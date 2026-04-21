MasterChef: Αυτή η μπριγάδα πήρε τη νίκη στο Τεστ Δημιουργικότητας

«Δε μου αρέσει να παίρνω νίκες έτσι», εξομολογήθηκε ο Τάσος

Πρώτη Δημοσίευση: 21.04.26, 23:34
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο MasterChef, οι διαγωνιζόμενοι Τάσος και Βασίλης παρουσίασαν δημιουργίες με παγωτό και γεύσεις Black Forest.
  • Ο Τάσος προσπάθησε να δημιουργήσει ένα 'πεσμένο' παγωτό, ενώ ο Βασίλης παρουσίασε παγωτό βανίλιας με βύσσινο και παντεσπάνι.
  • Ο Πάνος Ιωαννίδης επαίνεσε την εμφάνιση του Τάσου, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανέφερε τεχνικές αδυναμίες και στα δύο πιάτα.
  • Ο Τάσος αναδείχθηκε νικητής της δοκιμασίας, κλειδώνοντας τη νίκη για την κόκκινη μπριγάδα.
  • Ο Τάσος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη νίκη, θεωρώντας ότι δεν ήταν η καλύτερη προσπάθειά του.

Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία ζαχαροπλαστικής στο MasterChef, οι διαγωνιζόμενοι Τάσος και Βασίλης κλήθηκαν να παρουσιάσουν δημιουργίες με βασικά στοιχεία το παγωτό και γεύσεις τύπου Black Forest, προσπαθώντας να ισορροπήσουν τεχνική, γεύση και παρουσίαση.

MasterChef - Γλυκιά εβδομάδα: «Θα τους τεντώσω αν δεν κερδίσουμε!»

«Προσπάθησα να κάνω πολλές τεχνικές, οι οποίες το μόνο σωστό που πρέπει να βγει είναι το παγωτό φίλε. Όποιος ζαχαροπλάστης νομίζω ότι δει αυτό το πιάτο θα με κράζει πάρα πολύ», ανέφερε ο Τάσος, περιγράφοντας τη δυσκολία της προσπάθειάς του.

«Δε μου αρέσει να παίρνω νίκες έτσι», εξομολογήθηκε ο Τάσος

Παρουσιάζοντας το πιάτο του στους κριτές εξήγησε: «Η ιδέα ήταν να κάνω ένα πεσμένο παγωτό. Πήρα την ιδέα του Massimo Bottura του “Oops! I dropped my lemon tart” και ήθελα να το κάνω “Mama I dropped my ice cream”. Δεν μου βγήκε το χωνάκι βέβαια. Έχω κάνει μια Ganache από bitter σοκολάτα, ένα τζελ από φρούτα του δάσους, παγωτό βανίλια-τόνκα, μους με σαντιγί, κρέμα τυρί, lime και crumble αμυγδάλου».

Για τη γευστική ταυτότητα πρόσθεσε: «Έχω κάνει γεύσεις Black Forest, απλά επειδή δεν μου βγήκε το χωνάκι έχω βάλει από πάνω ένα μπισκότο για την ψευδαίσθηση του παντεσπάνιου».

MasterChef: Το γλυκό του Τάσου

Από την πλευρά του, ο Βασίλης παρουσίασε τη δική του εκδοχή: «Έχω κάνει ένα παγωτό αρωματισμένο βανίλια και βύσσινο, ένα παντεσπάνι σιροπιασμένο με κακάο, μια σαντιγί λευκής σοκολάτας, μια μους με μασκαρπόνε και βύσσινο, crumble λευκής σοκολάτας και ντεκόρ με βύσσινο και φύτρο».

MasterChef: Το γλυκό του Βασίλη

«Στην εμφάνιση κερδίζει περισσότερο η προσπάθεια του Τάσου. Είναι πιο δομημένα τα πράγματα και πιο ξεκάθαρα. Στο πιάτο του Βασίλη υπάρχει μια αμηχανία. Κερδίζει στο στήσιμο ο Τάσος», σχολίασε ο Πάνος Ιωαννίδης συγκρίνοντας τα δυο πιάτα που είχε μπροστά του.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι αυστηρές παρατηρήσεις για τις τεχνικές αστοχίες: «Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία είναι απλά μέτρια και κάποια πάρα πολύ αδύναμα», ανέφερε με τη σειρά του ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος , με έμφαση στη γκανάζ, στην υγρασία του κέικ και στις ισορροπίες οξύτητας και αλατιού.

MasterChef: Νικητής ο Τάσος στο Τεστ δημιουργικότητας

Η τελική κρίση ανέδειξε ως νικητή τον Τάσο, παρά τις αδυναμίες και των δύο προσπαθειών.

«Ο πόντος πηγαίνει στον Τάσο. Αυτό τι σημαίνει; Ότι κλειδώνει τη νίκη η κόκκινη μπριγάδα», πρόσθεσε ο σεφ.

«Δε μου αρέσει να παίρνω νίκες έτσι… θα με πάρει από κάτω. Σήμερα δεν έκατσε καλά», σχολίασε στο cue του ο Τάσος.

