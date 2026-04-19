Υπόθεση Μυρτούς: Προφίλ σε site συνοδών διατηρούσε ο 23χρονος

Οι φόβοι της οικογένειας της άτυχης Μυρτούς στην Κεφαλονιά πως κάποιοι ήθελαν να εκμεταλλευτούν το κορίτσι φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται με νέα σοκαριστικά στοιχεία.

Όπως είπε στο ρεπορτάζ της η δικαστική συντάκτρια του Star, Άννα Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου, τα κινητά «μιλάνε», ενώ και τα ηλεκτρονικά ίχνη των εμπλεκομένων σκανάρονται εξονυχιστικά.

Παράλληλα το Star αποκαλύπτει για πρώτη φορά ένα κρίσιμο στοιχείο που εξετάζουν οι αρχές. Ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, ένας από τους τρεις συλληφθέντες που έχει ήδη προφυλακιστεί, φέρεται σύμφωνα με μαρτυρίες αλλά και στοιχεία, να διατηρεί επί χρόνια προφίλ σε site συνοδών με φωτογραφίες, το τηλέφωνό του και ψευδώνυμο. Εμφανίζεται ως αλλοδαπός. Ερώτημα είναι βεβαίως εάν το γνώριζε αυτό η Μυρτώ στον ενάμιση μήνα γνωριμίας που είχαν οι δυο τους.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 23χρονος είχε εμφανιστεί στη Μυρτώ ως άστεγος. Ο ίδιος άνθρωπος φέρεται να κατέθεσε στις αρχές πως την επίμαχη νύχτα γίνονταν βιντεοκλήσεις επί πληρωμή μέσα στο δωμάτιο 10. Μέσα στο δωμάτιο βρέθηκε και ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας. Είναι εκείνος που, όπως ο ίδιος είπε στις αρχές, πήγε τα ναρκωτικά στο δωμάτιο, στην 19χρονη Μυρτώ.

Το ερώτημα είναι γιατί προμήθευσαν τη Μυρτώ με ναρκωτικά. Μήπως δεν ήθελαν να έχει επαφή με την πραγματικότητα; Μήπως δεν ήθελαν να ξέρει η Μυρτώ πού βρίσκεται και τι κάνει;

Αργοστόλι: Άγνωστο ποιος έκανε τις βιντεοκλήσεις το μοιραίο βράδυ

Ο 23χρονος φίλος της, ισχυρίζεται ότι η Μυρτώ ζήτησε ναρκωτικά, ότι εκείνη τα πλήρωσε, και ότι εκείνη έκανε βιντεοκλήση με τον 66χρονο από την Πρέβεζα. Όμως, ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς δεν είναι σίγουρος για το ποιος έκανε τις βιντεοκλήσεις επί πληρωμή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εκείνο το βράδυ κάποιος άλλος να χειριζόταν το κινητό της άτυχης κοπέλας.

Στο δωμάτιο 10, όπως προαναφέρθηκε, ήταν δύο άντρες, ο 26χρονος με το ποινικό παρελθόν στα ναρκωτικά, αλλά και ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, που φέρεται να ήταν συνοδός επί πληρωμή. Παράλληλα, ο 23χρονος φίλος ήταν αυτός που φαίνεται να είχε συστήσει τον 66χρονο άνδρα στη Μυρτώ.

Oι αρχές εξετάζουν εάν ήταν ο μόνος άντρας που έκανε τη βιντεοκλήση εκείνη τη νύχτα ή αν υπάρχουν και άλλοι άντρες, ανέφερε η Άννα Σταματιάδου.

Οι Αρχές «σκανάρουν» το Airbnb στο Αργοστόλι

Το Airbnb στο Αργοστόλι, όπου η άτυχη Μυρτώ πέρασε τις τελευταίες στιγμές της ζωής της, «σκανάρεται» από τις αρχές.

Στο μικροσκόπιο, πέρα από τα βίντεο που οι κατηγορούμενοι μεταφέρουν σαν αντικείμενο τη λιπόθυμη κοπέλα, έχουν μπει κυρίως δύο δωμάτια και πέντε άτομα: τέσσερις άντρες και, όπως αποκαλύπτει το Star, ένα ανήλικο κορίτσι που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο, σε «απόσταση αναπνοής» από τη Μυρτώ.

Ο ρόλος του 66χρονου από την Πρέβεζα

Στο δωμάτιο 10, το οποίο νοίκιασε η Μυρτώ, οι βασικοί πρωταγωνιστές είναι ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας που έφερε τα ναρκωτικά στον χώρο, ο 23χρονος φίλος της που τον είχε γνωρίσει πριν 1,5 μήνα σε έναν γάμο και ο 66χρονος από την Πρέβεζα που, σύμφωνα με τις καταθέσεις, συνομιλούσε μαζί της στο κινητό και της έβαλε μέσω IRIS 220 ευρώ. Σύμφωνα με τον συνήγορο του 23χρονου, η 19χρονη γνώριζε πολύ καλά τον 66χρονο άνδρα, κι ας λέει ο τελευταίος πως τη μοιραία νύχτα την έβλεπε πρώτη φορά.

Μάλιστα, η γνωριμία του 66χρονου με την άτυχη Μυρτώ φέρεται να έγινε μέσω του 23χρονου φίλου της.

«Αυτός ήταν μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Μέσω του (εντολέα μου) γνωρίστηκε η Μυρτώ και, από ό,τι μου είπε ο (εντολέας μου), είχαν κανονίσει να πάνε και διακοπές. Στέλνανε όλες τις φάσεις που γίνονταν μέσα στο δωμάτιο σε αυτόν. Εσείς νομίζετε ότι πήγε από αγάπη ή από σεβασμό και πήγε και παραδόθηκε; Πήγε για να καλύψει τα αδικαιολόγητα. Εσείς στέλνετε λεφτά σε κάποιον που δεν γνωρίζετε;» αναφέρει ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, δικηγόρος του 23χρονου κατηγορούμενου.

Υπολογιστές, βίντεο από την επίμαχη περιοχή και κινητά γίνονται «φύλλο και φτερό» από τις αρχές. Το κινητό της Μυρτούς, στο επίκεντρο. Είχε άραγε συναίσθηση το άτυχο κορίτσι για όσα διαδραματίζονταν; Σε τι κατάσταση έβλεπε ο 66χρονος την 19χρονη; Κάλεσε η Μυρτώ τον 66χρονο ή κάποιος άλλος χρησιμοποίησε το τηλέφωνό της;

«Όταν μιλάς με ένα κινητό δεν σημαίνει ότι μιλάς με τον ιδιοκτήτη του τηλεφώνου· μπορεί εκείνη την ώρα να ήταν κάποιος άλλος χρήστης. Το κορίτσι μας δεν είχε καμία σχέση με ναρκωτικές ουσίες. Αποκλείεται το κορίτσι με τη βούλησή του να βρισκόταν στο δωμάτιο και να έκανε οτιδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο», λέει ο κ. Παναγιώτης Δρακουλόγκωνας, δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς.

Ανάμεσα στα κρίσιμα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές φέρεται να είναι και ένα στικάκι-μυστήριο που παρέδωσε στην ανακρίτρια ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς.

Η οικογένεια της άτυχης Μυρτούς βλέπει κύκλωμα πίσω από τα τραγικά γεγονότα, και ζητά να λάμψει η αλήθεια. Πλάι της όλο το νησί που βγήκε στους δρόμους κατά των ναρκωτικών. Ο Γιώργος Καλλιακμάνης αποκάλυψε χθες στο Star πως κάποιοι ήθελαν να ρίξουν τη Μυρτώ στην πορνεία.

«Αυτοί που άφησαν την άτυχη Μυρτώ να πεθάνει, ήθελαν να την εκμεταλλευτούν; Την εκμεταλλεύονταν ήδη; Κέρδιζαν παράνομο όφελος; Αυτά είναι ερωτήματα που απάντηση θα δώσει η ανάκριση και η έρευνανα της Αστυνομίας» ανάφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.