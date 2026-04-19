Κεφαλονιά: ΕΔΕ για την «ψευδή νοσηλεύτρια» - Η προσωπική κόντρα δύο γιατρών

ΕΔΕ και έρευνα έχει διαταχθεί για καταγγελία γυναίκας, η οποία παρουσιάστηκε ως νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Κεφαλονιάς και υποστήριξε σε τηλεοπτική εκπομπή πως ο θάνατος της 19χρονης Μυρτώς οφείλεται στο ότι δεν έλαβε άμεσα ιατρική βοήθεια γιατί δεν ήταν στη θέση της η γιατρός, που είχε βάρδια. Η αντίδραση από την πλευρά των εργαζομένων και δη των νοσηλευτών ήταν άμεση.

«Όλη η συκοφαντία κατά του Νοσοκομείου Κεφαλλονιάς για τον θάνατο της Μυρτούς προήλθε από μία ανώνυμη καταγγελία μία καταγγελία μίας υποτιθέμενης νοσηλεύτριας του Νοσοκομείου. Όλοι οι νοσηλευτές του Νοσοκομείου υπέγραψαν ανακοίνωση διάψευσης και ότι κανένας τους δεν προέβη σε αυτή την καταγγελία και διέψευσαν απολύτως όσα ακούστηκαν στην εκπομπή. Κάτω τα χέρια σας παρακαλώ από το ΕΣΥ και τους λειτουργούς του για πολιτικούς σκοπούς. Η «καταγγελία» ήταν απολύτως ψευδής. Το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα. Για το γεγονός διατάσσω ΕΔΕ για να διαπιστώσουμε εάν η καταγγέλλουσα έχει την οποιαδήποτε σχέση με το ΕΣΥ. Εάν έχει θα υποστεί τις προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Για ψευδή καταγγελία με κίνητρο προσωπικής αντεκδίκησης μίλησε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Γιαννάκος: «O καρδιολόγος και η αναισθησιολόγος επί 77 λεπτά προσπαθούσαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στο κορίτσι»

«Η Μυρτώ έχασε τη ζωή της διότι τα τρία αυτά καθάρματα ή και περισσότεροι δεν ξέρω, δεν ζήτησαν γρήγορα βοήθεια, έγκαιρα ιατρική βοήθεια, ιατρική φροντίδα από τις υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού. Και όχι γιατί το υγειονομικό σύστημα δεν ήταν στελεχωμένο. 4:31 κλήθηκε από αυτούς τους δύο το ΕΚΑΒ. Είχε άλλο περιστατικό. Το παράτησε και πήγε αμέσως σε τρία λεπτά στο σημείο, βλέποντας ένα κορίτσι στο πεζοδρόμιο, πάνω από την πλατεία, στην παιδική χαρά, έξω στο κρύο, και τους δύο αυτούς που κυνικά έλεγαν δεν την ήξεραν. Το κορίτσι ήταν σε ημιθανή κατάσταση. Φυσικά είχε πολύ αδύναμο σφυγμό αλλά και αναπνοή και σε 3-4 λεπτά την παρέλαβε το ΕΚΑΒ και την πήγε στο νοσοκομείο. Εκεί την παρέλαβαν ένας γιατρός καρδιολόγος και μία αναισθησιολόγος. Μαζί με τους διασώστες, 77 λεπτά προσπαθούσαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ, ανάνηψη στο κορίτσι και δεν τα κατάφεραν. Έκαναν τεράστια προσπάθεια. Εδώ πραγματικά είναι πολύ λυπηρό να ακούγεται ότι δεν ανταποκρίθηκαν οι υγειονομικές αρχές όταν γνωρίζουμε ότι αυτοί καθυστέρησαν αρκετά αυτά τα τέρατα να ζητήσουν ιατρική φροντίδα», περιέγραψε αρχικά στην ΕΡΤ.

Γιαννάκος: «Μία γιατρός ήθελε να εκδικηθεί την αναισθησιολόγο- Πριν από έναν μήνα είχαν βρεθεί στο Αυτόφωρο»

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως: «Εδώ λοιπόν μία γιατρός, η οποία ψέματα είπε ότι είναι νοσηλεύτρια των επειγόντων, σε μία εκπομπή πήρε τηλέφωνο και είπε ότι δεν υπήρχαν γιατροί. Γιατί ήθελε να εκδικηθεί την αναισθησιολόγο, η οποία ήταν εφημερία και ήταν στο νοσοκομείο και επιλήφθηκε του κοριτσιού, γιατί είχαν προσωπικά. Πριν από ένα μήνα, έγιναν αλληλοκαταγγελίες και βρέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα στο Αυτόφωρο και ξενύχτησαν εκεί».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επισήμανε πως η Μυρτώ ήταν σπουδάστρια στη σχολή του νοσοκομείου και ήταν γνωστή στο νοσοκομείο.

«Το κορίτσι αυτό ήταν γνωστό σε εμάς. Ήταν στη σχολή του νοσοκομείου, το επαναλαμβάνω, το έχω πει 100 φορές τις τελευταίες δυο τρεις μέρες. Ήταν στο δεύτερο εξάμηνο της σχολής του νοσοκομείου, σπούδαζε βοηθός μικροβιολογικού εργαστηρίου. Ήταν επιμελής μαθήτρια, ευγενικό κορίτσι και οι συνάδελφοί μου λένε ότι δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Και η μητέρα της ήταν μία βιοπαλαίστρια και η ίδια τελείωσε τη σχολή και δούλευε αποκλειστικά στο νοσοκομείο», συμπλήρωσε.

Αποκάλυψε μάλιστα, πως το μοιραίο βράδυ, η μητέρα της Μυρτούς εργαζόταν ως αποκλειστική σε περιστατικό στην παθολογική σε άλλο όροφο. «Πήγε σπίτι της και την ειδοποίησαν να γυρίσει στο νοσοκομείο και ο καρδιολόγος γιατρός που υποτίθεται δεν υπήρχε κατά τη μαρτυρία, την ενημέρωσε ότι έκαναν μεγάλη προσπάθεια αλλά δεν κατάφεραν να σώσουν το κορίτσι», κατέληξε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Τα λεγόμενα του Μιχάλη Γιαννάκου επιβεβαίωσε ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, Παναγιώτης Δρακουλόγκωνας.

«Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να επιβεβαιώσω τα λεγόμενα του κυρίου που άκουσα προηγουμένως. Χθες που μίλησα με τη μητέρα, μάλιστα με κάλεσε η ίδια για αυτόν τον λόγο, μου επιβεβαίωσε ακριβώς αυτό, ότι ήταν όλοι οι γιατροί στη θέση τους. Πέραν του γεγονότος ότι το είχαμε ενημερωθεί από τους εργαζόμενους από την πρώτη κιόλας μέρα που προέκυψε το ζήτημα, εχθές η μητέρα μου επιβεβαίωσε ακριβώς αυτό που ακούστηκε, ότι ήταν εκεί όλοι οι εργαζόμενοι γιατροί», σημείωσε.

Ο ίδιος σημείωσε πως από χθες το πρωί, έχει ξεκινήσει η κύρια ανάκριση, η οποία θα διαρκέσει αρκετό καιρό και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα στοιχεία που να οδηγήσουν και σε εμπλοκή και άλλων ατόμων.