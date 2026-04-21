Χατζηπαναγιώτης: Τα ξεχωριστά γενέθλια με Σταυροπούλου, Μπάρκα & Καβογιάννη

O Xρήστος Χατζηπαναγιώτης γιόρτασε τα γενέθλιά του στο σπίτι, μοιράζοντας με τους followers του μια ανάρτηση που ήταν κάτι παραπάνω από μια απλή στιγμή χαράς.

«Οι φίλοι μου…η οικογένεια μου!!! #γενεθλια #birthdayman #myfriends #myfamilly», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας ένα βίντεο γεμάτο ζωή: τραγούδια, μουσικές, λουλούδια, σκυλιά και στιγμές που έμοιαζαν να ξεχειλίζουν από οικειότητα και αγάπη!

Η ανάρτηση του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη

Η πόρτα του σπιτιού του άνοιξε για να υποδεχτεί τους ανθρώπους που αποτελούν τον πυρήνα της ζωής του. Εκείνους που δεν είναι απλώς φίλοι, αλλά η οικογένεια που έχει επιλέξει.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Στο πλευρό του βρέθηκαν αγαπημένα του πρόσωπα όπως η Βίκυ Σταυροπούλου, Δανάη Μπάρκα, η Μαρία Καβογιάννη, ο Χάρης Ανδριανός κι ο Παναγιώτης Τσεβάς, όλοι μαζί σε μια όμορφη γιορτή.

Το αυτοσχέδιο γλέντι συνεχίστηκε με πρωταγωνίστρια τη Δανάη Μπάρκα, η οποία ανέβηκε στον καναπέ για να τραγουδήσουν όλοι μαζί Το καράβι της Μπέμπας Μπλανς.

Η σχέση του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη και της Βίκυς Σταυροπούλου είναι μία από τις πιο σπάνιες κι αξιοθαύμαστες στον χώρο του ελληνικού θεάτρου.

Για πάνω από 25 χρόνια, οι δύο ηθοποιοί ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Δεν είναι απλώς φίλοι ή συνάδελφοι, αλλά μέλη της ίδιας οικογένειας. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης έχει δηλώσει επανειλημμένα πως η Βίκυ και η κόρη της, Δανάη Μπάρκα, είναι οι δικοί του άνθρωποι.

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μεγάλωσε τη Δανάη Μπάρκα σαν δικό του παιδί. Μάλιστα, η ίδια τον αποκαλεί συχνά «δεύτερο μπαμπά» της, υπογραμμίζοντας την αγάπη και την υποστήριξη που της προσέφερε από την παιδική της ηλικία.

«Με τη Βίκυ μας συνδέει μια αγάπη που ξεπερνά τα όρια του αίματος. Είναι ο άνθρωπος που επέλεξα να πορευτώ μαζί του στη ζωή», είχε δηλώσει ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης