Με ένα «Οψόμεθα» απαντά η Δέσποινα Βανδή για τη διαδοχή της Άννας Βίσση

Τις ημέρες του Πάσχα στην Κρήτη επέλεξαν να περάσουν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Μετά το τέλος των διακοπών τους, το ζευγάρι επέστρεψε στην Αθήνα, όπου τους «συνέλαβε» η κάμερα της εκπομπής Breakfast@star στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η άφιξή τους δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί δημοσιογράφοι είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν μια δήλωση από την αγαπημένη τραγουδίστρια.

Παρά την έντονη παρουσία των μέσων, η ίδια παρέμεινε συνεπής στη στάση που κρατά διαχρονικά απέναντι στην προσωπική της ζωή και τα επαγγελματικά της σχέδια: μίλησε με ευγένεια, αλλά χωρίς να δώσει λεπτομέρειες ή να ανοίξει τα χαρτιά της.

Απευθυνόμενη στα τηλεοπτικά συνεργεία, περιορίστηκε σε μια θερμή, αλλά σύντομη ευχή λέγοντας «Χρόνια πολλά με υγεία», αποφεύγοντας να επεκταθεί περαιτέρω. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να αποφύγει τις ερωτήσεις σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και τη θέλουν να αναλαμβάνει τη σκυτάλη από την Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο Hotel Ερμού, μετά την αποχώρηση της τελευταίας.

Σε αυτή την ερώτηση, η Δέσποινα Βανδή επέλεξε να απαντήσει με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο, χωρίς να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τα σενάρια, λέγοντας απλώς «Οψόμεθα».

Με τη λιτή αυτή φράση άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, διατηρώντας το ενδιαφέρον γύρω από τις επόμενες επαγγελματικές της κινήσεις, χωρίς να δώσει σαφείς απαντήσεις.

