Ελπίδα Για Τη Δημοκρατία: Πού θα γίνουν τα γραφεία του κόμματος Καρυστιανού

Πυρετώδεις διεργασίες, με την προσοχή στραμμένη στις εκλογές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, Ελπίδα Για Τη Δημοκρατία, ετοιμάζει γραφεία σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, όπως το Μοσχάτο και το Γκάζι.
  • Σκοπός είναι η δημιουργία διαδραστικού πολυχώρου, ανοιχτού για όλους, διαφορετικού από τα παραδοσιακά γραφεία.
  • Προγραμματίζονται περιοδείες σε Κρήτη, Αχαΐα και Βόρεια Ελλάδα για την παρουσία του κόμματος σε κάθε γειτονιά.
  • Ομάδες εργασίας συντάσσουν το πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο θα δημοσιεύεται τμηματικά σε νέα πλατφόρμα.
  • Προγραμματίζεται συνέδριο το φθινόπωρο, ανάλογα με τις εκλογές.

Πυρετώδεις προετοιμασίες γίνονται στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με στόχο η Ελπίδα Για Τη Δημοκρατία να αποκτήσει γραφεία και οργάνωση σε όλη την Ελλάδα, αλλά και να παρουσιάσει το πολιτικό της πρόγραμμα.  

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Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της της Άννας Σταματιάδου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star οι επιτελείς του κόμματος βλέπουν κτίρια σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. 

Ανάμεσα στις επικρατέστερες είναι το Μοσχάτο, το Γκάζι, η Αιόλου, τα Πατήσια και ο Άγιος Ελευθέριος. Σκοπός είναι τα νέα γραφεία να έχουν εύκολη πρόσβαση για τους πολίτες. Βασική επιδίωξη είναι να φτιαχτεί ένας διαδραστικός πολυχώρος, που θα είναι ανοιχτός για όλους, διαφορετικός από τα γραφεία των παραδοσιακών κομμάτων. 

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Παρουσιάσθηκε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Μέσα στον Ιούνιο ξεκινούν επίσης και περιοδείες. Πρώτοι σταθμοί στη λίστα του κόμματος είναι η Κρήτη, η Αχαΐα και η Βόρεια Ελλάδα. Επιθυμία της ηγεσίας της Ελπίδας Για Τη Δημοκρατία είναι η παρουσία του κόμματος σε  κάθε γειτονιά. Για τον λόγο αυτό φτιάχνονται τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις.

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Όσο για το πρόγραμμα του κινήματος, ήδη ομάδες εργασίας από επιστήμονες το έχουν αναλάβει να το συντάξουν ανά τομέα. Το πρόγραμμα θα ανεβαίνει τμηματικά στην καίνουργια πλατφόρμα που ετοιμάζεται και θα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Μέσα στα σχέδιά τους τέλος είναι να γίνει και ένα συνέδριο το φθινόπωρο, κάτι που θα εξαρτηθεί βεβαίως και από το πότε θα γίνουν οι εκλογές. 
 

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