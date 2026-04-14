Ετεοκλής Παύλου: «Γιατί η Κατερίνα κάνει τα ασήμαντα σημαντικά;»

Την πιο ξεχωριστή περίοδο της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου αφού πριν από λίγες μέρες έφερε στον κόσμο την κορούλα της Ξένια που τόσο λαχταρούσε.

Μπορεί τόσο εκείνη όσο και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας ωστόσο κάποια αρνητικά σχόλια των χρηστών των social media για την εμφάνιση της παρουσιάστριας την έκαναν να στενοχωρηθεί όπως η ίδια γνωστοποίησε μέσα από τη σελίδα της στο facebook.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής/ φωτογραφία από NDP

«Πριν από μια βδομάδα έζησα το πιο σπουδαίο και ιερό θαύμα της ζωής μου… τη γέννηση της κόρης μου…

Δέχτηκα λοιπόν κάποια αρνητικά και χυδαία σχόλια (ασήμαντα βέβαια μέσα στις τόσες ευχές κ την αγάπη που πήρα) για το ότι επέλεξα να βαφτώ σε μια φωτογραφία θέλοντας να ευχαριστήσω τους γιατρούς μου που με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το μικρό μου θαυματακι. Και αναρωτιέμαι… γιατί;

Μπορεί να έγινα μαμά, αλλά παραμένω γυναίκα. Και κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να νιώθει όμορφη — όπως εκείνη επιλέγει. Με μακιγιάζ ή χωρίς. Με δύναμη ή με κούραση. Με δάκρυα ή με χαμόγελο…μετά από πόνο κ δυσκολία …

ο σώμα μας μόλις έκανε κάτι μοναδικό…ΙΕΡΟ…Έφερε μια ζωή στον κόσμο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη !Και δεν χρειάζεται να απολογηθούμε για το πώς επιλέγουμε να σταθούμε απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους.

Περασαμε από πόνο για να φέρουμε αγάπη ..Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από μια γυναίκα που γεννα μια ζωή !!

Η περιποίηση δεν είναι επιφανειακότητα ούτε ματαιοδοξία!Είναι φροντίδα…Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι, μέσα σε όλα όσα αλλάζουν, δεν χάνουμε εμάς.

Ας είμαστε λίγο πιο επιεικείς μεταξύ μας. Οι περισσότερες από εσάς ξέρετε πως όταν μια γυναίκα φέρνει στον κόσμο μια ζωή , όλα τα υπόλοιπα μικραίνουν…κ φαντάζουν τόσο ασήμαντα! Μπροστά σε αυτό το θαύμα, όλα σιωπούν!

Δεν επιλέγω τυχαία την σημερινή ημέρα για να γράψω αυτά που σκέφτομαι… Σήμερα, ημέρα Ανάστασης, ας θυμηθούμε όλοι πως το φως νικάει πάντα το σκοτάδι.

Ας κάνουμε την καρδιά μας λίγο πιο φωτεινή, με περισσότερη αγάπη, σεβασμό και καλοσύνη. Καλή Ανάσταση σε όλους» έγραψε πριν λίγες μέρες δίνοντας και ευχές για “Καλή Ανάσταση” σε όλους.

Ο Ετεοκλής Παύλου μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star ανέφερε πως ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί τα αρνητικά σχόλια που έκανε ο κόσμος για την εμφάνιση της παρουσιάστριας και τα αντιλήφθηκε από την ανάρτηση που έκανε η ίδια.

“Λέει χαρακτηριστικά πως ήταν ασήμαντα σχόλια. Γιατί λοιπόν τα ασήμαντα να τα κάνει σημαντικά; Φωτίζοντας κάποια πράγματα αρνητικά και χυδαία που είναι και ένα πολύ μικρό ποσοστό, ίσως έτσι αυτές τις σπουδαίες στιγμές να φωτίζεις τη λάθος πλευρά των πραγμάτων. Εγώ δεν είχα καταλάβει τα αρνητικά σχόλια. Δεν είχα λόγο να μάθω τα πέντε αρνητικά σχόλια" τόνισε ο παρουσιαστής της εκπομπής Breakfast@Star με την Ελένη Χατζίδου να διαφωνεί μαζί του επισημαίνοντας πως η Κατερίνα Καινούργιου ασχολείται επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο.

"Ασχολείται και απάντησε γιατί έτσι στέλνει ένα μήνυμα γιατί υπάρχουν γυναίκες εκεί έξω που θα τις δεις πιο περιποιημένες ή που πάντε στο γυμναστήριο και κάποιος μπορεί να τους πει γιατί πας στο γυμναστήριο. Η Κατερίνα έτσι στέλνει ένα μήνυμα"

Δείτε το Breakfast@Star