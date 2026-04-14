Αργοστόλι: 2 συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

Στο Αργοστόλι σημειώθηκε μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς αφορά τον θάνατο μιας 19χρονης κοπέλας. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η νεαρή. Αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και να συλλέγουν στοιχεία που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο τους.

Η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή υπό συνθήκες που από την πρώτη στιγμή κρίθηκαν ύποπτες, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές. Ιατροδικαστική εξέταση πραγματοποιείται προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ παράλληλα καταθέσεις λαμβάνονται από άτομα του περιβάλλοντός της.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στις τελευταίες ώρες της ζωής της κοπέλας όσο και στις επαφές που είχε πριν από το συμβάν. Οι αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν το χρονικό της υπόθεσης, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο, από μαρτυρίες μέχρι τεχνικά δεδομένα.

Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέες αποκαλύψεις καθώς προχωρά η έρευνα. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι θα διερευνηθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης, με στόχο να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές υπάρχουν και να δοθούν απαντήσεις για τον άδικο χαμό της 19χρονης.

Αργοστόλι: Τι λέει στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο θείος της 19χρονης

Ο θείος της 19χρονης δηλώνει συγκλονισμένος και τονίζει ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη. Όπως αναφέρει, είχε δει την κοπέλα μόλις δύο ημέρες πριν και ήταν χαρούμενη, χωρίς να του εκφράσει κάποιο πρόβλημα ή ανησυχία. Δηλώνει πως η οικογένεια δεν έχει ακόμη σαφή εικόνα για το τι έχει συμβεί.

«Μια χαρά ήταν, την είδα προχθές και μου είπε “θείε, θα έρθω να σε δω”», αναφέρει ο θείος της 19χρονης. «Άκουσα ότι κάτι τη βρήκε στην πλατεία τα ξημερώματα, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη». Παραμένει σοκαρισμένος, υπογραμμίζοντας πως «ήταν χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη» και πως κανείς δεν γνωρίζει ακόμη τι έχει συμβεί.

