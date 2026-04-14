OMODA & JAECOO: Μεγάλος διαγωνισμός με έπαθλο αυτοκίνητο

Κερδίστε το υβριδικό SUV OMODA 5 SHS-H

14.04.26 , 19:12 Τι περιλαμβάνει η συνεργασία Toyota, Daimler και Volvo
14.04.26 , 19:05 Κατερίνα Παπουτσάκη: Χορεύει ξέφρενα το «Ξέρω τι ζητάω»
14.04.26 , 18:53 Αγιά Σοφιά: Στη φυλακή δύο Έλληνες τουρίστες γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία
14.04.26 , 18:52 Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες «άνοιξαν» το σπίτι και πέρασαν εκεί το Πάσχα
14.04.26 , 18:50 Έλληνας τραγουδιστής: «Δεν ξέρω αν μου ταίριαξε 100% ο Ηλίας Ψινάκης»
14.04.26 , 18:13 Θάνατος στο Αργοστόλι: Πρωταθλητής της άρσης βαρών μεταξύ των συλληφθέντων
14.04.26 , 18:10 Νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πληρώνει έως και 90% των εργασιών
14.04.26 , 17:54 Ιωάννα Τούνη: Για ιππασία με τον γιο της, Πάρη και τους φίλους της
14.04.26 , 17:48 Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
14.04.26 , 17:47 Ξανά στο τραπέζι ΗΠΑ - Ιράν εν μέσω έντασης στα Στενά του Ορμούζ
14.04.26 , 17:20 OMODA & JAECOO: Μεγάλος διαγωνισμός με έπαθλο αυτοκίνητο
14.04.26 , 17:06 Eurovision 2026: Δείτε όλες τις συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού
14.04.26 , 16:55 Εξηγήσεις από Μ. Λαζαρίδη για τον διορισμό χωρίς πτυχίο ΑΕΙ
14.04.26 , 16:39 Υποδεχτείτε την φετινή Άνοιξη, με white jeans
14.04.26 , 16:35 Χίος: Στο νοσοκομείο νεαρή μητέρα από ρουκέτα
Ετεοκλής Παύλου: «Γιατί η Κατερίνα κάνει τα ασήμαντα σημαντικά;»
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Θάνατος στο Αργοστόλι: Πρωταθλητής της άρσης βαρών μεταξύ των συλληφθέντων
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Διακοπές στις μαγευτικές Σεϋχέλλες για το Πάσχα
Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
Φαίη Σκορδά: Στο Κιλκίς με τον σύντροφό της για τις διακοπές του Πάσχα
Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Αγιά Σοφιά: Στη φυλακή δύο Έλληνες τουρίστες γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία
TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
OMODA & JAECOO: Μεγάλος διαγωνισμός με έπαθλο αυτοκίνητο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η OMODA & JAECOO Ελλάδας, σε συνεργασία με τo Novasports.gr, έχει προκηρύξει έναν μεγάλο διαγωνισμό με αφορμή τη φετινή EuroLeague, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα σύγχρονο, πλήρως υβριδικό SUV OMODA 5 SHS-H.

Στο επίκεντρο της ενέργειας βρίσκεται το OMODA 5 SHS-H, ένα προηγμένο, πλήρως υβριδικό premium crossover SUV που ενσωματώνει τη νέα γενιά υβριδικής τεχνολογίας Super Hybrid System (SHS) το οποίο αποτελείται από έναν αποδοτικό turbo κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, τροφοδοτούμενους από μια μπαταρία υψηλής απόδοσης 1.8 kWh και ένα ειδικά σχεδιασμένο υβριδικό κιβώτιο (DHT). Με συνδυαστική ισχύ 224 ίππων, κατανάλωση από 5,3 lt/100 km και αυτονομία που φτάνει έως τα 1.000 χιλιόμετρα, το μοντέλο επαναπροσδιορίζει την καθημερινή μετακίνηση, συνδυάζοντας απόδοση, οικονομία και άνεση.

Στον τομέα της ασφάλειας και της τεχνολογίας, διαθέτει πιστοποίηση 5 αστέρων EuroNCAP, 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, σύστημα Αυτόματης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης, Προειδοποίηση Τυφλών Σημείων, 7 αερόσακους και εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, το OMODA 5 SHS-H διασφαλίζει κορυφαία επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας, συνοδευόμενο από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης, καθώς και 7 χρόνια οδική βοήθεια, προσφέροντας σιγουριά και εμπιστοσύνη σε κάθε μετακίνηση.

OMODA & JAECOO: Μεγάλος διαγωνισμός με έπαθλο αυτοκίνητο
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται μέσω Instagram και θα διαρκέσει έως το Final Four της EuroLeague, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν αν επισκεφθούν τον λογαριασμό του Novasports.gr. Θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προφίλ τόσο του Novasports.gr, όσο και της OMODA & JAECOO Ελλάδας και να απαντήσουν σε μία ερώτηση σχετική με τη διοργάνωση.

Η κλήρωση για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του Final Four.Με αυτή τη συνεργασία, η OMODA & JAECOO ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, συνδέοντας την καινοτομία της αυτοκίνησης με κορυφαία αθλητικά γεγονότα και προσφέροντας στο κοινό μοναδικές εμπειρίες και ευκαιρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το OMODA 5 SHS-H, επισκεφθείτε τα επίσημα κανάλια της OMODA & JAECOO Ελλάδας ενώ όσοι ενδιαφέρονται να το οδηγήσουν μπορούν να το κάνουν μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών της μάρκας σε όλη την Ελλάδα, κλείνοντας test drive εύκολα και γρήγορα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας test drive σε 10 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μαρούσι, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.

