!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ήταν πρώτη τραγουδίστρια που σηκώθηκε από την καρέκλα και τραγούδησε όρθια πάνω στο πάλκο.

Η Μαρινέλλα με τον Στέλιο Καζαντζίδη

Η Μαρινέλλα με τον Στέλιο Καζαντζίδη

Ήταν η πρώτη γυναίκα που φόρεσε παντελόνι για να τραγουδήσει. Όπως η ίδια είχε πει, αποφάσισε να φορέσει παντελόνι καθώς με τα φορέματα, τα πόδια της μάτωναν από τα πιάτα που έσπαγαν οι θαμώνες πάνω στη σκηνή. 

Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς

Ήταν η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια που έκοψε τα μαλλιά της κοντά γιατί ίδρωνε και αυτό την ενοχλούσε.

Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς

Ήταν μια από τις πρώτες Ελληνίδες που είχε το θάρρος να αποκτήσει παιδί εκτός γάμου στη δεκαετία του ‘70.

Η Μαρινέλλα τότε προσπαθούσε να χτίσει τη σόλο καριέρα της ενώ εκείνη την περίοδο τάραξε την κοινωνία της εποχής, αφού έγινε ανύπαντρη μητέρα.

Το 1975 η Μαρινέλλα έφερε στον κόσμο τη μοναχοκόρη της, Τζωρτζίνα (Γεωργία-Χριστίνα) Σερπιέρη, καρπό του έρωτά της με τον πρωταθλητή Ελλάδος στην ιππασία και επιχειρηματία Φρέντυ Σερπιέρη.

Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς

Η Μαρινέλλα με την κόρη της, Τζωρτζίνα

Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς

Η μητρότητα υπήρξε σταθμός στη ζωή της. Η ίδια είχε μιλήσει γι’ αυτό σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Όταν γίνεσαι μάνα αρχίζουν να σε κατακλύζουν οι υπαρξιακές ανησυχίες. Η ζωή σου παίρνει μια άλλη τροπή. [Η κόρη μου] Ήταν καρπός του έρωτά μου με τον πρωταθλητή ιππασίας Φρέντυ Σερπιέρη, με τον οποίο ήμασταν μαζί τέσσερα χρόνια. Όταν γεννήθηκε η κόρη μας, εκείνος ήθελε να παντρευτούμε. Αποφάσισα, όμως, να μην ανταποκριθώ και του ζήτησα να παραμείνουμε δύο καλοί φίλοι, κάτι που τηρήσαμε μέχρι να φύγει από τη ζωή».

Στη συνέχεια είχε πει: «Προκάλεσε σοκ το ότι δεν παντρευτήκαμε, αλλά δεν με ενδιέφερε ο κοινωνικός αντίκτυπος ούτε τι θα πει ο κόσμος που είχαμε αποκτήσει ένα παιδί εκτός γάμου».

Tζωρτζίνα Σερπιέτη - Φρέντυ Σερπιέρη - Μαρινέλλα

Tζωρτζίνα Σερπιέτη - Φρέντυ Σερπιέρη - Μαρινέλλα

Στις 10 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου παντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της, τον Τόλη Βοσκόπουλο, τον οποίο είχε γνωρίσει το 1973 λίγο μετά τον χωρισμό του με τη Ζωή Λάσκαρη.

Μάλιστα, ο γάμος τους ήταν «μυστικός», και είχε γίνει στο διαμέρισμα της Μαρινέλλας στο Παγκράτι ενώ το ζευγάρι φορούσε τζιν! 

Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς

 

Ο γάμος τους ήταν ανατρεπτικός ακόμη και για τα σημερινά δεδομένα αφού παντρεύτηκαν με μόλις 6 καλεσμένους!

Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς

Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς

Η Μαρινέλλα δεν ακολούθησε ποτέ τους κανόνες…τους έγραψε από την αρχή!

