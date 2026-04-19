Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Aπριλίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Θοδώρου και οι συν αυτώ Φιλίππα, Διόσκουρου, Σωκράτη και Διονυσίου. Επίσης, σήμερα είναι Του Θωμά.

Την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα (ονομάζεται και Καινή Κυριακή) η Εκκλησία μνημονεύει την εμφάνιση του Ιησού Χριστού ενώπιον του Αποστόλου Θωμά, ο οποίος διατηρούσε αμφιβολίες για την Ανάστασή του. Πείστηκε, όμως, όταν άγγιξε τις πληγές Του από τα καρφιά της σταύρωσης και αναφώνησε «Ο Κύριος μου και Θεός μου!». (Ιωάννης, κ’ 25-29).

Κυριακή του Θωμά

Η Κυριακή του Θωμά ονομάζεται και Κυριακή του Αντίπασχα (Pascha clausum, στα λατινικά), επειδή είναι η εορτή της αποδόσεως της ημέρας του Πάσχα. «Απόδοσις» στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει την ολοκλήρωση μιας μεγάλης χριστιανικής εορτής που ξεκίνησε πριν από οκτώ ημέρες. Είναι συνήθεια που παρέλαβαν οι Χριστιανοί από τους Ιουδαίους.

Τα παλαιότερα χρόνια ονομαζόταν Κυριακή εν λευκοίς (Dominica in albis, στα λατινικά), επειδή οι νεοφώτιστοι έβγαζαν τα λευκά ενδύματα που φορούσαν το Μεγάλο Σάββατο και γίνονταν δεκτοί στο σώμα της Εκκλησίας. Την Κυριακή του Θωμά γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Θωμάς και Θωμαΐς.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Φιλίππα, Φιλιππία, Φιλιώ
  • Θωμάς, Τομ*
  • Θωμαή *

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:44 και θα δύσει στις 20:04. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 20 λεπτά.

Σελήνη 2.2 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για τη Συγγενή Διαφραγματοκήλη

Η Ημέρα Δράσης για τη Συγγενή Διαφραγματοκήλη (Congenital Diaphragmatic Hernia Action Day) πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 19 Απριλίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με μια εκ γενετής ανωμαλία του διαφράγματος, που είναι απειλητική για τη ζωή των νεογνών και σημαντική αιτία βρεφικής θνησιμότητας. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή για τη Συγγενική Διαφραγματοκήλη (CDH International), μία διεθνή οργάνωση που συσπειρώνει επιστήμονες και οικογένειες πασχόντων ταγμένους στην αντιμετώπιση της πάθησης.

Η συγγενής διαφραγματοκήλη (CDH) εμφανίζεται όταν το διάφραγμα δεν κλείνει πλήρως κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα, τα κοιλιακά όργανα εισέρχονται στη θωρακική κοιλότητα και εμποδίζουν την ανάπτυξη των πνευμόνων. Περίπου το 50% των νεογνών που διαγιγνώσκονται με CDH πεθαίνουν από δύο σημαντικές επιπλοκές: την ατελή ανάπτυξη των πνευμόνων (πνευμονική υποπλασία) και την πνευμονική υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση στα πνευμονικά αιμοφόρα αγγεία).

Ένα στα 2.500 νεογνά μπορούν να εμφανίσουν την πάθηση και η αιτία της είναι ακόμη άγνωστη.

