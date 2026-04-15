Αργοστόλι: Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος της 19χρονης

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι, με τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης να δίνουν κρίσιμες απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η νεαρή κοπέλα. Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, με τρία άτομα να έχουν ήδη συλληφθεί και να οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, ο θάνατος της 19χρονης προήλθε από ανακοπή καρδιάς. Την ίδια ώρα, δεν εντοπίστηκαν εμφανή ίχνη κακοποίησης ή τραυματισμών που να παραπέμπουν σε βίαιη εγκληματική ενέργεια. Το στοιχείο αυτό φαίνεται να απομακρύνει, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την τελική εικόνα. Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο κατανάλωσης ουσιών. Όπως επισημαίνουν πηγές με γνώση της έρευνας, ακόμη και αν έχει επιχειρηθεί καθαρισμός του χώρου, τυχόν ίχνη ουσιών είναι δύσκολο να εξαφανιστούν πλήρως και μπορούν να εντοπιστούν μέσω εξειδικευμένων αναλύσεων.

Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέγραψε εικόνα πάλης ή έντονων αναταραχών στο σώμα της κοπέλας.

Την ίδια στιγμή, το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου αποδεικνύεται καθοριστικής σημασίας. Όπως προκύπτει, η 19χρονη μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση εκτός του δωματίου τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης του Πάσχα.

Αργοστόλι: Τι λέει ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου όπου βρισκόταν η 19χρονη πριν καταρρεύσει

Για πρώτη φορά, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου όπου βρισκόταν η άτυχη 19χρονη μιλά στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» και περιγράφει «καρέ καρέ» όσα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα. Όπως λέει, «δώδεκα και δέκα τον κάλεσε μια κοπέλα» για κράτηση και «δώδεκα και μισή μπήκαν στο ξενοδοχείο». Τονίζει πως «δεν υπάρχει εικοσιτετράωρη ρεσεψιόν» και το check-in έγινε από τη μητέρα του. Σύμφωνα με τον ίδιο, «για σαράντα πέντε λεπτά ο φίλος της κοπέλας έμεινε μόνος του μέσα στο δωμάτιο». Το πρωί, στις 8, η αστυνομία πήγε στο σπίτι του και ζήτησε το υλικό από τις κάμερες, το οποίο παραδόθηκε.

Ο ιδιοκτήτης περιγράφει ότι «τέσσερις και τριάντα ένα» δύο άνδρες κατέβασαν την κοπέλα «σε λιπόθυμη κατάσταση». Δηλώνει πως «το δωμάτιο φαινόταν σε άψογη κατάσταση», χωρίς ίχνη πάλης.

Αργοστόλι: «Μου δολοφόνησαν το παιδί»

Ο πατέρας της Μυρτούς, συγκλονισμένος, δήλωσε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα»: «Μου δολοφόνησαν το παιδί» και τονίζει πως «ήταν το καλύτερο παιδί». Τελευταία φορά της μίλησε εντεκάμισι το βράδυ. Όπως λέει, στις πέντε το πρωί ειδοποιήθηκαν από το νοσοκομείο και τη βρήκαν νεκρή. Υποστηρίζει ότι «της ρίξανε κάτι στο ποτό» και αντί να τη βοηθήσουν «την πετάξανε στο δρόμο», ενώ πιστεύει πως «αν την πήγαιναν νωρίτερα, θα ζούσε».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»