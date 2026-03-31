Μαρινέλλα: Με κατακόκκινο φουλάρι στην τελευταία της κατοικία

Φορά τουαλέτα που επέλεξε η ίδια η ερμηνεύτρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο της Μαρινέλλας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
• by STAR AI
  • Το λαϊκό προσκύνημα για τη Μαρινέλλα πραγματοποιείται στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου στην Αθήνα, με πλήθος κόσμου παρόν.
  • Η οικογένεια της Μαρινέλλας, συμπεριλαμβανομένης της κόρης και των εγγονών της, βρίσκεται δίπλα στη σορό της.
  • Η σορός της Μαρινέλλας τοποθετήθηκε με μια φωτογραφία της και φορούσε ένα κατακόκκινο φουλάρι, σύμβολο της προσωπικότητάς της.
  • Στο προσκύνημα παρευρίσκονται φίλοι και συνεργάτες της, όπως η Όλγα και ο Τάκης Ζαχαράτος, σε ένδειξη σεβασμού.
  • Αναμένονται πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για να αποχαιρετήσουν τη μεγάλη καλλιτέχνιδα.

Στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου, της Μητροπόλεως Αθηνών, πραγματοποιείτε το λαϊκό προσκύνημα για τη Μαρινέλλα, παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους κόσμου που ήθελε να αποχαιρετήσει την αγαπημένη τραγουδίστρια.

Από νωρίς το πρωί, κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε γύρω από το παρεκκλήσι, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα και με δάκρυα στα μάτια. 

Κηδεία Μαρινέλλας: Ουρές έξω από τη Μητρόπολη - Συντετριμμένος ο Ζαχαράτος

Λίγο πριν τις 08:00, έφτασε η οικογένεια της μεγάλης καλλιτέχνιδας: η κόρη της Τζωρτζίνα, η εγγονή της Μελίνα Κυριακή και ο εγγονός της Δημήτρης, καθώς και ο γιος του Φρέντι Σερπιέρη, για να στηρίξει την αδελφή του. 

Κηδεία Μαρινέλλας: Yποβασταζόμενη η αδελφή της - Ζούσαν στο ίδιο σπίτι

Θρήνος για την κόρη της Μαρινέλλας, Τζωρτζίνα

Η οικογένεια κρατούσε μια μεγάλη αγκαλιά από λευκά τριαντάφυλλα και περίμενε την άφιξη της σορού. Η σορός της Μαρινέλλας τοποθετήθηκε μέσα στο παρεκκλήσι, μπροστά από μια φωτογραφία της που επέλεξε η οικογένεια. 

Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα

Σε αυτή τη φωτογραφία φορά μια μαύρη τουαλέτα διακοσμημένη με παγιέτες και το χέρι σηκωμένο ψηλά, από μια εμφάνιση στο Παλλάς.

Η φωτογραφία που επέλεξε η οικογένεια να βρίσκεται στο φέρετρο

«Η οικογένεια επέλεξε αυτή τη φωτογραφία για να βρίσκεται μπροστά της, δείχνοντας τη ζωντάνια και την αίγλη της», είπε η Ρούλα Κουσκουρή στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

Η εντυπωσιακή τουαλέτα και το κόκκινο φουλάρι

Η Μαρινέλλα στο τελευταίο «αντίο» είναι ντυμένη με τη δική της τουαλέτα που είχε επιλέξει, ενώ μέσα στο φέρετρο είχε τοποθετηθεί ένα κατακόκκινο φουλάρι, σύμβολο της προσωπικότητάς της και της αγάπης της για το χρώμα και τη ζωή.

«Σοκαριστική ήταν η εικόνα της Μαρινέλλας. Ήταν μια κούκλα φορώντας ένα κόκκινο φουλάρι, την ώρα που εμείς ήμασταν μέσα για το πρώτο τρισάγιο και την αποχαιρετίσαμε. Είναι πραγματικά μια κούκλα, δεν υπάρχει αυτή η εικόνα που είδαμε», είπε η Μαίρη Αυγερινοπούλου στο Πρωινό, η οποία τόνισε πως η οικογένεια της Μαρινέλλας είναι συντετριμμένη.

Συντετριμμένη η οικογένεια της Μαρινέλλας

Η φωτογραφία που επέλεξε η οικογένεια να βρίσκεται στο φέρετρο

Δίπλα στη σορό παραμένουν τρία αγαπημένα της πρόσωπα,  η φίλη και συνεργάτιδά της στις δημόσιες σχέσεις, Όλγα, η Μαρία από το καμαρίνι και ο Τάκης Ζαχαράτος, που κρατούν σκυμμένο το κεφάλι τους σε μια συγκινητική στάση σεβασμού.

Το λαϊκό προσκύνημα συνεχίζεται με τρισάγιο από την οικογένεια, ενώ σε λίγα λεπτά θα ανοίξουν οι πόρτες για φίλους, συγγενείς και καλλιτέχνες που επιθυμούν να αποχαιρετήσουν τη μεγάλη καλλιτέχνιδα.

Μεταξύ των επισκεπτών αναμένονται και σημαντικά πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΗΔΕΙΑ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑΣ
 |
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top