Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα»

Μια σχέση ζωής, έξω από τα συνηθισμένα

08.10.25 , 12:48 Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα»
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στο Καλύτερα αργά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μίλησε με ειλικρίνεια για τη μακροχρόνια σχέση του με τη Βίκυ Σταυροπούλου, το ιδιαίτερο δέσιμό τους, αλλά και την τρυφερή του σχέση με τη Δανάη Μπάρκα, την οποία αγαπά σαν κόρη του.

 

Ο ηθοποιός και η Βίκυ Σταυροπούλου μένουν μαζί εδώ και χρόνια, ενώ διατηρούν από κοινού ένα ξενοδοχείο στη Μάνη μια απόφαση ζωής που επιβεβαιώνει τη βαθιά και ουσιαστική σχέση τους.

«Δε λειτουργώ με βάση τον γάμο, λειτουργώ με βάση την αγάπη»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή Καλύτερα Αργά, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης εξομολογήθηκε: «Σε μένα δεν λειτουργεί ο γάμος. Αυτό που λειτουργεί είναι οι ισχυροί δεσμοί αγάπης και νοιαξίματος που χτίζω με τους ανθρώπους. Με τη Βίκυ υπήρξε σπίθα, ερωτευτήκαμε. Αλλά σε εμάς τα πράγματα ήταν πιο σύνθετα πρώτα ήρθε η αγάπη».

Δανάη Μπάρκα για τους γονείς της: «Ως ζευγάρι δεν τους θυμάμαι»

Ο ίδιος τόνισε πως δε βάζει ποτέ τις σχέσεις του σε «κουτάκια» και πως αυτό που μετρά είναι η αυθεντική σύνδεση. «Δε φτάσαμε ποτέ σε ακρότητες με τη Βίκυ, δεν προέκυψε. Είμαστε “Στοκχόλμη” μέχρι ένα σημείο», ανέφερε με χιούμορ.

Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα»

Για τη Δανάη Μπάρκα: «Είμαι φίλος, αλλά και πατέρας»

Δεν έκρυψε επίσης τη μεγάλη του αγάπη για τη Δανάη Μπάρκα, η οποία αποτελεί για εκείνον οικογένεια με όλη τη σημασία της λέξης.

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Η Δανάη Μπάρκα είναι το παιδί μου»

«Η Δανάη είναι μια θυελλώδης κοινωνικότητα που με τρομάζει κάποιες φορές όπως και η Βίκυ. Εγώ είμαι πιο κλειστός χαρακτήρας. Είμαστε τρεις εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες κάτω από την ίδια στέγη. Έχω κουραστεί να μιλάω για αυτή την “οικογένεια”, αλλά είναι η ζωή μου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Δανάη Μπάρκα με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου και τον δεύτερο πατέρα της, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Δανάη Μπάρκα με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου και τον δεύτερο πατέρα της, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως θαυμάζει τη δύναμη και την ωριμότητα της Δανάης, ειδικά σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στην τηλεόραση. «Με εντυπωσιάζει ο τρόπος που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και την τοξικότητα. Δεν θα είχα εγώ τη σοφία της. Με τη Δανάη έχουμε σχέση φιλίας, αλλά και πατρική. Θέλω να της λέω ό,τι σκέφτομαι χωρίς πάθος και φόβο. Νομίζω το έχουμε πετύχει αυτό».

Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα»

«Η ανακοπή με έκανε πιο πλούσιο άνθρωπο»

Τέλος, αναφέρθηκε και στην περιπέτεια υγείας που πέρασε πρόσφατα, όταν υπέστη ανακοπή καρδιάς. Παρότι δύσκολη εμπειρία, την αντιμετώπισε ως μάθημα ζωής: «Η περιπέτεια με έκανε πιο πλούσιο άνθρωπο. Ευτυχώς, η αντίληψή μου για τη ζωή ήταν ήδη ισχυρή, αλλά αυτή η εμπειρία με ωρίμασε ακόμα περισσότερο».

