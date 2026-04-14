Έλληνας τραγουδιστής: «Δεν ξέρω αν μου ταίριαξε 100% ο Ηλίας Ψινάκης»

Για την περίοδο που manager του ήταν ο Ηλίας Ψινάκης και το αν το μετάνιωσε στην πορεία των ετών μίλησε γνωστός Έλληνας τραγουδιστής, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά.

Ο λόγος για τον Κώστα Μαρτάκη, που δήλωσε απαντώντας στον Άρη Καβατζίκη: «Δεν ξέρω αν μου ταίριαξε 100% ο Ηλίας Ψινάκης. Κάποιοι μου λένε ότι μου έκανε καλό. Μου έκανε καλό γιατί με έμαθε ο κόσμος πάρα πολύ γρήγορα χωρίς ιδιότητα ακόμα. Δεν είχα δισκογραφία. Βγήκα από ένα τηλεοπτικό προϊόν που το ήξραν κι οι πέτρες. Δεν είχα δισκογραφία, για αυτό θεωρούσα άδικη τη σύγκριση με τον Σάκη τότε. Ο ένας είχε δισκογραφία και πορεία χρόνων που είχε παλέψει κι ο άλλος βγήκε απλά από ένα talent show. Είναι λίγο άσχημη η σύγκριση».

«Δε μου αρέσει να μετανιώνω. Η λογική μου είναι πάντα λάθος και το ένστικτό μου με οδηγεί και με κρατά και είναι αλάνθαστο. Αφέθηκα στο ένστικτο. Ίσως σε πολύ μικρές λεπτομέρειες να μη με συνδέσει τόσο έντονα ο κόσμος με την pop μουσική. Εγώ αγαπώ και το ελαφρολαϊκό τραγούδι», πρόσθεσε ο Κώστας Μαρτάκης.