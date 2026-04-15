Αργοστόλι: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα. Μου έριξε το χάπι βιασμού»

Η κοπέλα κατέθεσε στην ΕΛ.ΑΣ - Τι λέει αποκλειστικά στο star.gr

Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει λιπόθυμη τη 19χρονη Μυρτώ / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
  • Καταγγελία από 26χρονη στην Κεφαλονιά για ρίψη χαπιού βιασμού από 26χρονο αρσιβαρίστα το 2022.
  • Η κοπέλα, μητέρα πλέον, αποφάσισε να μιλήσει μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς.
  • Ο κατηγορούμενος φλέρταρε νεαρά κορίτσια σε μαγαζιά και φέρεται να έχει δράσει και σε άλλες περιπτώσεις.
  • Η υπόθεση διερευνάται από τις Αρχές, με άλλες κοπέλες να καταθέτουν επίσης.
  • Η καταγγέλλουσα δήλωσε ότι είχε υποψίες για τον κατηγορούμενο μετά τον θάνατο της Μυρτούς.

Ανοίγουν τα στόματα στην Κεφαλονιά, μετά τον τραγικό θάνατο της 19χρονης Μυρτώς. Μία κοπέλα κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 26χρονος αρσιβαρίστα ελληνικής καταγωγής της είχε ρίξει το χάπι βιασμού στο ποτό. 

Όπως περιέγραψε αποκλειστικά στο star.gr, ο 26χρονος κατηγορούμενος τον Αύγουστο του 2022 της είχε ρίξει στο ποτό το χάπι βιασμού, όμως δεν το κατήγγειλε τότε, καθώς δεν ήθελε να δώσει συνέχεια: 

«Τον Αύγουστο του 2022 είχα πάει να πιω ένα ποτό σε μαγαζί εστίασης στην πλατεία του Αργοστολίου. Τότε ήμουν 26 χρόνων. Κάθισα στο μπαρ, παρήγγειλα ένα ποτό και εκείνος ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Παρόλο που δεν τον γνώριζα, ξεκίνησε να μου μιλάει και στη συνέχεια με φλέρταρε. Παρήγγειλα και δεύτερο ποτό. Ξεκίνησα να ζαλίζομαι έντονα και ξαφνικά λιποθύμησα. Από εκείνη τη στιγμή δε θυμάμαι τίποτε άλλο. Ξύπνησα στο σπίτι μου την επόμενη ημέρα το πρωί. Έλεγα δεν μπορεί να "έσβησαν όλα", κάτι μου έριξαν. Τότε δεν πήγα στην αστυνομία, γιατί ζούμε σε μία μικρή κοινωνία και δεν ήθελα να δώσω συνέχεια. Τώρα όμως, που έχω γίνει μητέρα, καταλαβαίνω τον πόνο της μαμάς της Μυρτούς και ένιωσα ότι πρέπει να ακουστώ. Πήγα το βράδυ της Τρίτης και κατήγγειλα το περιστατικό στην Ασφάλεια Αργοστολίου», δήλωσε.

Ο 26χρονος αθλητής, όπως καταγγέλλεται, είχε συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο δρούσε. Προσέγγιζε όμορφα, νεαρά κορίτσια που συναντούσε σε μαγαζιά της περιοχής και τα φλέρταρε. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η καταγγέλλουσα, υπάρχουν και άλλες κοπέλες που πήγαν στην αστυνομία να καταθέσουν όσα οι ίδιες βίωσαν, αφού θορυβήθηκαν όταν έμαθαν για τον θάνατο της Μυρτούς. 

«Όταν διάβασα για τον θάνατο της κοπέλας αμέσως υποψιάστηκα αυτόν, γιατί είχε κάνει το ίδιο και σε εμένα. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Όταν βγήκε το όνομά του επιβεβαιώθηκα. Δεν έχω μεθύσει ποτέ, δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Να φανταστείτε ότι την επόμενη ημέρα πήγα στο μαγαζί και ζητούσα συγγνώμη που λιποθύμησα και τους αναστάτωσα. Σαν να φταίω εγώ. Άκουσα ότι το έχει κάνει και σε άλλες κοπέλες και πήγαν να καταθέσουν κι αυτές στην αστυνομία». 

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις καταγγελίες να εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.

 

