Ιωάννα Τούνη: Για ιππασία με τον γιο της, Πάρη και τους φίλους της

Η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να κάνει μία χαλαρή οικογενειακή απόδραση στην Αριδαία μαζί με τον γιο της, Πάρη, και τους φίλους της, χθες, Δευτέρα του Πάσχα.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο με τη δικαστική διαδικασία για την υπόθεση revenge porn, στην οποία και δικαιώθηκε, φαίνεται πως είχε ανάγκη να αποφορτιστεί και να περάσει ποιοτικό χρόνο στη φύση, μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Έτσι, η ίδια εκμεταλλεύτηκε την αργία της Δευτέρας του Πάσχα και πήγαν όλοι μαζί για ιππασία! Στον ιππικό όμιλο που επισκέφτηκαν, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα άλογα και να να ιππεύσουν.

Τρισευτυχισμένος εμφανίστηκε στα instastories της influencer ο μικρός Πάρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό να ασχολείται με την ιππασία, με τη μητέρα του να τον παρακολουθεί φανερά συγκινημένη.

