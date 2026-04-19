Υπόθεση Μυρτούς: Το κορίτσι στο διπλανό δωμάτιο, ο 66χρονος & τα ερωτήματα

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση-θρίλερ της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Στο «κάδρο» των αρχών φαίνεται να μπαίνουν κι άλλα πρόσωπα εκτός από τον 66χρονο άνδρα από την Πρέβεζα. Τα ερωτήματα για την οικογένεια της 19χρονης είναι πολλά, το πένθος μεγάλο. Δίπλα τους, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, πολλοί κάτοικοι του νησιού, που βγήκαν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν κατά των ναρκωτικών.

Η δικαστική συντάκτρια του Star, Άννα Σταματιάδου, μετέδωσε όλα τα νεότερα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τη Ράνια Τραγόμαλλου, τονίζοντας πως η υπόθεση δε φαίνεται να κλείνει με τις τρεις προφυλακίσεις του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα, του 23χρονου φίλου της Μυρτούς και του 22χρονου Αλβανού.

Η έρευνα «τρέχει», και στο μικροσκόπιο μπαίνουν κι άλλα πρόσωπα, που είτε σχετίζονται με τα τελευταία δραματικά λεπτά της Μυρτούς, είτε λειτουργούσαν παρασκηνιακά στη ζωή της νωρίτερα. Πώς έφτασε να χάσει με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή της; Πώς έφτασε να κάνει χρήση ναρκωτικών ή και να κάνει βιντεοκλήσεις επί πληρωμή, όπως είπε στην απολογία του ένας από τους συλληφθέντες;

Σοκαριστικές ήταν και οι αποκαλύψεις που έκανε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης. Όπως είπε, κάποιοι ήθελαν να ρίξουν τη Μυρτώ στην πορνεία, ενώ ανέφερε πως ένα ανήλικο κορίτσι ήταν στο δωμάτιο 11, δίπλα από το δωμάτιο που ήταν η Μυρτώ. Υπάρχουν ερωτήματα για το τι έκανε εκεί το κορίτσι και αν σχετιζόταν με οποιοδήποτε τρόπο με την υπόθεση της Μυρτούς.

Η οικογένεια της 19χρονης ισχυρίζεται πως υπάρχει κύκλωμα. Ερευνάται ο ρόλος του 66χρονου άνδρα-μυστήριο από την Πρέβεζα, που έδωσε 220 ευρώ στη Μυρτώ λίγο πριν καταλήξει, γιατί, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, τη λυπήθηκε. Λένε, ότι υπάρχουν κι άλλα πρόσωπα πίσω από την τραγική ιστορία. Οι αρχές θα τα δουν όλα: κινητά, κάμερες, μηνύματα, ενώ παίρνουν καταθέσεις. Παράλληλα αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις. Όλα αυτά θα φωτίσουν την υπόθεση.

Οι κάτοικοι στην Κεφαλονιά ζητούν να μπει ένα φρένο στη μάστιγα των ναρκωτικών, που, όπως καταγγέλλουν, αποτελούν τεράστιο πρόβλημα για το νησί τους. Γι’ αυτό και το απόγευμα του Σαββάτου, άνθρωποι κάθε ηλικίας βγήκαν στους δρόμους και διαμαρτυρήθηκαν με ένα σύνθημα: «Αρκετά πια».