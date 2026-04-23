Κακοκαιρία εξπρές με κρύο και βρόχες - Πότε έρχεται ξανά η άνοιξη

Σημαντική αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός τις τελευταίες ώρες, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η κακοκαιρία, που ξεκίνησε από τη βόρεια Ελλάδα, επεκτείνεται πλέον και προς τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Η επιδείνωση του καιρού έκανε αρχικά την εμφάνισή της στη βόρεια Ελλάδα, με έντονες βροχές, καταιγίδες και ακόμη και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές. Σταδιακά, το κύμα κακοκαιρίας κινείται νοτιότερα, επηρεάζοντας πλέον και το Αιγαίο, φτάνοντας μέχρι και τα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας.

Η ραγδαία αυτή μεταβολή του καιρού συνοδεύεται από σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο σε πολλές περιοχές να είναι χαμηλότερος κατά 8 έως 10 βαθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι έχουν στραφεί σε βόρειους, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες και φτάνουν στο Αιγαίο τα 5-6 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες τοπικά αγγίζουν ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Καιρός: Άνοιξη ξανά από την Παρασκευή

Η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί από σήμερα το απόγευμα, με σταδιακή βελτίωση πρώτα στα βόρεια και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα.

Από την Παρασκευή θα έχουμε επιστροφή της ηλιοφάνειας στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ωστόσο στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα παραμείνει άστατος έως το Σάββατο.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει από φτάνοντας τους 20-22°C την Παρασκευή και τους 24-26°C το Σαββατοκύριακο.

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 23/4

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι τομεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοίασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και στην Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ στα βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στην Κρήτη το πρωί θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.