Τι περιλαμβάνει η συνεργασία Toyota, Daimler και Volvo

Η Toyota Motor Corporation, η Daimler Truck και ο Όμιλος Volvo, μέσω μη δεσμευτικής συμφωνίας, θα συνεργαστούν στη βάση ισότιμης μετοχικής συμμετοχής στην κοινοπραξία cellcentric, με στόχο να συνδυάσουν την τεχνογνωσία τους για την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική αξιοποίηση συστημάτων κυψελών καυσίμου για βαρέα οχήματα και άλλες απαιτητικές εφαρμογές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Toyota Motor Corporation και η cellcentric θα αναλάβουν από κοινού την εξέλιξη των βασικών στοιχείων των μονάδων κυψελών καυσίμου, της αρχιτεκτονικής και των συστημάτων ελέγχου, με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων που αξιοποιούν τις τεχνολογίες και των δύο μερών.

Η Toyota θα συνδυάσει την εμπειρία της στις κυψέλες καυσίμου με την εκτεταμένη τεχνογνωσία της Daimler Truck και του Ομίλου Volvo στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων, ενισχύοντας την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα της cellcentric στην αγορά. Η κοινοπραξία αναμένεται να αποτελέσει το κοινό κέντρο εξειδίκευσης για ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική αξιοποίηση συστημάτων κυψελών καυσίμου, τόσο για εντός όσο και εκτός δρόμου μεταφορές, καθώς και για άλλες απαιτητικές εφαρμογές.Παράλληλα, μέσω συνεργασιών με βιομηχανικούς εταίρους στην αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, οι εταίροι στοχεύουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη υποδομών και εφοδιασμού υδρογόνου από τα πρώτα στάδια.Μέσω της cellcentric, οι τρεις εταιρείες θα ενισχύσουν τον ρόλο του υδρογόνου ως βασική ενεργειακή επιλογή για την απανθρακοποίηση των μεταφορών.