Σία Κοσιώνη: Η ανάρτηση με τον Κώστα Μπακογιάννη για το Πάσχα

Η Σία Κοσιώνη πέρασε το Πάσχα με την οικογένειά της, στέλνοντας δημόσιο μήνυμα, λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας της και την έξοδό της από το νοσοκομείο.

Δημοσιεύοντας φωτογραφία με τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου του ΣΚΑΪ ανέφερες πως το φετινό Πάσχα ήταν ξεχωριστό.

«Μέσα στο μίξερ της καθημερινότητας ξεχνάμε ότι κάθε στιγμή μας είναι μοναδική και πολύτιμη. Φέτος το Πάσχα για μένα κάθε τι είχε νόημα ξεχωριστό. Όλα ιδωμένα διαφορετικά.

Η βόλτα στο βουνό. Η πρώτη μετά τις 24/1. Ένα κόκκινο ποτήρι κρασί. Το πρώτο κι αυτό μετά τις 24/1. Οι άνθρωποι μας, αυτοί που βλέπουν μέσα από τα μάτια σου και αναπνέουν μαζί σου. Πάντα εκεί. Είμαι ευγνώμων. Να χαίρεστε τις ζωές σας και τους ανθρώπους σας. Χρόνια πολλά σε όλους», έγραψε η Σία Κοσιώνη.

