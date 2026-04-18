Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι- Τι υποστήριξαν

Στο μικροσκόπιο των Αρχών η επικοινωνία της Μυρτώς με 66χρονο

18.04.26 , 10:44 Καιρός: Σχεδόν αίθριος σε όλη τη χώρα- Υποχωρούν σκόνη και βοριάδες
18.04.26 , 09:53 Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι- Τι υποστήριξαν
18.04.26 , 09:09 Το μουσείο της Audi με τα πιο ιστορικά μοντέλα
18.04.26 , 09:03 Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό του!
18.04.26 , 08:42 Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό: Δύο άνθρωποι νεκροί - Ήταν αδέλφια
18.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Aπριλίου
17.04.26 , 23:40 Bruce Willis: Τιμή ρεκόρ για τη βίλα του σταρ με τη μετωποκροταφική άνοια
17.04.26 , 23:12 Ευσταθία Τσαπαρέλη: O παππούς- μέντορας, το μπιλιάρδο & η μητρότητα στα 25
17.04.26 , 22:50 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βόλτα με τα αγόρια της στον ζωολογικό κήπο
17.04.26 , 22:41 Γέρακας: Ηλικιωμένος Με Μαγκούρα Χαράζει Αυτοκίνητα!
17.04.26 , 22:20 Πάτρα: 12χρονος κατήγγειλε τον πατέρα του - Τον έβαζε να πουλά λουλούδια
17.04.26 , 22:13 Natalie Portman: Έγκυος στο τρίτο της παιδί η κινηματογραφική σταρ
17.04.26 , 21:59 Εντυπωσιακό βίντεο διάσωσης ασθενούς από κρουαζιερόπλοιο
17.04.26 , 21:54 ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας νέος πονοκέφαλος στην Κυβέρνηση
17.04.26 , 21:38 Ασυνήθιστα ονόματα που έχουν δώσει Έλληνες επώνυμοι στα παιδιά τους
Stars System: Από την ένταση στην άνοδο – Τα 4 ζώδια που ευνοούνται
Voucher 750 ευρώ: Η «δεύτερη ευκαιρία» για χιλιάδες εργαζόμενους
Νέο «Εξοικονομώ»: Επιδοτήσεις έως 80% για νοικοκυριά
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
«Προσέξτε πολύ!» – Η προειδοποίηση της Άσης Μπήλιου για 4 ζώδια
MasterChef Γιώργος: «Έχει στρατηγική. Ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι»
MasterChef: Ηχηρή αποχώρηση από τον διαγωνισμό - «Κλείδωσε» η τελική 15άδα
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
Επίδομα ΔΥΠΑ 300 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
MasterChef 2026: Αυτά είναι τα δύο καλύτερα πιάτα της δοκιμασίας!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
ν Κεφαλονιά: Στο «κάδρο» 66χρονος από την Πρέβεζα – Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι που προφυλακίστηκαν/ βίντεο ΕΡΤ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προφυλακίστηκαν τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς στο Αργοστόλι, με κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
  • Ο 26χρονος ομολόγησε ότι αγόρασε κοκαΐνη και ισχυρίστηκε ότι η Μυρτώ είχε επιληπτική κρίση.
  • Ο 22χρονος δήλωσε ότι βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο και προσπάθησε να βοηθήσει τη 19χρονη, αλλά δεν ενημέρωσε τις αρχές για τη σχέση τους.
  • Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει επικοινωνία της Μυρτώς με 66χρονο άνδρα, ο οποίος της έστειλε χρήματα για κατάλυμα.
  • Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με καταθέσεις άλλων μαρτύρων.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς στο Αργοστόλι, μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή και εισαγγελέα, που διήρκησαν πάνω από 12 ώρες.

Αργοστόλι: «Την παρενοχλούσαν, δεν ενέδιδε και εφάρμοσαν σχέδιο»

Κατά την έξοδό τους από το Δικαστικό Μέγαρο Κεφαλονιάς, αποδοκιμάστηκαν από το συγκεντρωμένο πλήθος, που φώναζε «Δολοφόνοι». Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορία σε βάρος τους είχε αναβαθμιστεί από έκθεση σε κίνδυνο και την παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών, σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, τελούμενη δια παραλείψεως.

Φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα και υπό ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οδηγήθηκαν  οι κατηγορούμενοι στο Δικαστικό Μέγαρο Κεφαλοννιάς/ ΙΝΤΙΜΕ  ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ

Θάνατος Μυρτώς Κεφαλονιά: Τι είπαν στις απολογίες τους ο 26χρονος και ο 22χρονος 

Ο 26χρονος φέρεται να ομολόγησε πως αυτός ήταν που αγόρασε την κοκαΐνη, με χρήματα που είχε πάρει από τη 19χρονη και από τον φίλο του. Ωστόσο, μετά τη χρήση των ναρκωτικών, φέρεται να είπε πως είδε την κοπέλα σε πολύ άσχημη κατάσταση και νόμισε πως έχει πάθει επιληπτική κρίση. Προσπάθησε να της κρατήσει το στόμα ανοιχτό κι εκείνη τον δάγκωσε, όπως φέρεται να ισχυρίστηκε. Κάπως έτσι, δικαιολόγησε και τις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο δωμάτιο, αλλά και στο χέρι του.

Αργοστόλι: «Ο 23χρονος έψαχνε για δόλωμα» - Ξεσπά φίλη της Μυρτώς

Ο 22χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο και συγκεκριμένα στο δωμάτιο 11, και κλήθηκε να βοηθήσει καθώς η 19χρονη βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. 

Μόλις την είδε «ημιλιπόθυμη», όπως φέρεται να είπε, πήρε το μπουφάν της, τη σκέπασε κι έφυγε πρώτος και γι' αυτό έχει καταγραφεί από την κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου να βγαίνει πρώτος από το δωμάτιο. Στο βίντεο φέρεται να τον ακολουθεί ο 26χρονος με τη 19χρονη στα χέρια. Όταν έφτασαν στην πλατεία του Αργοστολίου, τη σκέπασε με το μπουφάν για να μην την κρυώνει και παρέμεινε δίπλα της μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. 

Ο ίδιος ωστόσο, φέρεται να είπε στην απολογία του πως ήταν λάθος και δικό του και του φίλου του να μην πουν ότι γνωρίζουν τη 19χρονη ούτε στους πολίτες ούτε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών η επικοινωνία της Μυρτώς με 66χρονο

Την ίδια ώρα τώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει και ένα τηλεφώνημα και κάποια SMS που φέρεται να αντάλλαξε η 19χρονη με έναν 66χρονο άνδρα από την Πρέβεζα, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα.

Αργοστόλι: H επικοινωνία της Μυρτώς με 66χρονο το μοιραίο βράδυ

Μία πολύ κρίσιμη ώρα γιατί υπάρχουν τα βίντεο που δείχνουν ότι 4:30 περίπου 4:35 βγαίνει ο 26χρονος με τη 19χρονη κοπέλα στα χέρια. 

Ο 66χρονος φέρεται να έχει περάσει με IRIS 220 ευρώ στο κορίτσι, για να βρει ένα κατάλυμα να μείνει, ενώ φέρεται να της έχει προτείνει να τη φιλοξενήσει στο σπίτι του στην Πρέβεζα ή την Αθήνα.

Η ανακριτική διαδικασία ξεκίνησε χθες και αναμένεται να συνεχιστεί με τις καταθέσεις και άλλων μαρτύρων. 
 

