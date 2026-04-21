Χατζηπαναγιώτης: Τα ξεχωριστά γενέθλια με Σταυροπούλου, Μπάρκα & Καβογιάννη

«Η κομπανία "Λα Φαμίλια" γιορτάζει τα γενέθλιά του»

21.04.26 , 10:58 Γιώργος Γρηγοριάδης: «Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα συνεχίσουμε»
21.04.26 , 10:54 Ασύλληπτο ρεκόρ του Κώστα Ρηγάκη, για τα παιδιά με καρκίνο
21.04.26 , 10:37 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η αποκάλυψη για τον γιο του Αναστάση, στο Moments
21.04.26 , 10:32 «Ο Τελευταίος Αντάρτης» του Ανδρέα Ζαφείρη, στο Θέατρο Άβατον
21.04.26 , 10:28 Καιρός: Φθινοπωρινή εισβολή από το βράδυ – Έρχονται ψυχρές αέριες μάζες
21.04.26 , 10:14 Πάνος Μουζουράκης: Πότε και πού θα γίνει η βάφτιση του γιου του
21.04.26 , 10:01 Η Κάτια Ταραμπάνκο για την προσωπική της ζωή: «Παραμένω ελεύθερη κι ωραία!»
21.04.26 , 09:39 Ποιοί σταθμοί Μετρό θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα 21/4
21.04.26 , 09:28 Hyundai IONIQ 3: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
21.04.26 , 09:22 Συναγερμός για την εξαφάνιση 43χρονης μητέρας από το Ηράκλειο
21.04.26 , 09:21 Χαϊδάρι: «Η 13χρονη είπε ότι θα πηδήξει, αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία»
21.04.26 , 09:16 Ελένη Χατζίδου: Επέστρεψε στο Breakfast - Όσα είπε για το πρόβλημα υγείας
21.04.26 , 09:06 Μιλλούση: «Μπήκα και είδα τον Λευτέρη να κλαίει - ''Δεν το αντέχω'' είπε»
21.04.26 , 09:05 Ford: Ποιο συνεργείο βραβεύτηκε για την φανοποιεία
21.04.26 , 09:03 Λαίδη Λουίζα: H αγαπημένη εγγονή της Ελισάβετ που «έσπασε» το πρωτόκολλο
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Μιλλούση: «Μπήκα και είδα τον Λευτέρη να κλαίει - ''Δεν το αντέχω'' είπε»
MasterChef: Μετά τον Πάνο, και ο Χάρης παραιτήθηκε από την ηγεσία των μπλε
Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Χαϊδάρι: «Η 13χρονη είπε ότι θα πηδήξει, αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία»
MasterChef: Η μπριγάδα που κέρδισε στο Mystery Box & η συγκινητική αφιέρωση
Πτώση μαθήτριας: «Έφυγε» από τη ζωή μέσα στο χειρουργείο και την επανέφεραν
Καιρός: Φθινοπωρινή εισβολή από το βράδυ – Έρχονται ψυχρές αέριες μάζες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
  • Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης γιόρτασε τα γενέθλιά του στο σπίτι του με φίλους και οικογένεια.
  • Στη γιορτή παρευρέθηκαν η Βίκυ Σταυροπούλου, Δανάη Μπάρκα, Μαρία Καβογιάννη και άλλοι.
  • Η Δανάη Μπάρκα τραγούδησε το 'Καράβι της Μπέμπας Μπλανς' κατά τη διάρκεια της γιορτής.
  • Η σχέση Χατζηπαναγιώτη και Σταυροπούλου διαρκεί πάνω από 25 χρόνια, θεωρούνται οικογένεια.
  • Ο Χατζηπαναγιώτης έχει μεγαλώσει τη Δανάη Μπάρκα σαν δικό του παιδί.

O Xρήστος Χατζηπαναγιώτης γιόρτασε τα γενέθλιά του στο σπίτι, μοιράζοντας με τους followers του μια ανάρτηση που ήταν κάτι παραπάνω από μια απλή στιγμή χαράς.

Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα»

«Οι φίλοι μου…η οικογένεια μου!!! #γενεθλια #birthdayman #myfriends #myfamilly», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας ένα βίντεο γεμάτο ζωή: τραγούδια, μουσικές, λουλούδια, σκυλιά και στιγμές που έμοιαζαν να ξεχειλίζουν από οικειότητα και αγάπη!

Η πόρτα του σπιτιού του άνοιξε για να υποδεχτεί τους ανθρώπους που αποτελούν τον πυρήνα της ζωής του. Εκείνους που δεν είναι απλώς φίλοι, αλλά η οικογένεια που έχει επιλέξει.

Χ.Χατζηπαναγιώτης: Η έκπληξη από τις γυναίκες που του στάθηκαν στο έμφραγμα

Στο πλευρό του βρέθηκαν αγαπημένα του πρόσωπα όπως η Βίκυ Σταυροπούλου, Δανάη Μπάρκα, η Μαρία Καβογιάννη, ο Χάρης Ανδριανός κι ο Παναγιώτης Τσεβάς, όλοι μαζί σε μια όμορφη γιορτή.

Το αυτοσχέδιο γλέντι συνεχίστηκε με πρωταγωνίστρια τη Δανάη Μπάρκα, η οποία ανέβηκε στον καναπέ για να τραγουδήσουν όλοι μαζί Το καράβι της Μπέμπας Μπλανς.

Η σχέση του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη και της Βίκυς Σταυροπούλου είναι μία από τις πιο σπάνιες κι αξιοθαύμαστες στον χώρο του ελληνικού θεάτρου.

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Η Δανάη Μπάρκα είναι το παιδί μου»

Για πάνω από 25 χρόνια, οι δύο ηθοποιοί ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Δεν είναι απλώς φίλοι ή συνάδελφοι, αλλά μέλη της ίδιας οικογένειας. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης έχει δηλώσει επανειλημμένα πως η Βίκυ και η κόρη της, Δανάη Μπάρκα, είναι οι δικοί του άνθρωποι.

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μεγάλωσε τη Δανάη Μπάρκα σαν δικό του παιδί. Μάλιστα, η ίδια τον αποκαλεί συχνά «δεύτερο μπαμπά» της, υπογραμμίζοντας την αγάπη και την υποστήριξη που της προσέφερε από την παιδική της ηλικία.

«Με τη Βίκυ μας συνδέει μια αγάπη που ξεπερνά τα όρια του αίματος. Είναι ο άνθρωπος που επέλεξα να πορευτώ μαζί του στη ζωή», είχε δηλώσει ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης

