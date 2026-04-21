Ιωάννα Σιαμπάνη: Οι νέες φωτογραφίες λίγο πριν γίνει ξανά μαμά

Σε μια ιδιαίτερα τρυφερή και ευχάριστη περίοδο της ζωής τους βρίσκονται η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο σύζυγός της, Τζίμης Σταθοκωστόπουλος, καθώς ετοιμάζονται να υποδεχτούν το δεύτερο παιδί τους, ένα αγοράκι, μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο την οικογένειά τους.

Το αγαπημένο ζευγάρι μετρά αντίστροφα για τη νέα αυτή σελίδα στη ζωή του, ενώ η Ιωάννα Σιαμπάνη παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, μοιράζοντας στιγμές από την καθημερινότητά της. Σε πρόσφατη ανάρτησή της δημοσίευσε φωτογραφίες από το παιδικό δωμάτιο, όπου τη βλέπουμε μαζί με τον γιο της σε πολύ γλυκές οικογενειακές στιγμές.

Η ίδια συνόδευσε τις εικόνες με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα, γράφοντας: «Μια κοιλίτσα… δύο αγάπες! Πώς χωράνε τόσα συναισθήματα σε μια στιγμή;»

Λίγες λέξεις που αποτυπώνουν τη συγκίνηση και την έντονη συναισθηματική φόρτιση λίγο πριν τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειας.

Η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το καλοκαίρι του 2022, λίγους μήνες πριν τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, ολοκληρώνοντας την ευτυχία τους.

Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς την έχει επηρεάσει η μητρότητα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η μητρότητα με έχει αλλάξει πολύ ως προσωπικότητα, γιατί έχω γνωρίσει την απόλυτη αγάπη. Επίσης, με τη γέννηση του μωρού μου νιώθω πλέον πιο δυνατή. Μοναδικός στόχος μου είναι ο Φώτης μου να γίνει ένα καλό παιδί και ένας καλός χριστιανός».

Παράλληλα, το ζευγάρι είχε ζήσει με έντονη συγκίνηση και το gender reveal του δεύτερου παιδιού τους, όπου ενημερώθηκαν για το φύλο του μωρού. Όπως είχε γράψει τότε η Ιωάννα Σιαμπάνη: «Η στιγμή που ο κόσμος μας έγινε μπλε. Ένα κουτί γεμάτο μπαλόνια… και μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη».

Πλέον, οι δυο τους ανυπομονούν να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το νέο μέλος της οικογένειας, βιώνοντας μια από τις πιο όμορφες και γεμάτες προσμονή στιγμές της ζωής τους.