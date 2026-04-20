Όσα υποστηρίζει ο 22χρονος για το μοιραίο βράδυ του θανάτου της Μυρτούς

Νέα αποκάλυψη για τον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Το Star φέρνει στο φως της δημοσιότητας όσα διαδραματίστηκαν πριν συμβεί το κακό. Την ίδια στιγμή, οι έρευνες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων είναι σε εξέλιξη. Ο ρόλος που είχε ο άνδρας από την Πρέβεζα, που πραγματοποίησε βιντεοκλήση με το κορίτσι, μπαίνει στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Νέα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών

Την ώρα που οι γονείς της 19χρονης Μυρτούς προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τον άδικο χαμό της, οι Αρχές εξετάζουν την εμπλοκή και άλλων ατόμων, εκτός των τριών ήδη προφυλακισθέντων.

«Θέλουμε να ερευνηθεί και το χρονικό διάστημα πριν από το συγκεκριμένο γεγονός, καθώς και οι προηγούμενες ημέρες. Ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο και οι εξελίξεις να περιλαμβάνουν κι άλλα πρόσωπα», λέει ο κ. Παναγιώτης Δρακουλόγκωνας, δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς.

Ο ρόλος του 66χρονου που έστειλε χρήματα στη Μυρτώ

Στο μικροσκόπιο μπαίνει και ο 66χρονος, ο οποίος κατέθεσε ότι έστειλε χρήματα στη Μυρτώ και πραγματοποίησε βιντεοκλήση στο κινητό της το μοιραίο βράδυ. Η ανακρίτρια αναμένεται να τον καλέσει ως μάρτυρα.

«Του έκαναν βιντεοκλήση και "έπαιρνε μάτι" ο κύριος. Ο πρώτος που έπρεπε να πάει κατηγορούμενος, έπρεπε να ήταν αυτός…

«Απ’ ό,τι μου είπε ο (…), είχαν κανονίσει να πάνε και διακοπές μαζί (με τον 66χρονο). Να τον ελέγξουν οι διωκτικές αρχές, εγώ δεν θα γίνω ντετέκτιβ» λέει ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, δικηγόρος του 23χρονου κατηγορούμενου.

Η χρήση ναρκωτικών

Η υπόθεση φαίνεται να παίρνει νέα τροπή. Ο δικηγόρος του 23χρονου αναφέρεται στο ποιος πλήρωσε και πόσα ναρκωτικά μπήκαν μέσα στο δωμάτιο 10, όπου βρίσκονταν η Μυρτώ, ο φίλος της και ο πρώην αρσιβαρίστας.

«Από τον λογαριασμό της Μυρτούς πληρώθηκε… Την πρώτη δόση πήρε 80 ευρώ για κοκαϊνη. Και κάνανε και οι τρεις τους.

Αισθάνθηκε αδιαθεσία (ο εντολέας μου), βγήκε στο μπαλκόνι έξω για να πάρει αέρα και να ηρεμήσει», συμπληρώνει ο κ. Θεοδωρακόπουλος.

«Άκουσα τον 26χρονο και τον κάλεσα - Είδα από την πόρτα τη Μυρτώ και τον 23χρονο στο δωμάτιο»

Οι κινήσεις της Μυρτούς πριν από την τραγωδία αποτελούν μυστήριο. Το Star αποκαλύπτει όλα όσα διαδραματίστηκαν.

«Άκουσα τη φωνή του 26χρονου και τον κάλεσα στο τηλέφωνο. Τον ρώτησα πού είναι. Καταλάβαμε ότι ήμασταν σε διπλανά δωμάτια και βγήκαμε στον διάδρομο. Είδα από την ανοιχτή πόρτα τη Μυρτώ με τον 23χρονο και τους χαιρέτησα. Η ώρα ήταν τέσσερις παρά», λέει ο 22χρονος.

«Από τις κάμερες μπορεί να λείπουν πλάνα»

Σύμφωνα με όσα είπε ο ξενοδόχος στο Star και στη Γεωργία Χάρδα, η αστυνομία έχει όλο το βιντεοληπτικό υλικό.

«Αυτές οι κάμερες είναι motion. Δεν έχουν καταγραφικό. Κάθε φορά που ανιχνεύουν κίνηση αρχίζουν να καταγράφουν, που πάει να πει ότι μπορεί να λείπουν πλάνα από την ίδια την κάμερα. Δεν γίνεται να έχει γίνει οποιαδήποτε διαγραφή», είπε ο ιδιοκτήτης του καταλύματος.