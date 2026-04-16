Με ένα «Οψόμεθα» απαντά η Δέσποινα Βανδή για τη διαδοχή της Άννας Βίσση

Επέστρεψε από την Κρήτη με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Με ένα «Οψόμεθα» απαντά η Δέσποινα Βανδή για τη διαδοχή της Άννας Βίσση
Τι απάντησε για τη διαδοχή στο Hotel Ερμού
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης πέρασαν το Πάσχα στην Κρήτη.
  • Στην επιστροφή τους στην Αθήνα, η Βανδή απέφυγε να σχολιάσει την προσωπική της ζωή και τα επαγγελματικά της σχέδια.
  • Ανέφερε μόνο «Χρόνια πολλά με υγεία» στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο.
  • Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη διαδοχή της Άννας Βίσση, είπε «Οψόμεθα», αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
  • Η δήλωση της Βανδή διατηρεί το ενδιαφέρον για τις επόμενες επαγγελματικές της κινήσεις.

Τις ημέρες του Πάσχα στην Κρήτη επέλεξαν να περάσουν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

 

Μετά το τέλος των διακοπών τους, το ζευγάρι επέστρεψε στην Αθήνα, όπου τους «συνέλαβε» η κάμερα της εκπομπής Breakfast@star στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Μπισμπίκης: Φωτογραφίζει τη Δέσποινα ξαπλωμένη με μαγιό στην παραλία

Η άφιξή τους δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί δημοσιογράφοι είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν μια δήλωση από την αγαπημένη τραγουδίστρια.

Με ένα «Οψόμεθα» απαντά η Δέσποινα Βανδή για τη διαδοχή της Άννας Βίσση

Παρά την έντονη παρουσία των μέσων, η ίδια παρέμεινε συνεπής στη στάση που κρατά διαχρονικά απέναντι στην προσωπική της ζωή και τα επαγγελματικά της σχέδια: μίλησε με ευγένεια, αλλά χωρίς να δώσει λεπτομέρειες ή να ανοίξει τα χαρτιά της.

Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη

Απευθυνόμενη στα τηλεοπτικά συνεργεία, περιορίστηκε σε μια θερμή, αλλά σύντομη ευχή λέγοντας «Χρόνια πολλά με υγεία», αποφεύγοντας να επεκταθεί περαιτέρω. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να αποφύγει τις ερωτήσεις σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και τη θέλουν να αναλαμβάνει τη σκυτάλη από την Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο Hotel Ερμού, μετά την αποχώρηση της τελευταίας.

Με ένα «Οψόμεθα» απαντά η Δέσποινα Βανδή για τη διαδοχή της Άννας Βίσση

Σε αυτή την ερώτηση, η Δέσποινα Βανδή επέλεξε να απαντήσει με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο, χωρίς να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τα σενάρια, λέγοντας απλώς «Οψόμεθα».

Με τη λιτή αυτή φράση άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, διατηρώντας το ενδιαφέρον γύρω από τις επόμενες επαγγελματικές της κινήσεις, χωρίς να δώσει σαφείς απαντήσεις.

