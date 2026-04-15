Αργοστόλι: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει λιπόθυμη τη 19χρονη Μυρτώ

To «βαρύ» παρελθόν των 3 εμπλεκόμενων

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 19χρονη Μυρτώ κατέρρευσε σε ξενοδοχείο στο Αργοστόλι και κατέληξε από ανακοπή καρδιάς, χωρίς εμφανή ίχνη κακοποίησης.
  • Βίντεο δείχνει τον 26χρονο αρσιβαρίστα να μεταφέρει τη Μυρτώ λιπόθυμη εκτός του ξενοδοχείου.
  • Τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και χρήση ναρκωτικών.
  • Ο 26χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και βίας, με οργανωμένο προφίλ.
  • Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου και αναμένονται τοξικολογικά αποτελέσματα.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι, με βίντεο-ντοκουμέντο να καταγράφει τις δραματικές στιγμές πριν μεταφερθεί εκτός ξενοδοχείου σε κρίσιμη κατάσταση.

Αργοστόλι: Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος της 19χρονης

Στο επίμαχο βίντεο που έφερε στο φως η εκπομπή Live News, έχει καταγραφεί ο 26χρονος πρωταθλητής της άρσης βαρών να μεταφέρει στην αγκαλιά του την άτυχη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση, εκτός ξενοδοχείου, τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα. 

«Την παρατήσαμε μόνη»: Τα sms μετά τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι

Αργοστόλι: Βίντεο με τη 19χρονη να μεταφέρεται λιπόθυμη εκτός ξενοδοχείου

Η άτυχη Μυρτώ κατέληξε από ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ δε φαίνονται δεν εντοπίστηκαν εμφανή ίχνη κακοποίησης ή τραυματισμών που να παραπέμπουν σε βίαιη εγκληματική ενέργεια. 

Κεφαλονιά: To «βαρύ» παρελθόν των 3 εμπλεκόμενων

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τον θάνατο της Μυρτούς ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση δια παραλείψεως και για κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Γκελντή στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, πρόκειται για άτομα που έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, εκβιασμούς και περιστατικά βίας. Το προφίλ τους μόνο άγνωστο δεν ήταν στις διωκτικές αρχές, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε δραστηριότητες με συγκεκριμένη μεθοδολογία και οργάνωση. 

Όπως προκύπτει από καλά διασταυρωμένες πηγές, το περασμένο καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο νησί από ειδική υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., με στόχο πρόσωπα-κλειδιά σε κύκλωμα παρανομίας. Ανάμεσα στους βασικούς υπόπτους βρίσκονταν ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής στην άρση βαρών, καθώς και ένας 23χρονος συνεργός του. 

Οι δύο νεαροί είχαν ήδη απασχολήσει τις Αρχές για σοβαρές υποθέσεις που αφορούν κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες μεθόδους απόκρυψης, κρύβοντας τις ουσίες μέσα σε πακέτα τσιγάρων. 

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και το προφίλ του 26χρονου στο νησί, καθώς, πέρα από την αθλητική του πορεία, φέρεται να είχε δημιουργήσει κλίμα φόβου με τη συμπεριφορά του, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις των Αρχών για τον ρόλο του σε υποθέσεις παραβατικότητας. 

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν το εύρος της δράσης των εμπλεκομένων και πιθανές διασυνδέσεις με ευρύτερα κυκλώματα. 

To χρονικό του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η νεαρή κοπέλα είχε κλείσει δωμάτιο σε ξενοδοχείο μαζί με φίλο της, όπου φέρεται να έγινε χρήση κοκαΐνης. Την ουσία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να προμήθευσε ο 26χρονος. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένα τέταρτο άτομο.

Λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα, η 19χρονη κατέρρευσε μέσα στο δωμάτιο. Παρά το γεγονός ότι οι παρευρισκόμενοι αντιλήφθηκαν την κατάστασή της, δεν υπήρξε άμεση μεταφορά της σε νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο. 

Αντίθετα, όπως καταγράφεται στο βίντεο, ο 26χρονος μετέφερε την κοπέλα στην αγκαλιά του λιπόθυμη. Η κοπέλα εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην πλατεία Αργοστολίου με πολύ χαμηλό κορεσμό οξυγόνου, αργή αναπνοή και μυδρίαση.

Οι Αρχές εξετάζουν το χρονικό διάστημα που η 19χρονη παρέμεινε χωρίς βοήθεια μέσα στο δωμάτιο, καθώς εκτιμάται ότι εάν είχε μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο μπορεί να ζούσε.  

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. 

