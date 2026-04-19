Υπόθεση Μυρτούς: Το κορίτσι στο διπλανό δωμάτιο, ο 66χρονος & τα ερωτήματα

19.04.26 , 19:31 Pickaxe Mountain: Σε «απόρθητο» βουνό το ουράνιο του Ιράν
19.04.26 , 18:50 Lingo: Άφωνος ο Νίκος Μουτσινάς - «Εντάξει το κλείνω το πρόγραμμα»
19.04.26 , 17:58 Υπόθεση Μυρτούς: Το κορίτσι στο διπλανό δωμάτιο, ο 66χρονος & τα ερωτήματα
19.04.26 , 17:40 Ντόναλντ Τραμπ: Νέες απειλές κατά του Ιράν - «Τέλος το καλό παιδί»
19.04.26 , 16:46 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 20/4/2026 - 26/4/2025
19.04.26 , 16:30 Ολυμπιακός: Παραμένει αήττητος στη Basket League - Νέα νίκη επί του Άρη
19.04.26 , 16:20 Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
19.04.26 , 15:06 Θεσσαλονίκη: Mυστήριο με νεογέννητο - Δύο συλλήψεις για εμπόριο βρεφών
19.04.26 , 15:05 TractioN: Η Φωτεινή Τριχά έβαλε ψηλά τον πήχη στο parking challenge
19.04.26 , 15:00 Φωτεινή Τριχά: Οι σπουδές, οι διακρίσεις στο πόλο και η μεγάλη της αδυναμία
19.04.26 , 14:39 ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη της Αϊόβα - Αρκετοί τραυματίες
19.04.26 , 14:14 Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που εγκατέλειψε τη 16χρονη
19.04.26 , 14:00 Δες πώς να ξανακερδίσεις τον ύπνο σου μετά την αλλαγή ώρας
19.04.26 , 13:40 Παναθηναϊκός: Sold out το ματς με τη Μονακό μέσα σε 24 ώρες
19.04.26 , 12:00 Πάτρα: Nεκρός μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς- Ερευνώνται τα αίτια θανάτου του
Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του
Αντωνοπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον Νίκο Κώτση στον 7ο μήνα της κύησης
Επίδομα ΔΥΠΑ 300 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
Πρώτη πρόβα νυφικού για την Αθηνά Οικονομάκου - Δείτε βίντεο
Υπόθεση Μυρτούς: Το κορίτσι στο διπλανό δωμάτιο, ο 66χρονος & τα ερωτήματα
Θεοφάνους για Ρέμο: «Δε μου άρεσε αυτό που είπε για τη Μαρινέλλα»
Ασυνήθιστα ονόματα που έχουν δώσει Έλληνες επώνυμοι στα παιδιά τους
Περισσότερα

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Ρεπορτάζ Άννα Σταματιάδου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (19/4/2026)
Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση-θρίλερ της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Στο «κάδρο» των αρχών φαίνεται να μπαίνουν κι άλλα πρόσωπα εκτός από τον 66χρονο άνδρα από την Πρέβεζα. Τα ερωτήματα για την οικογένεια της 19χρονης είναι πολλά, το πένθος μεγάλο. Δίπλα τους, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, πολλοί κάτοικοι του νησιού, που βγήκαν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν κατά των ναρκωτικών.

Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι- Τι υποστήριξαν

Η δικαστική συντάκτρια του Star, Άννα Σταματιάδου, μετέδωσε όλα τα νεότερα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τη Ράνια Τραγόμαλλου, τονίζοντας πως η υπόθεση δε φαίνεται να κλείνει με τις τρεις προφυλακίσεις του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα, του 23χρονου φίλου της Μυρτούς και του 22χρονου Αλβανού.

Η έρευνα «τρέχει», και στο μικροσκόπιο μπαίνουν κι άλλα πρόσωπα, που είτε σχετίζονται με τα τελευταία δραματικά λεπτά της Μυρτούς, είτε λειτουργούσαν παρασκηνιακά στη ζωή της νωρίτερα. Πώς έφτασε να χάσει με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή της; Πώς έφτασε να κάνει χρήση ναρκωτικών ή και να κάνει βιντεοκλήσεις επί πληρωμή, όπως είπε στην απολογία του ένας από τους συλληφθέντες;

Σοκαριστικές ήταν και οι αποκαλύψεις που έκανε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης. Όπως είπε, κάποιοι ήθελαν να ρίξουν τη Μυρτώ στην πορνεία, ενώ ανέφερε πως ένα ανήλικο κορίτσι ήταν στο δωμάτιο 11, δίπλα από το δωμάτιο που ήταν η Μυρτώ. Υπάρχουν ερωτήματα για το τι έκανε εκεί το κορίτσι και αν σχετιζόταν με οποιοδήποτε τρόπο με την υπόθεση της Μυρτούς.

Η οικογένεια της 19χρονης ισχυρίζεται πως υπάρχει κύκλωμα. Ερευνάται ο ρόλος του 66χρονου άνδρα-μυστήριο από την Πρέβεζα, που έδωσε 220 ευρώ στη Μυρτώ λίγο πριν καταλήξει, γιατί, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, τη λυπήθηκε. Λένε, ότι υπάρχουν κι άλλα πρόσωπα πίσω από την τραγική ιστορία. Οι αρχές θα τα δουν όλα: κινητά, κάμερες, μηνύματα, ενώ παίρνουν καταθέσεις. Παράλληλα αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις. Όλα αυτά θα φωτίσουν την υπόθεση.

Αργοστόλι: Θρήνος στην κηδεία της Μυρτώς - Συντετριμμένοι γονείς και φίλοι

Οι κάτοικοι στην Κεφαλονιά ζητούν να μπει ένα φρένο στη μάστιγα των ναρκωτικών, που, όπως καταγγέλλουν, αποτελούν τεράστιο πρόβλημα για το νησί τους. Γι’ αυτό και το απόγευμα του Σαββάτου, άνθρωποι κάθε ηλικίας βγήκαν στους δρόμους και διαμαρτυρήθηκαν με ένα σύνθημα: «Αρκετά πια».

