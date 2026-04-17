Αργοστόλι: «Την παρενοχλούσαν, δεν ενέδιδε και εφάρμοσαν σχέδιο»

Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: «Υπήρχε σχέδιο» λένε οι γονείς της 19χρονης Μυρτώς / MEGA
Συντετριμμένος ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς από το Αργοστόλι προχώρησε σε νέες δηλώσεις στις οποίες αναφέρεται ξεκάθαρα σε οργανωμένο σχέδιο ώστε να αποπλανήσουν το παιδί του, καθώς δεν ενέδιδε σε ανήθικες προτάσεις. 

«Την ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλούσαν και επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου εφαρμόσανε το εξής σχέδιο: γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook; Το άτομο αυτό είναι από το ίδιο χωριό που είναι ένας από τους δύο και θα έρθουν στην Κεφαλονιά να γνωριστούμε. Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν, δέχτηκε», είπε ο πατέρας της 19χρονης στο Mega.

«Ένα μπουμπούκι είχατε μπροστά σας το οποίο από ότι ξέρω ψαχνόσαστε πώς να συνάψετε σχέση. Γιατί μου το σκότωσαν το παιδί; Θέλω να πάω τώρα και στην αστυνομία να τους πω γιατί το κάνανε αυτό στο παιδί μου. Τουλάχιστον γιατί δεν το πήγαν στο νοσοκομείο. Γιατί χάθηκε χρόνος. Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω», πρόσθεσε.

Σήμερα, Παρασκευή 17/04, απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ συνεχίζουν να έρχονται στο φως.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι —ο 26χρονος, ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής και ο 23χρονος από την Κεφαλονιά— είχαν ζητήσει και λάβει προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον των αρχών σήμερα το πρωί στις 10:00.

H ποινική δίωξη σε βάρος του 26χρονου και των δύο 23χρονων αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεων.

Παράλληλα, το τελευταίο «αντίο» στην άτυχη 19χρονη θα πουν σήμερα στις 15:00, στη Μητρόπολη στο Αργοστόλι συγγενείς και φίλοι. 

Νέα στοιχεία προσθέτει στο «κάδρο» της υπόθεσης το ενημερωτικό του νοσοκομείου που δείχνει ότι η νεαρή πάλευε για περίπου 77 λεπτά να κρατηθεί στη ζωή από τη στιγμή που την παρέλαβε το ΕΚΑΒ μέχρι την ώρα θανάτου της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ασθενοφόρο την παρέλαβε στις 04:35, ενώ στο ενημερωτικό σημείωμα του νοσοκομείου προς τον ιατροδικαστή η ώρα θανάτου καταγράφηκε στις 05:48.

Διασώστης του ΕΚΑΒ που εντόπισε τη 19χρονη τη μοιραία νύχτα περιγράφει όσα είδε: «Στις 04:31 μας διαβίβασε το κέντρο να μεταβούμε στο κέντρο του Αργοστολίου για μια κοπέλα που βρισκόταν στο οδόστρωμα. Στις 04:35 φτάσαμε στο σημείο. Τη βρήκαμε ξαπλωμένη σε ύπτια θέση πάνω σε τοιχίο. Δύο άτομα ήταν μαζί της και ανέφεραν ότι την είχαν εντοπίσει νωρίτερα στο οδόστρωμα και ότι δεν τη γνώριζαν».

Ο διασώστης είπε επίσης ότι η Μυρτώ - την ώρα που τη βρήκαν - ανέπνεε με μεγάλη δυσκολία, είχε μυδρίαση και πολύ χαμηλό κορεσμό οξυγόνου.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι οι τρεις κατηγορούμενοι ακολουθούν κοινή υπερασπιστική γραμμή, μεταθέτοντας την ευθύνη στην 19χρονη Μυρτώ. Υποστηρίζουν πως η ίδια είχε αναλάβει την κράτηση και την πληρωμή του δωματίου, ενώ ισχυρίζονται ότι εκείνη προμηθεύτηκε και κάλυψε οικονομικά και τις ναρκωτικές ουσίες.

Ωστόσο, οι καταθέσεις τους παρουσιάζουν σημαντικές αντιφάσεις ως προς τα γεγονότα μετά την κατάρρευση της κοπέλας. Ο 23χρονος αναφέρει ότι επέμεινε να κληθεί το ΕΚΑΒ, παρά τις αντιρρήσεις των άλλων δύο, οι οποίοι –κατά τον ίδιο– πρότειναν να εμφανιστεί η κοπέλα ως άγνωστη. Από την άλλη, ο 26χρονος και ο 22χρονος υποστηρίζουν ότι εκείνοι ειδοποίησαν τις αρχές και παρέμειναν μαζί της μέχρι να φτάσει βοήθεια.

 

