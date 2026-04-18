Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι- Τι υποστήριξαν

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς στο Αργοστόλι, μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή και εισαγγελέα, που διήρκησαν πάνω από 12 ώρες.

Κατά την έξοδό τους από το Δικαστικό Μέγαρο Κεφαλονιάς, αποδοκιμάστηκαν από το συγκεντρωμένο πλήθος, που φώναζε «Δολοφόνοι». Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορία σε βάρος τους είχε αναβαθμιστεί από έκθεση σε κίνδυνο και την παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών, σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, τελούμενη δια παραλείψεως.

Φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα και υπό ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οδηγήθηκαν οι κατηγορούμενοι στο Δικαστικό Μέγαρο Κεφαλοννιάς/ ΙΝΤΙΜΕ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ

Θάνατος Μυρτώς Κεφαλονιά: Τι είπαν στις απολογίες τους ο 26χρονος και ο 22χρονος

Ο 26χρονος φέρεται να ομολόγησε πως αυτός ήταν που αγόρασε την κοκαΐνη, με χρήματα που είχε πάρει από τη 19χρονη και από τον φίλο του. Ωστόσο, μετά τη χρήση των ναρκωτικών, φέρεται να είπε πως είδε την κοπέλα σε πολύ άσχημη κατάσταση και νόμισε πως έχει πάθει επιληπτική κρίση. Προσπάθησε να της κρατήσει το στόμα ανοιχτό κι εκείνη τον δάγκωσε, όπως φέρεται να ισχυρίστηκε. Κάπως έτσι, δικαιολόγησε και τις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο δωμάτιο, αλλά και στο χέρι του.

Ο 22χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο και συγκεκριμένα στο δωμάτιο 11, και κλήθηκε να βοηθήσει καθώς η 19χρονη βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση.

Μόλις την είδε «ημιλιπόθυμη», όπως φέρεται να είπε, πήρε το μπουφάν της, τη σκέπασε κι έφυγε πρώτος και γι' αυτό έχει καταγραφεί από την κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου να βγαίνει πρώτος από το δωμάτιο. Στο βίντεο φέρεται να τον ακολουθεί ο 26χρονος με τη 19χρονη στα χέρια. Όταν έφτασαν στην πλατεία του Αργοστολίου, τη σκέπασε με το μπουφάν για να μην την κρυώνει και παρέμεινε δίπλα της μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο ίδιος ωστόσο, φέρεται να είπε στην απολογία του πως ήταν λάθος και δικό του και του φίλου του να μην πουν ότι γνωρίζουν τη 19χρονη ούτε στους πολίτες ούτε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών η επικοινωνία της Μυρτώς με 66χρονο

Την ίδια ώρα τώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει και ένα τηλεφώνημα και κάποια SMS που φέρεται να αντάλλαξε η 19χρονη με έναν 66χρονο άνδρα από την Πρέβεζα, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα.

Μία πολύ κρίσιμη ώρα γιατί υπάρχουν τα βίντεο που δείχνουν ότι 4:30 περίπου 4:35 βγαίνει ο 26χρονος με τη 19χρονη κοπέλα στα χέρια.

Ο 66χρονος φέρεται να έχει περάσει με IRIS 220 ευρώ στο κορίτσι, για να βρει ένα κατάλυμα να μείνει, ενώ φέρεται να της έχει προτείνει να τη φιλοξενήσει στο σπίτι του στην Πρέβεζα ή την Αθήνα.

Η ανακριτική διαδικασία ξεκίνησε χθες και αναμένεται να συνεχιστεί με τις καταθέσεις και άλλων μαρτύρων.

