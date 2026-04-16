Αργοστόλι: Ραγίζει καρδιές η μητέρα - «Η Μυρτούλα θα έρθει το βράδυ»

Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (16/4/2026) - Οι γονείς της 19χρονης από την Κεφαλονιά στην Κατερίνα Σουλιώτη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι, με την οικογένειά της να ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε το παιδί τους. Οι γονείς και η αδελφή της εμφανίζονται συντετριμμένοι στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», καταγγέλλοντας εγκατάλειψη και απαιτώντας δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα απευθύνουν έκκληση στην κοινωνία για σεβασμό. Αύριο το «τελευταίο αντίο» στη νεαρή κοπέλα.

Αργοστόλι: «Γιατί μου το πετάξανε το παιδί αβοήθητο;»

Η μητέρα της 19χρονης, μέσα σε κατάσταση βαθιάς οδύνης, περιγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν την τραγωδία και θέτει καίρια ερωτήματα για τις ευθύνες.

«Η Μυρτούλα θα έρθει το βράδυ. Δεν έφυγε το παιδί μου. Θα έρθει… Την έβαλα εδώ γιατί κρυώνει», λέει, αδυνατώντας να αποδεχτεί την απώλεια.

Στη συνέχεια, στρέφεται στις συνθήκες του περιστατικού: «Θέλω να μου εξηγήσουνε πώς έγινε με το παιδί μου, γιατί μου το πετάξανε και τι της δώσανε. Και εννοείται να τιμωρηθούν. Να γλιτώσουν κι άλλα παιδιά».

«Μου είπε θα βγω με τον... Της λέω, να βγεις παιδάκι μου. Δύο η ώρα της έστειλα μήνυμα: “Μυρτούλα μου, σ’ αγαπάω πάρα πολύ. Πρόσεχε ζωή μου”. Μου λέει “μαμά κι εγώ σ’ αγαπάω”», προσθέτει.

Η ίδια επιμένει ότι υπήρχε δυνατότητα να σωθεί η 19χρονη: «Θα ζούσε το παιδάκι μου τώρα. Ας έπαιρναν ένα τηλέφωνο. Ας τ’ αφήνανε στο δρόμο…»

Από τη μεριά του, ο πατέρας της κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στο πώς η κόρη του βρέθηκε στο σημείο: «Πού να φανταστεί η κόρη μου, ένα παιδί δεκαοχτώ χρονών άβγαλτο… Με σχέδιο ήρθαν. Έγκλημα προγραμματισμένο και προμελετημένο».

Αργοστόλι: «Σταματήστε να ρίχνετε λάσπη»

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση, και η αδελφή της 19χρονης μίλησε στην Κατερίνα Σουλιώτη και απηύθυνε δημόσια έκκληση, ζητώντας σεβασμό προς τη μνήμη της και καταδικάζοντας τα σχόλια που στοχοποιούν το θύμα.

«Σας παρακαλώ πάρα πολύ… να δείξετε λίγο σεβασμό. Χάθηκε ένας άνθρωπος, μια ψυχή δεκαεννιά χρονών. Σταματήστε να εκμεταλλεύεστε το τι και πώς για να υπάρξει ένα λεπτό αξία ύπαρξης της ζωής σας. Το πρόβλημά σας είναι τι φορούσε; Αν είχε νύχια ή χείλια; Αυτό είναι το πρόβλημα ή ότι ένα παιδί πέθανε. Το πρόβλημά σας είναι τι φορούσε; Αν είχε νύχια ή χείλια; Αυτό είναι το πρόβλημα ή ότι ένα παιδί πέθανε;», τονίζει.

Σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές, απευθύνεται ευθέως σε όσους σχολιάζουν αρνητικά: «Πρέπει να ντρέπεστε… Καθόμαστε και δίνουμε αξία σε ανθρώπους που η ψυχή τους υπάρχει μόνο για να βγάζουν λάσπη. Σας παρακαλώ… σεβαστείτε τι τραβάμε. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να μην περάσει ποτέ αυτό που περνάει η οικογένειά μου».

Αργοστόλι: Οι τελευταίες δραματικές ώρες της 19χρονης

Από το βιντεοληπτικό υλικό και τις καταθέσεις προκύπτει ένα κρίσιμο χρονικό της νύχτας. Στις 00:10 γίνεται η κράτηση του δωματίου στο όνομα της 19χρονης, ενώ στις 00:27 φτάνει στο κατάλυμα μαζί με τον 23χρονο. Για περίπου δύο ώρες παραμένουν μόνοι.

Στις 02:21 εμφανίζεται ο 26χρονος, πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος –σύμφωνα με καταθέσεις– φέρεται να κλήθηκε για προμήθεια ουσιών. Παραμένει για 30 λεπτά και αποχωρεί, για να επιστρέψει ξανά στις 03:11. Στις 03:27 φτάνει και ο 22χρονος φίλος του, ανεβάζοντας τον αριθμό των παρευρισκομένων σε τέσσερις.

Περίπου μία ώρα αργότερα, στις 04:31, η 19χρονη μεταφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση εκτός του δωματίου. Δεκαπέντε λεπτά μετά, καταγράφεται νέα κίνηση στον χώρο, ενώ ο 23χρονος παραμένει και φέρεται να καθαρίζει το δωμάτιο, όπου εντοπίστηκαν κρίσιμα ευρήματα από τις αρχές.