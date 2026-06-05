Πανελλήνιες 2026: Εξέταση Σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται και σήμερα, Παρασκευή 5/6/2026 οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες.