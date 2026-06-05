Πανελλήνιες 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική για τους υποψηφίους ΓΕΛ

Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις

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Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Πανελλήνιες 2026: Εξέταση Σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 συνεχίζονται σήμερα, 5/6/2026, για υποψηφίους ΓΕΛ.
  • Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.
  • Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι πρέπει να είναι στις αίθουσες μέχρι τις 8:00.
  • Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι 3 ώρες.

Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται και σήμερα, Παρασκευή 5/6/2026 οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες.

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