Θάνατος στο Αργοστόλι: Πρωταθλητής της άρσης βαρών μεταξύ των συλληφθέντων

Πηγή: (ΣΤEΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθησαν δύο άνδρες για τον θάνατο 19χρονης στο Αργοστόλι, μεταξύ τους και 26χρονος πρωταθλητής άρσης βαρών.
  • Ο 26χρονος είχε κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17.
  • Συνελήφθη και 22χρονος από την Αλβανία, ενώ αναζητείται τρίτο άτομο.
  • Οι Αρχές εντόπισαν τους συλληφθέντες μέσω βίντεο από κοντινό ξενοδοχείο.
  • Σε εξέλιξη έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων με παρουσία Εισαγγελέα.

Οι Αρχές προχώρησαν στη γνωστοποίηση της ιδιότητας ενός από τους δυο συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. 
Πρόκειται για 26χρονο πρωταθλητή της άρσης βαρών στους νέους ήταν ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο» για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι.

Αργοστόλι: 2 συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17 κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.
Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και ένας 22χρονος από την Αλβανία, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο.
Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αναλύοντας βίντεο από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην περιοχή στην οποία η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή.

Στο βιντεοληπτικό υλικό απεικονίζεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει την Μυρτώ, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο.

Ο 26χρονος και ο 22χρονος που συνελήφθησαν, μετέβησαν αυτοβούλως συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους στις Αρχές και ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Κεφαλονιάς.
Σε εξέλιξη είναι έρευνες των αστυνομικών στα σπίτια των συλληφθέντων, παρουσία Εισαγγελέα.

 

 

