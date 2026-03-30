Μαρινέλλα: 10 εμβληματικά τραγούδια της και η ιστορία τους

Σπουδαίες ερμηνείες της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού

Μαρινέλλα: 10 εμβληματικά τραγούδια της και η ιστορία τους
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Αφιέρωμα στη Μαρινέλλα / Βίντεο: Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρινέλλα, εμβληματική φωνή του ελληνικού τραγουδιού, απεβίωσε στις 28 Μαρτίου σε ηλικία 88 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Είχε υποστεί εγκεφαλικό το 2024 και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας από τότε.
  • Σημαντικά τραγούδια της περιλαμβάνουν τα "Σταλιά σταλιά", "Για σένανε μπορώ", "Καμιά φορά" και "Τι έκανα για πάρτη μου", που καθόρισαν την καριέρα της.
  • Η συνεργασία της με μεγάλους δημιουργούς όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Μίμης Πλέσσας ήταν καθοριστική για την καλλιτεχνική της πορεία.
  • Η Μαρινέλλα άφησε πίσω της μια πλούσια δισκογραφία και αναγνωρίστηκε ως μία από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες της Ελλάδας.

Φτωχότερη η μουσική σκηνή από το Σάββατο 28 Μαρτίου, αφού το ελληνικό τραγούδι έχασε για πάντα την ιέρειά του. 

Η Μαρινέλλα, μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμο «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, στο σπίτι της στην Κηφισιά, σκορπώντας θλίψη στο πανελλήνιο και τον καλλιτεχνικό κόσμο. 

Μαρινέλλα: Πότε θα γίνει η κηδεία της - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

 

 

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στον καλλιτεχνικό χώρο, είχε υποστεί εγκεφαλικό τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο και έκτοτε αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της.

Μαρινέλλα: Ποια είναι η αιτία θανάτου της μεγάλης ερμηνεύτριας

Μαρινέλλα: 10 αγαπημένα τραγούδια της και η ιστορία τους

Ας δούμε δέκα σημαντικές ερμηνείες της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, οι οποίες έμειναν στην ιστορία.

«Σταλιά σταλιά» (1969)

Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της Μαρινέλλας και το τραγούδι-σταθμό της προσωπικής της καριέρας μετά τον χωρισμό της από τον Στέλιο Καζαντζίδη. Όπως εξομολογήθηκε ο Γιώργος Ζαμπέτας, το συγκεκριμένο τραγούδι το είχε γράψει (σε στίχους Διονύση Τζεφρώνη) για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για την ταινία «Το κορίτσι του λούνα παρκ». Η αντίδραση της Βουγιουκλάκη ακούγοντάς το ήταν: «Τι είναι αυτό; Να το δώσεις να το πει ο Καζαντζίδης. Γράψε μου κάτι άλλο. Δε μου ταιριάζουν εμένα τέτοια τραγούδια». Στο στούντιο εκείνη τη στιγμή ήταν και η Μαρινέλλα, η οποία λίγο μετά την αποχώρηση της Αλίκης, ζήτησε από τον Ζαμπέτα να το ερμηνεύσει εκείνη. 

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Ζαμπέτας στη συνέντευξή του: «Εγώ τη Μαρινέλλα την αγαπούσα, την αγαπώ και θα την αγαπώ. Λέω, ότι γουστάρει η Κίτσα, ήταν το χαϊδευτικό που τη λέγαμε εμείς. Τελειώνουμε το τραγούδι, μπαίνει μέσα και το λέει μια και έξω. Έγινε η Μαρινέλα με αυτό το τραγούδι, το λέω χωρίς να ντρέπομαι και το καυχιέμαι...». 

Σταλιά σταλιά κι αχόρταγα
Τα πίνω τα φιλιά σου
Κουρνιάζω σαν αδύνατο
Πουλί στην αγκαλιά σου

Σίγησε η φωνή της Μαρινέλλας: Η άγνωστη ζωή της και η μεγάλη πορεία της

«Για σένανε μπορώ» (1981)

Ένα παθιασμένο ερωτικό τραγούδι, σε στίχους Σώτιας Τσώτου και μουσική Αντώνη Στεφανίδη. Το «Για σένανε μπορώ» είναι το απόλυτο τραγούδι αγάπης, το οποίο ερμήνευσε μοναδικά η Μαρινέλλα το 1981.

Κυκλοφόρησε στον ομώνυμο δίσκο «Μαρινέλλα (Για σένανε μπορώ)» και καθιερώθηκε ως μία από τις μεγαλύτερες διαχρονικές επιτυχίες της, αποτελώντας σταθμό στην καριέρα της και σφραγίζοντας μοναδικά την καλλιτεχνική της πορεία. 

Για σένανε μπορώ τις φλέβες μου να σκίσω
Το αίμα μου ν' αφήσω να τρέξει σα νερό
Για σένανε μπορώ πατρίδα να προδώσω
Χριστέ ντρέπομαι τόσο και όμως το μπορώ


«Καμιά φορά» (1983)

Ένα κομμάτι-ταυτότητα για τη σπουδαία ερμηνεύτρια ήταν το «Καμιά Φορά», σε στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη. Πρόκειται για ένα τραγούδι με ποιητική διάσταση, το οποίο μελοποίησε ο Γιώργος Χατζηνάσιος και κυκλοφόρησε το 1983. Όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στον Κωνσταντίνο Παυλικιάνη, το 2015, ο στιχουργός Μιχάλης Μπουρμπούλης: «Το «Καμιά Φορά» είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να διαφύγει μέσα από μία κατεστημένη κατάσταση που δεν ελέγχει, ερωτική έστω... Λέω ν’ αλλάξω ουρανό / μα δεν υπάρχουν δρόμοι». Αυτό ολόκληρο είναι ένα παράλογο σχήμα, αλλά είναι συμβολικό. Ήμουνα συνεχώς βυθισμένος μέσα στην παγκόσμια ποίηση κι έβλεπα ότι τα νοήματα είναι πίσω από τις λέξεις». 

Ενώ όσον αφορά στην ερμηνεία της Μαρινέλλας, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, είχε αναφέρει το 2020 στην εκπομπή «Κατάθεση Ψυχής» ότι: Δεν έχω πέσει πολλές φορές έξω, είχα το κριτήριο για να καταλάβω τι μπορεί να συγκινήσει τον κόσμο. Για το «Καμιά Φορά» που λέει η Μαρινέλλα έπεσα έξω, είναι και ένα κομμάτι–ταυτότητα για εκείνη. Κατάλαβα τελικά πως πέρα από τη μουσική το κομμάτι έπιασε τον κόσμο από άποψη στίχου. Δεν είχα αντιληφθεί την ποιητική του διάσταση».

Καμιά φορά
Λέω ν' αλλάξω ουρανό
Μα δεν, μα δεν υπάρχουν δρόμοι
Κι άλλη φορά
Σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ
Και σου, και σου ζητώ συγγνώμη


«Τι έκανα για πάρτη μου» (1993)

Το απόλυτο παράπονο για έναν χαμένο έρωτα... Το τραγούδι «Τι έκανα για πάρτη μου» είναι μια πασίγνωστη λαϊκή επιτυχία που ερμήνευσε η Μαρινέλλα το 1993, σε στίχους Φωτεινής Δούρου και μουσική Θανάση Πολυκανδριώτη.

Στίχοι που έχουν χιλιοτραγουδηθεί από όσους πληγώθηκαν, κάνοντας θυσίες σε μία σχέση που στο τέλος έριξε άδοξα τίτλους τέλους:

Τι έκανα για πάρτη μου
Τι έκανα για μένα
Είχα ψυχούλα κι έδωσα
Κι όμως πήγε στα χαμένα


«Κοίτα με στα μάτια» (1971)

Το «Κοίτα με στα μάτια» είναι ένα εμβληματικό λαϊκό τραγούδι του 1971, σε στίχους και μουσική του Άκη Πάνου, που ερμήνευσε καθηλωτικά η Μαρινέλλα. Κυκλοφόρησε σε 45άρι βινύλιο, αποτελώντας ορόσημο στην καριέρα της και αξιόλογο δείγμα της υπέροχης συνεργασίας της με τον Πάνου κατά την περίοδο της χούντας.

Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν, και εξηγήσου.
Πού είναι το ζεστό, το γλυκό το φιλί σου;
Δεν είχες μυστικά από 'μένα, θυμήσου.
Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν!


«Άμα δείτε το φεγγάρι» (1969)

Το τραγούδι «Άμα δείτε το φεγγάρι» ξεχωρίζει για τον δραματικό και αισθαντικό του τόνο, ενώ αποτελεί μια από τις σπουδαίες και διαχρονικές επιτυχίες της Μαρινέλλας. Το κομμάτι, σε στίχους Άκη Δαούτη και μουσική Μίμη Πλέσσα, κυκλοφόρησε το 1969. Το «Άμα δείτε το φεγγάρι» εδραίωσε τη Μαρινέλλα ως μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες, σε μια εποχή που συνεργαζόταν με μεγάλους δημιουργούς όπως ο Πλέσσας, ο Ζαμπέτας και ο Κατσαρός.

Άμα δείτε το φεγγάρι
Να του πείτε να μη βγει
Να μη δει τα δάκρυά μου
Που πλημμύρισαν τη γη


«Μα εσύ ποτέ» (1979)

Το τραγούδι «Μα εσύ ποτέ, το οποίο ερμήνευσε η Μαρινέλλα το 1979, έχει αποκτήσει τη δική του θέση στη δισκογραφία. Κυκλοφόρησε σε στίχους Μάνου Κουφιανάκη και μουσική Νίκου Ιγνατιάδη, μία περίοδο όπου το λαϊκό και έντεχνο τραγούδι ανανεώνονταν, δίνοντας έμφαση στη συναισθηματική ερμηνεία.

Πρόκειται για μία ερωτική μπαλάντα που αποτυπώνει την αγωνία για τη διατήρηση μιας σχέσης με το πέρασμα του χρόνου.

Μα εσύ ποτέ να μη χαθείς ποτέ ποτέ απ' τη ζωή μου
Γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου
Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω, εσύ εσύ


«Άνοιξε πέτρα» (1968)

Η Μαρινέλλα στην 60χρονη πορεία της ερμήνευσε τραγούδια που έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Ανάμεσά τους είναι και το τραγούδι «Άνοιξε Πέτρα». Το 1968 ο Γιάννης Δαλιανίδης προετοίμαζε το κινηματογραφικό του μιούζικαλ «Γοργόνες και Μάγκες» και σκέφτηκε να βάλει τη Μαρινέλλα να τραγουδήσει ζωντανά σε κάποια σκηνή. Ο Μίμης Πλέσσας συμφώνησε με την εκλογή αυτή και της έγραψε ένα τραγούδι μοντέρνο, το «Πες Μου Πού Πας».

Όταν όμως άκουσε το τραγούδι ο Δαλιανίδης, έδειξε δυσαρεστημένος. Ήθελε ένα τραγούδι που να μην το έχει φανταστεί κανείς. Ένα τραγούδι που να ξαφνιάσει. Έτσι, λοιπόν, γράφτηκε από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο το «Άνοιξε Πέτρα».

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Μίμης Πλέσσας: «Το είπε μια φορά, δεν το ξανατραγούδησε δεύτερη, γιατί ήταν άψογο». Η συγκεκριμένη ηχογράφηση ακούγεται στην ταινία ακόμα και σήμερα.

Άνοιξε πέτρα να κλειστώ
Ήλιος να μη, ήλιος να μη με βλέπει
Αντί για νύφη πρέπει
Πρέπει στα μαύρα να ντυθώ
Άνοιξε πέτρα για να μπω
Χάνω τον άντρα που αγαπώ


«Ντερμπεντέρισσα» (1967)

Η «Ντερμπεντέρισσα» (γνωστή και ως «Είμαι 'γω γυναίκα φίνα» ή «Τρέξε μάγκα να ρωτήσεις»), πρωτοερμηνεύτηκε από τη Σωτηρία Χασκήλ.και θεωρείται ως ένα από τα πιο εμβληματικά ρεμπέτικα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη (1947-1948).

Το κομμάτι εξυμνεί τη δυναμική, ανεξάρτητη γυναίκα της εποχής, με την πατρότητα των στίχων να αποδίδεται συχνά στον Νίκο Ρούτσο, αν και το τραγούδι συνδέεται άρρηκτα με τον Τσιτσάνη.

Σημείωση: Ο όρος «ντερμπεντέρισσα» (από το τουρκικό derbent - δερβέναγας) αναφέρεται στη «μάγκισσα» γυναίκα που στέκεται ισάξια ή και ανώτερα, από τους άνδρες.

Τρέξε μάγκα να ρωτήσεις
Να σου πουν ποια είμαι γω
Είμαι γω γυναίκα φίνα ντερμπεντέρισσα
Που τους άντρες σαν τα ζάρια τους μπεγλέρισα


«Εγώ κι εσύ» (1974)

Ένα τραγούδι «ύμνος», συνώνυμο μιας σπουδαίας καριέρας, καθώς και του μεγάλου έρωτα που έζησε στο πλευρό του Τόλη Βοσκόπουλου.

 

 

Το θρυλικό αυτό ντουέτο με τίτλο «Εγώ κι εσύ» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1974, ανήμερα της πρώτης επετείου του γάμου τους. Οι δυο τους έζησαν μια θυελλώδη σχέση που επισημοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1975, με έναν μυστικό γάμο στο Παγκράτι.

Τα λόγια είναι περιττά
Την ώρα που χωρίζουμε
Μοιάζουν τριαντάφυλλα σκυφτά
Που δε ξαναμυρίζουνε
Τα λόγια είναι περιττά
Την ώρα που χωρίζουμε

