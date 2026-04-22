Αντώνης Ρέμος: Βόλτα στη Γλυφάδα με sporty look και τον αγαπημένο του σκύλο

Μια ανάσα χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις φαίνεται πως αναζήτησε ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος απαθανατίστηκε σε μια ήρεμη βόλτα στη Γλυφάδα, έχοντας στο πλευρό του τον αγαπημένο του τετράποδο φίλο.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, ντυμένος με άνετη γκρι φόρμα, λευκά sneakers και σκούρο μπλε hoodie, επέλεξε ένα casual look για τη βόλτα του, αποδεικνύοντας πως στις καθημερινές στιγμές προτιμά την άνεση χωρίς να χάνει το προσωπικό του στυλ.

Κρατώντας το λουρί του σκύλου του στο ένα χέρι και σακούλες από ψώνια στο άλλο, περπατούσε χαλαρά στους δρόμους της περιοχής, απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη ημέρα.

Ο λευκός retriever του έδειχνε ιδιαίτερα ήρεμος και χαρούμενος, ακολουθώντας πιστά τον ιδιοκτήτη του, με τους δυο τους να συνθέτουν μια εικόνα απλής καθημερινότητας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στο φόντο, περαστικοί κινούνται στον ίδιο δρόμο, ενισχύοντας το σκηνικό μιας συνηθισμένης βόλτας σε μια από τις πιο ζωντανές περιοχές των νοτίων προαστίων.

Στην προσωπική του ζωή, ο Αντώνης Ρέμος έχει στο πλευρό του τη Υβόννη Μπόσνιακ, με την οποία διατηρεί μια σταθερή και δυνατή σχέση εδώ και χρόνια. Η ίδια, σε πρόσφατη συνέντευξή της, δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον καλλιτέχνη, λέγοντας: «Eίναι πλέον 15 χρόνια με τον Αντώνη. Το μόνο που έχει αλλάξει όταν τον βλέπω να τραγουδάει είναι ότι έχω άγχος να είναι όλα καλά. Να μπορεί ο ίδιος να συγκεντρώνεται ή, βασικά, να μπορεί να αφήνεται τελείως στο τραγούδι, χωρίς τίποτα γύρω του να του αποσπά την προσοχή».

Και πρόσθεσε με ειλικρίνεια: «Έχω την τύχη να θαυμάζω τον άντρα μου και πάνω στη σκηνή. Δεν το έχουν όλες οι γυναίκες αυτό. Έχει μια γοητεία, δεν θα πω ψέματα. Και το άλλο που με συγκινεί πάντα είναι το πόσο μπαίνει στο συναίσθημα όταν τραγουδάει. Μέχρι και εγώ τον πιστεύω. Κάθε τραγούδι το λέει σαν να περνάει ο ίδιος ακριβώς αυτά που λένε οι στίχοι. Αυτό δεν το συνηθίζεις ποτέ».

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποδεικνύει πως, πέρα από τις μεγάλες εμφανίσεις και τις επιτυχημένες συναυλίες, βρίσκει ευτυχία και στις πιο απλές στιγμές της καθημερινότητας, όπως μια βόλτα στη Γλυφάδα μαζί με τον σκύλο του.