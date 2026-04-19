Τροχαίο Λιοσίων: Ξεσπά στο Star η μητέρα της 16χρονης Βερόνικας

Μάχη στην εντατική δίνει η 16χρονη Βερόνικα, η οποία, προσπαθώντας να διασχίσει τη λεωφόρο Λιοσίων, χτυπήθηκε από δίκυκλο που ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα. Το τραγικό είναι πως οι δύο αναβάτες της μηχανής εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας το κορίτσι αιμόφυρτο, βαριά τραυματισμένο, στο οδόστρωμα. Η μητέρα του παιδιού, μιλώντας αποκλειστικά στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα, συγκλονίζει.

«Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο κύριος, ασυνείδητος, τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι...».

Τα λόγια της μητέρας της Βερόνικας, που παλεύει στην εντατική, χάνονται μέσα στον φόβο για τη ζωή της κόρης της, αλλά και την οργή για τους δύο αναβάτες της μηχανής που την έφεραν σ’ αυτή την κατάσταση και απλώς την προσπέρασαν.

«Είδα το παιδί μου να εξαφανίζεται και να φεύγει σαν πανί ενώ περπατάει στον δρόμο»

«Παρατάμε στο έλεος μία ζωή, αφαιρούμε στην ουσία μία ζωή, κι ο κύριος αυτός τι κάνει; Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο, δηλαδή είναι σαν να πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος επί τούτου για να κάνει αυτό το πράγμα».

Το ατύχημα καρέ καρέ - Η στιγμή της παράσυρσης της 16χρονης «παγώνει» το αίμα

Ντοκουμέντα της στιγμής του ατυχήματος της 16χρονης, από αποκλειστικά βιντεοληπτικά υλικά που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας, «παγώνουν» το αίμα. Το κορίτσι φαίνεται καθαρά να ελέγχει τον δρόμο από αριστερά πριν διασχίσει τη λεωφόρο Λιοσίων.

Το μηχανάκι των δραστών είναι ακόμα μακριά. Την ώρα που η 16χρονη Βερόνικα φτάνει στη διαχωριστική γραμμή, το δίκυκλο, που κινείται με μεγάλη ταχύτητα, τη χτυπά. Το παιδί εκτοξεύεται δεκάδες μέτρα μακριά.

Οι αναβάτες της μηχανής παράτησαν αιμόφυρτο το κορίτσι

Το τραγικό είναι πως, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οδηγός και συνεπιβάτης - οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα - αντί να προσφέρουν βοήθεια στο βαρύτατα τραυματισμένο παιδί, σηκώθηκαν, επιβιβάστηκαν στη μηχανή και εγκατέλειψαν το σημείο, δίχως να κοιτάξουν πίσω.

«Δύο τύποι σε ένα μηχανάκι σηκώνονται, καβάλησαν τη μηχανή και φεύγουν. Το κορίτσι ήταν αιμόφυρτο», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Από την πρώτη στιγμή οι γονείς του 16χρονου κοριτσιού βρέθηκαν στο πλάι της το ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται. Σοκαρίστηκαν όταν είδαν το βίντεο και κατάλαβαν ότι οι αναβάτες της μηχανής εγκατέλειψαν το παιδί τους.

Μάχη στην εντατική δίνει η 16χρονη - «Είδα το βίντεο με την παράσυρση κι έπαθα σοκ»

«Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ, στην κυριολεξία έπαθα σοκ. Λυπάμαι πάρα πολύ που ζω εδώ και είμαι Ελληνίδα, αυτό έχω να πω» λέει η μητάρα του κοριτσιού.

Η Βερόνικα, διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, δίνει για δεύτερο 24ωρο μάχη για τη ζωή της, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Με ποινικό μητρώο ο 16χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας

Ο 16χρονος δικαιολογηθηκε λέγοντας στους αστυνομικούς ότι φοβήθηκε, και γι' αυτό έφυγε και εγκατέλειψε το κορίτσι αιμόφυρτο στην άσφαλτο.

Ωστόσο, ο 16χρονος από τη Σομαλία που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, είχε πλούσιο ποινικό παρελθόν, καθώς είχε πουλήσει ναρκωτικά σε ανήλικους πριν από δύο χρόνια, το 2022, ενώ είναι σεσημασμένος για ασέλγεια και απειλή. Παρόλα αυτά, ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορούσε στο κέντρο της Αθήνας και καβαλούσε ένα μηχανάκι χωρίς να έχει δίπλωμα.

Εξαφανίστηκε, κρύφτηκε από τους αστυνομικούς που είχαν στήσει καρτέρι στο σπίτι του και συνελήφθη τελικά στην οδό Πατησίων από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ.

