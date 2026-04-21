Κεφαλονιά: Το ψέμα για την κάμερα στο ξενοδοχείο που δε δούλευε

Ένα πέπλο μυστηρίου πλανάται πάνω από το μοιραίο ξενοδοχείο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, όπου βρέθηκε για τελευταία φορά η Μυρτώ, πριν ξεψυχήσει αβοήθητη στη μέση του δρόμου, παρατημένη από τους τρεις άνδρες με τους οποίους είχε πάει εκεί. Η ιδιοκτήτρια του καταλύματος, υποστήριξε πως είχε νοικιάσει μόνο ένα δωμάτιο, καθώς στα υπόλοιπα έκανε ανακαίνιση.

Σύμφωνα με το Mega, η ίδια ισχυρίστηκε πως το μόνο διαθέσιμο δωμάτιο ήταν αυτό, στο οποίο διέμενε η Μυρτώ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς στο ίδιο κατάλυμα διέμεναν δύο ακόμα ζευγάρια.

Ένα ανήλικο κορίτσι με τον 22χρονο Αλβανό, που κάλεσε ο 26χρονος αρισβαρίστας όταν η Μυρτώ άρχισε να μην αισθάνεται καλά και ο πατέρας της ανήλικης με τη σύντροφό του.

Παράλληλα, η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου υποστήριξε πως η εξωτερική κάμερα του καταλύματος είχε χαλάσει και δεν κατέγραφε. Όμως σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega η σύντροφος του 56χρονου, η οποία είναι συγγενής της και φέρεται να έχει νομικές γνώσεις, της ζήτησε να μην παραδώσει το υλικό από την εξωτερική κάμερα στην Αστυνομία, κάτι που τελικά φέρεται να έκανε.

Κεφαλονιά: Πώς συνδέονται οι ένοικοι μεταξύ τους

Όλα τα άτομα που φέρονται να διέμεναν το μοιραίο βράδυ στο ξενοδοχείο στο Αργοστόλι έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους.

Στο πρώτο δωμάτιο έμενε η Μυρτώ με τον 23χρονο φίλο της. Στο δεύτερο δωμάτιο ένας 56χρονος με τη σύντροφό του και στο διπλανό δωμάτιο η κόρη του με τον 22χρονο Αλβανό, ο οποίος είναι αδελφός του 23χρονου. Τέλος ο 26χρονος, όπως αποδεικνύεται από τα social media είναι φίλος με τα δύο αδέλφια.

Κεφαλονιά: «Μιλάει» το κινητό της Μυρτώς

Την ίδια ώρα εξελίξεις αναμένονται μετά την άρση απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το κινητό της Μυρτώς «δίνει» πολλά στοιχεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, η συσκευή περιέχει κρίσιμα δεδομένα επικοινωνιών – μηνύματα, κλήσεις και επαφές – που φέρονται να επιχειρήθηκε να αποκρυφθούν ή ακόμη και να εξαφανιστούν.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες εκτιμούν ότι μέσα από αυτά τα στοιχεία μπορεί να αποκαλυφθεί ένα πλέγμα σχέσεων και επαφών που προϋπήρχαν της μοιραίας νύχτας και ενδεχομένως να φωτίσουν τον ρόλο συγκεκριμένων προσώπων.

Παράλληλα, δεν αποκλείονται νέες κλήσεις για καταθέσεις. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να έδωσε στη 19χρονη το ποσό των 220 ευρώ, παρά το γεγονός ότι – σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία – τη γνώριζε ελάχιστα.

Επρόκειτο για μια απλή «εξυπηρέτηση» ή για μέρος μιας ευρύτερης αλυσίδας γεγονότων που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη;

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μέρος των χρημάτων αυτών να χρησιμοποιήθηκε για την προμήθεια ουσιών.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στα τελευταία μηνύματα της Μυρτούς. Σύμφωνα με τις Αρχές, η 19χρονη επικοινώνησε με τον 66χρονο λίγο πριν καταρρεύσει.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο τοποθετείται στην υπόθεση πριν τη συνάντηση στο Airbnb, σε επικοινωνία ενώ η Μυρτώ είναι στο Airbnb και λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις της.

Πηγές από το περιβάλλον της 19χρονης υποστηρίζουν ότι η Μυρτώ δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με ναρκωτικές ουσίες και πως επρόκειτο για ένα κορίτσι χωρίς εμπλοκή σε «σκοτεινά» κυκλώματα.

Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε πέσει θύμα χειρισμού από πρόσωπο που την προσέγγισε και την οδήγησε σταδιακά σε επικίνδυνες επιλογές.