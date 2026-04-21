Αργοστόλι: «Έβαλα περούκα γιατί θα κάναμε με τη Μυρτώ βίντεο για το TikTok»

Τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ που πέθανε η Μυρτώ στο Αργοστόλι, αλλά και για τη σχέση που είχαν έδωσε ο 23χρονος φίλος της που είναι ανάμεσα στους τρεις κατηγορούμενους.
Κεφαλονιά: Το ψέμα για την κάμερα στο ξενοδοχείο που δε δούλευε
Ο 23χρονος, που σύμφωνα με την οικογένεια της Μυρτώς φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην παγίδευσή της, μίλησε μέσα από τη φυλακή όπου βρίσκεται προφυλακισμένος, περιγράφοντας από τη δική του πλευρά όσα έγιναν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου:
«Εκείνο το βράδυ που πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο, έβαλα περούκα και βάφτηκα. Όταν ο 26χρονος την έβγαλε έξω, εγώ έμεινα πίσω για να αλλάξω και να ξεβαφτώ. Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όσα ακούγονται περί μαστροπείας. Δεν συμμετέχω σε καμία εγκληματική οργάνωση», δήλωσε και πρόσθεσε:
Όσα υποστηρίζει ο 22χρονος για το μοιραίο βράδυ του θανάτου της Μυρτούς
«Βρεθήκαμε το Πάσχα στην Κεφαλονιά και βγήκαμε για καφέ και ποτό. Εκείνο το βράδυ πήγαμε στο δωμάτιο για να ακούσουμε μουσική και να τραβήξουμε βίντεο για το TikTok», υποστήριξε στο Live News.
Αργοστόλι: Μακρινοί συγγενείς ο 23χρονος με τον πρώην αρσιβαρίστα
Η σύλληψη και η προφυλάκιση τόσο του 23χρονου όσο και του 26χρονου, που κατάγονται από το ίδιο χωριό και φέρονται να είναι μακρινοί συγγενείς, προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία.