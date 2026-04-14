Θάνατος στο Αργοστόλι: Πρωταθλητής της άρσης βαρών μεταξύ των συλληφθέντων

Οι Αρχές προχώρησαν στη γνωστοποίηση της ιδιότητας ενός από τους δυο συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Πρόκειται για 26χρονο πρωταθλητή της άρσης βαρών στους νέους ήταν ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο» για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17 κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και ένας 22χρονος από την Αλβανία, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αναλύοντας βίντεο από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην περιοχή στην οποία η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή.

Στο βιντεοληπτικό υλικό απεικονίζεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει την Μυρτώ, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο.

Ο 26χρονος και ο 22χρονος που συνελήφθησαν, μετέβησαν αυτοβούλως συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους στις Αρχές και ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Κεφαλονιάς.

Σε εξέλιξη είναι έρευνες των αστυνομικών στα σπίτια των συλληφθέντων, παρουσία Εισαγγελέα.