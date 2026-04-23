«Τσακώθηκαν κι η Μυρτώ κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη της»

Τι ισχυρίζεται ο αρσιβαρίστας για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μυρτώ κατανάλωσε υπερβολική δόση κοκαΐνης μετά από τσακωμό, οδηγώντας σε θάνατο στο Αργοστόλι.
  • Ο πρώην αρσιβαρίστας ισχυρίζεται ότι η Μυρτώ πλήρωσε 80 ευρώ για τη δεύτερη δόση κοκαΐνης.
  • Πριν τη χρήση, η Μυρτώ είχε έντονο καβγά στο τηλέφωνο, αλλά δεν είναι γνωστός ο συνομιλητής.
  • Ο πατέρας της Μυρτώς πιστεύει ότι η κόρη του ήταν θύμα κυκλώματος απαγωγής και οργανωμένης σπείρας.
  • Ο 26χρονος ισχυρίζεται ότι δεν εγκατέλειψε τη Μυρτώ και περίμενε το ασθενοφόρο μαζί με άλλον φίλο.

Ένας τσακωμός το μοιραίο βράδυ λίγο πριν ξεψυχήσει η Μυρτώ στην Κεφαλονιά, φέρεται, σύμφωνα με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, να ήταν το γεγονός που την οδήγησε να καταναλώσει υπερβολική δόση κοκαΐνης και τελικά να ξεψυχήσει αβοήθητη στον δρόμο στο Αργοστόλι. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», ο 26χρονος στην κατάθεσή του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είναι έμπορος ναρκωτικών, αλλά χρήστης και είχε πρόσβαση σε ουσίες. 

Όπως φέρεται να είπε, τη δεύτερη δόση κοκαΐνης της πλήρωσε η Μυρτώ, η οποία του έστειλε 80 ευρώ μέσω IRIS. Μάλιστα πριν πάρει τη δόση, φέρεται να είχε έναν έντονο καβγά στο τηλέφωνο, με κάποιον, αλλά δε γνώριζε με ποιον. Στη συνέχεια, όπως φέρεται να ισχυρίστηκε ο πρώην αρσιβαρίστας, έκανε μόνη της όλη τη δεύτερη δόση των ναρκωτικών και έπεσε αναίσθητη. 

«Εκείνη τη στιγμή τσακωνόταν με κάποιον και αυτός ήταν ο λόγος που πήρε την απόφαση μόνη της να καταναλώσει όλη τη δεύτερη δόση, παρότι της έλεγα να μην το κάνει», φέρεται να ισχυρίστηκε ο 26χρονος.

Τέλος, σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1 ένας άνθρωπος που εμπλέκεται στην υπόθεση και κάνει δηλώσεις στα Μέσα, δε λέει όλη την αλήθεια. Πρόκειται για το άτομο, το όνομα του οποίου ανέφερε ο 66χρονος στη συμπληρωματική του κατάθεση. 

Τέλος, ο 26χρονος ισχυρίζεται ότι δεν εγκατέλειψε τη Μυρτώ, αλλά περίμενε μαζί με τον 22χρονο στο σημείο μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. 

Από την άλλη ο πατέρας της Μυρτώς, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, δήλωσε πεπεισμένος ότι η κόρη του έπεσε θύμα κυκλώματος. 

«Μιλάμε για οργανωμένη σπείρα. Μιλάμε για παγίδες. Ένας που πληρώνει, που στέλνει λεφτά και τον παραμυθιάζει ο υπαρχηγός, για να ψήσει το παιδί μου να το πάρουν. Το παιδί μου το είχαν για να το απαγάγουν. Δεν παρασύρθηκε. Το απήγαγαν το παιδί μου και το πήγαν εκεί. Ο άλλος το απείλησε. Μιλάμε για μαφιόζικα σχέδια», είπε ο πατέρας της άτυχης κοπέλας. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 |
ΚΟΚΑΪΝΗ
 |
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
 |
ΜΥΡΤΩ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top