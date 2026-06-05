BMW: Τεχνητή νοημοσύνη στην προσομοίωση συγκρούσεων

Πρωταγωνιστεί η ασφάλεια με χιλιάδες εικονικές προσομοιώσεις συγκρούσεων.

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 03.06.26, 09:29
BMW: Τεχνητή νοημοσύνη στην προσομοίωση συγκρούσεων
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Το BMW Group και η Mistral AI συνεργάζονται για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην προσομοίωση συγκρούσεων. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας, της ακρίβειας και της ταχύτητας στην εκτέλεση σύνθετων μηχανολογικών εργασιών. Η συνεργασία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για την αξιοποίηση εξειδικευμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και σε άλλους τομείς της εξέλιξης οχημάτων, καθώς και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του BMW Group.

Πολυπλοκότητα και όγκος δεδομένων στην προσομοίωση συγκρούσεων.

Η έκταση και η πολυπλοκότητα των προσομοιώσεων συγκρούσεων στο BMW Group υπογραμμίζουν την ανάγκη για εξειδικευμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε εβδομάδα, η εταιρεία πραγματοποιεί χιλιάδες εικονικές προσομοιώσεις συγκρούσεων, παράγοντας τεράστιους όγκους μηχανολογικών δεδομένων. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός ιστορικού αρχείου δεδομένων προσομοιώσεων συγκρούσεων που υπερβαίνει το ένα petabyte. Το αρχείο αυτό παρέχει εξαιρετικά λεπτομερείς πληροφορίες για τις δομές των οχημάτων και τη συμπεριφορά των υλικών, αποτελώντας μοναδική βάση για την εκπαίδευση βιομηχανικών μοντέλων AI.

Τα «Large Industry Models» ως τεχνική βάση.

Για την επέκταση αυτής της προσέγγισης, το BMW Group εστιάζει στα λεγόμενα Large Industry Models (LIM). Πρόκειται για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που εκπαιδεύονται με δεδομένα μηχανικής και προσομοιώσεων ειδικά για την αυτοκινητοβιομηχανία, τα οποία προέρχονται από την εξέλιξη οχημάτων και τις δοκιμές ασφάλειας. Σε αντίθεση με τα συστήματα γενικής χρήσης, τα LIM ενσωματώνουν γνώση του συγκεκριμένου τομέα απευθείας στο ίδιο το μοντέλο.

Κάτι τέτοιο απαιτεί βιομηχανικά δεδομένα, βαθιά εξειδικευμένη τεχνογνωσία και τεχνικά περιβάλλοντα που επιτρέπουν στα συστήματα AI να μαθαίνουν απευθείας από τις διαδικασίες εξέλιξης του BMW Group.Η συνεργασία αυτή υπογραμμίζει τη σημασία των βιομηχανικών δεδομένων για την επόμενη φάση της δημιουργίας αξίας μέσω αξιοποίησης πληροφοριών και ενισχύει το οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης και καινοτομίας του BMW Group.  

 

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