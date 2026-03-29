Μαρινέλλα: Ποια είναι η αιτία θανάτου της μεγάλης ερμηνεύτριας

Η κρυστάλλινη φωνή της σπουδαίας Μαρινέλλας, σίγησε για πάντα και το ελληνικό τραγούδι έγινε πιο φτωχό. Η κοσμοπολίτισσα του ελληνικού τραγουδιού «έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο, μετά από γενναία μάχη που έδωσε, ύστερα από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου.

Άφησε την τελευταία πνοή στο σπίτι της, στο καταφύγιό της, όπως έλεγε η ίδια. Το αίτιο του θανάτου της είναι λοίμωξη που προσέβαλε τους πνεύμονες με αποτέλεσμα η καρδιά της να μην αντέξει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού μεσουράνησε στις πίστες και τις μπουάτ για πάνω από 60 χρόνια και όπως είναι φυσικό καλλιτέχνες, αθλητές, δημοσιογράφοι και πολιτικοί, δεν έχουν σταματήσει να την αποχαιρετούν.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πότε και πώς θα γίνει η κηδεία της Μαρινέλλας, κατά κόσμοn Κυριακής Παπαδοπούλου.

Mαρινέλλα: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη μεγάλη ερμηνεύτρια

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη Μαρινέλλα με συγκινητικά λόγια, τραγούδια, φωτογραφίες και προπαντός απέραντη αγάπη στη μεγάλη ερμηνεύτρια του Ελληνικού τραγουδιού, που έφυγε αλλά θα ζει για πάντα μέσα από τα ανεπανάληπτα τραγούδια της.

Με ένα απόσπασμα από την παρουσία τους σε εκπομπή του BBC να τραγουδούν το «Μινόρε της Αυγής» τον Μάιο του 1971 αποχαιρέτησε η Νάνα Μούσχουρη τη Μαρινέλλα. «Μαρινέλλα μου, δε θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας. Θυμάμαι πάντα με αγάπη τα πρώτα μας βήματα. Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Με απέραντο θαυμασμό».

Με το αγαπημένο της τραγούδι, το «σταλιά-σταλιά» και μια φωτογραφία που έγραφε: «ΑΝΤΙΟ ΦΩΝΗ, ΑΝΤΙΟ ΝΤΙΒΑ, ΑΝΤΙΟ ΔΑΣΚΑΛΑ», η Άννα Βίσση αποχαιρέτισε τη Μαρινέλλα στη σκηνή, στη διάρκεια της χθεσινής της εμφάνισής, σε νυχτερινό κέντρο.

«Όλοι μας θα θυμόμαστε έναν θρύλο που θα μείνει στην αιωνιότητα. Αυτή η γυναίκα ήταν θαρραλέα, σπουδαία φωνή, προσωπικότητα, κατάφερε πάρα πολλά στη ζωή της. Για εμένα ήταν πρότυπο και για πολλές γυναίκες. Πέτυχε τα πάντα και διήρκησε. Θαυμάζω τη Μαρινέλλα και λυπάμαι πολύ που έφυγε. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να της αφιερώσουμε τη βραδιά», είπε.

Συγκινησιακά φορτισμένος ήταν κι ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Ρέμου στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε μαζί με τον Χρήστο Μάστορα. «Εμείς αποχαιρετάμε σαν Ελλάδα τη μεγάλη μας Μαρινέλλα. Απόψε για τη Μαρινέλλα δεν ανήκει σε κάνει σε κανένα ανήκει σε όλους, η Μαρινέλλα είναι η Ελλάδα μας. Κι εμείς που προσωπικά ήμασταν από κοντά από κοντά της ήμασταν λίγο πιο κοντινοί άνθρωποι κι εσύ και εγώ εμείς έχουμε μέσα μας μέσα έχουμε μέσα μας ένα πλάκωμα, ένα βάρος, στην ψυχή μας».

Ο Χρήστος Μάστορας γνώριζε προσωπικά την σπουδαία κυρία του ελληνικού τραγουδιού και πρωταγωνίστησε στην ταινία για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, του πρώτου συζύγου της Μαρινέλλας.

«Είχε πει όμως Αντώνη η Μαρινέλλα... "να μη χαθείς ποτέ-ποτέ απ'τη ζωή μου" και έτσι αυτή ποτέ ποτέ δε θα χαθεί από τη δική μας», δήλωσε.

«Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, η Μαρινέλλα θα ζει μέσα από τα τραγούδια της και της στέλνω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκεί που πάει ψυχή της...», είπε από την πλευρά του ο Αντώνης Ρέμος.

Με ένα story στο Facebook αποχαιρετά τη Μαρινέλλα η άλλη σπουδαία ερμηνεύτρια, η Χάρις Αλεξίου: «Δεν ξέρω τι λόγια να πω για να σε αποχαιρετήσω λατρεμένη μορφή. Όλα είναι κατώτερα του μεγέθους σου. Αιώνια η μνήμη σου αδελφή μας...», έγραψε.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη αποχαιρετά τη Μαρινέλλα με ένα τραγούδι και μια ανέκδοτη φωτογραφία, που ανέσυρε από το προσωπικό της αρχείο από τις πρόβες της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. «Τα μεγάλα αστέρια δεν σβήνουν ποτέ. Καλό ταξίδι στη μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού», σημείωσε.

