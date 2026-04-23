«Τσακώθηκαν κι η Μυρτώ κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη της»

Ένας τσακωμός το μοιραίο βράδυ λίγο πριν ξεψυχήσει η Μυρτώ στην Κεφαλονιά, φέρεται, σύμφωνα με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, να ήταν το γεγονός που την οδήγησε να καταναλώσει υπερβολική δόση κοκαΐνης και τελικά να ξεψυχήσει αβοήθητη στον δρόμο στο Αργοστόλι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», ο 26χρονος στην κατάθεσή του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είναι έμπορος ναρκωτικών, αλλά χρήστης και είχε πρόσβαση σε ουσίες.

Όπως φέρεται να είπε, τη δεύτερη δόση κοκαΐνης της πλήρωσε η Μυρτώ, η οποία του έστειλε 80 ευρώ μέσω IRIS. Μάλιστα πριν πάρει τη δόση, φέρεται να είχε έναν έντονο καβγά στο τηλέφωνο, με κάποιον, αλλά δε γνώριζε με ποιον. Στη συνέχεια, όπως φέρεται να ισχυρίστηκε ο πρώην αρσιβαρίστας, έκανε μόνη της όλη τη δεύτερη δόση των ναρκωτικών και έπεσε αναίσθητη.

«Εκείνη τη στιγμή τσακωνόταν με κάποιον και αυτός ήταν ο λόγος που πήρε την απόφαση μόνη της να καταναλώσει όλη τη δεύτερη δόση, παρότι της έλεγα να μην το κάνει», φέρεται να ισχυρίστηκε ο 26χρονος.

Τέλος, σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1 ένας άνθρωπος που εμπλέκεται στην υπόθεση και κάνει δηλώσεις στα Μέσα, δε λέει όλη την αλήθεια. Πρόκειται για το άτομο, το όνομα του οποίου ανέφερε ο 66χρονος στη συμπληρωματική του κατάθεση.

Τέλος, ο 26χρονος ισχυρίζεται ότι δεν εγκατέλειψε τη Μυρτώ, αλλά περίμενε μαζί με τον 22χρονο στο σημείο μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Κεφαλονιά: «Δεν παρασύρθηκε, το απήγαγαν το παιδί μου»

Από την άλλη ο πατέρας της Μυρτώς, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, δήλωσε πεπεισμένος ότι η κόρη του έπεσε θύμα κυκλώματος.

«Μιλάμε για οργανωμένη σπείρα. Μιλάμε για παγίδες. Ένας που πληρώνει, που στέλνει λεφτά και τον παραμυθιάζει ο υπαρχηγός, για να ψήσει το παιδί μου να το πάρουν. Το παιδί μου το είχαν για να το απαγάγουν. Δεν παρασύρθηκε. Το απήγαγαν το παιδί μου και το πήγαν εκεί. Ο άλλος το απείλησε. Μιλάμε για μαφιόζικα σχέδια», είπε ο πατέρας της άτυχης κοπέλας.