Αργοστόλι: H επικοινωνία της Μυρτώς με 66χρονο το μοιραίο βράδυ

Nέα στοιχεία για το τί συνέβη το μοιραίο βράδυ που έχασε στη ζωή της η 19χρονη Μυρτώ στην Κεφαλονιά έρχονται στο φως. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα, ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με τρίτο πρόσωπο.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η μαρτυρία 66χρονου από την Πρέβεζα, ο οποίος κατέθεσε ότι μιλούσε με τη Μυρτώ έως τις 04:00 τα ξημερώματα την επίμαχη νύχτα, σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Γκελντή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Ο εν λόγω άνδρας υποστήριξε ότι είχε μπει σε ομαδική συνομιλία σε εφαρμογή μέσω του 23χρονου κατηγορούμενου, περίπου εννέα ημέρες πριν το περιστατικό, χωρίς να γνωρίζει προσωπικά τη Μυρτώ.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι έστειλε στη Μυρτώ 220 ευρώ μέσω IRIS, καθώς του είχε αναφέρει ότι δεν είχε χρήματα και δεν είχε πού να μείνει το βράδυ.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η τελευταία βιντεοκλήση πραγματοποιήθηκε στις 04:02 τα ξημερώματα, με τη Μυρτώ να βρίσκεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κλήση διακόπηκε ξαφνικά τη στιγμή που φέρεται να μπήκε κάποιο άτομο στο δωμάτιο, ενώ η τελευταία λέξη που άκουσε ήταν ένα όνομα, το οποίο, όπως είπε, δεν ανήκει σε κανέναν από τους κατηγορούμενους.

Η Μυρτώ φέρεται να ζήτησε χρήματα από τον 66χρονο προκειμένου να μπορέσει να διανυκτερεύσει σε κατάλυμα

Ο 66χρονος υποστηρίζει ότι γνώρισε τη Μυρτώ μέσω της ομαδικής συνομιλίας που δημιούργησε ο 23χρονος κατηγορούμενος και φίλος της άτυχης κοπέλας. Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι η επικοινωνία τους ήταν κυρίως φιλική, με συζητήσεις κοινωνικού περιεχομένου.

Σε μηνύματα που έχουν παραδοθεί στις αρχές, έχει καταγραφεί ο διάλογος κατά τον οποίο ο 66χρονος φέρεται να προτείνει στη Μυρτώ να διανυκτερεύσει σε ξενοδοχείο, ενώ της προσφέρει ακόμη και τη δυνατότητα φιλοξενίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 66χρονος είχε γνωρίσει τον 23χρονο, ο οποίος φέρεται να τον έφερε σε επαφή με τη Μυρτώ.

Μετά το περιστατικό, ο 23χρονος φέρεται να επικοινώνησε ξανά με τον 66χρονο, ζητώντας καθοδήγηση για το τι να κάνει το κινητό της φίλης του, το οποίο είχε στην κατοχή του.

Ο 66χρονος, σύμφωνα με την κατάθεσή του, τον προέτρεψε να το παραδώσει στους γονείς της. Την επόμενη ημέρα, οι δύο άνδρες είχαν εκ νέου επικοινωνία, με τον 23χρονο να ενημερώνει τον 66χρονο ότι η Μυρτώ πέθανε.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα από κινητά τηλέφωνα, συνομιλίες και ψηφιακά ίχνη, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τη ροή των γεγονότων.