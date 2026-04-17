Δέσποινα Βανδή: Με αυτό το τραγούδι θα πήγαινε Eurovision το 1995!

Τι συνέβη και δεν την είδαμε στη σκηνή του Δουβλίνου;

  • Η Δέσποινα Βανδή είχε σκεφτεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision το 1995 με το τραγούδι "Δεν είσαι εδώ".
  • Το κομμάτι δεν συμμετείχε τελικά λόγω διαδικαστικών κωλυμάτων και προθεσμίας της ΕΡΤ.
  • Η Ελίνα Κωνσταντοπούλου εκπροσώπησε την Ελλάδα το 1995 με το "Ποια προσευχή".
  • Η Βανδή έχει δεχθεί πολλές προτάσεις για συμμετοχή στη Eurovision, αλλά δεν το επιθυμεί.
  • Η τραγουδίστρια θεωρεί ότι η Eurovision είναι για νέα παιδιά που πρέπει να δείχνουν τις ικανότητές τους.

Η Δέσποινα Βανδή, μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της ελληνική μουσικής σκηνής, έχοντας ερμηνεύσει μερικά από τα πιο διαχρονικά τραγούδια. 

Στο παρελθόν, η ερμηνεύτρια, είχε αποκαλύψει ότι είχε σκεφτεί παρέα με τον συνθέτη Φοίβο να γράψουν ένα κομμάτι για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Απριλίου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής Στούντιο 4, έγινε γνωστό ότι έχει προταθεί αρκετές φορές στην ερμηνεύτρια να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, ωστόσο η ίδια δεν το επιθυμούσε.

Παρ’ όλα αυτά, το 1995, είχε γραφτεί ένα τραγούδι που ερμήνευσε η Δέσποινα Βανδή κι ήταν μία από τις επιλογές της ελληνικής αποστολής.

Το τραγούδι είναι η μπαλάντα Δεν είσαι εδώ που έχει συμπεριληφθεί σε ένα από τους πρώτους προσωπικούς δίσκους της ερμηνεύτριας, τον Δέκα Εντολές.

Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη ερμηνεία δεν έφτασε ποτέ στη σκηνή της Eurovision λόγω κωλύματος στα διαδικαστικά, καθώς δεν πρόλαβαν την προθεσμία της ΕΡΤ. Έτσι στον διαγωνισμό που έγινε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας πήγε η Ελίνα Κωνσταντοπούλου με το Ποια προσευχη;.

Δέσποινα Βανδή: «Η Eurovision είναι για τα νέα παιδιά»

«Η Eurovision είναι για τα νέα παιδιά, για να πηγαίνουν και να δείχνουν τις ικανότητες που έχουν. Έχω δεχθεί πρόταση πολλάκις και έφτασα πάρα πολύ κοντά στο να πάω», είχε πει η τραγουδίστρια το 2023 σε ένα από τα live του J2US.

Φοίβος: «Μας έλεγαν σατανιστές με τη Δέσποινα Βανδή, τους κάναμε αγωγή»

«Θα σας πω εν τάχει αυτή την ιστορία. Είμαι στη Θεσσαλονίκη, έχει τραγουδήσει η Έλενα το 2005, έχω ξετρελαθεί και θεωρούσα δεδομένο ότι είναι νικήτρια. Στην αρχή όμως η Έλενα δεν ψηφιζόταν από τον κόσμο. Θυμάμαι δούλευα, η Μελίνα ήταν μωρό στην κούνια και έπρεπε να φύγω να πάω στο μαγαζί που τραγουδούσα.

Ήμουν στο αυτοκίνητο, είχα τρελαθεί και σε όλη τη διαδρομή μέχρι το μαγαζί σκεφτόμουν: “ε όχι ρε, δεν ψηφίζετε την Παπαρίζου, τώρα θα δείτε τι θα σας κάνω, θα έρθω του χρόνου”. Είχα θυμώσει πάρα πολύ. Φτάνω στο μαγαζί και μου είπαν ότι η Έλενα είχε εκσφενδονιστεί στην πρώτη θέση, εκεί που άξιζε να είναι. Ήταν η πιο κοντινή φάση που έφτασα ποτέ με τη Eurovision, από θυμό που δεν ψήφιζαν την Έλενα», περιέγραψε η Δέσποινα Βανδή.

