Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πόσο θα διαρκέσει

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Σπυρούνης)
Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη / Βίντεο Open
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αλλαγή καιρού με βροχές και πτώση θερμοκρασίας από σήμερα, Τετάρτη.
  • Βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.
  • Η διαταραχή θα επηρεάσει την Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα την Πέμπτη.
  • Αστάθεια του καιρού αναμένεται έως την Παρασκευή, με εξαιρέσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
  • Προβλέψεις θερμοκρασίας από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου ανά περιοχή.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας. 

Καιρός: Φθινοπωρινή εισβολή με βροχές - Ψυχρές αέριες μάζες από το βράδυ

Το φθινοπωρινό διάλειμμα ξεκινά από σήμερα, Τετάρτη, με αρκετές βροχές να εκδηλώνονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

«Πρόκειται για μια διαταραχή, η οποία σιγά σιγά θα αρχίσει να μετατοπίζεται από τα βόρεια Βαλκάνια προς τη χώρα μας, δηλαδή ψυχρότερες αέριες μάζες. Ψυχρότερος αέρας θα αρχίσει να μετατοπίζεται πιο νότια για να βρεθεί πάνω από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα σιγά σιγά ο καιρός να γίνεται πιο άστατος. Οι βροχές θα κυριαρχήσουν κυρίως για τμήματα της χώρας μας που βρίσκονται από την Πελοπόννησο και πιο βόρεια, μέχρι δηλαδή και τα βορειότερα τμήματα της Πελοποννήσου», σχολίασε ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαταραχή αυτή την Πέμπτη θα κινηθεί λίγο πιο νότια και θα επηρεάσει το σύνολο της Πελοποννήσου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου θα επικρατήσει ο άστατος καιρός. Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, η αστάθεια θα παραμείνει έως την Παρασκευή, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου ο καιρός θα παραμείνει άστατος και μέσα στο Σαββατοκύριακο.  

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως σταδυτικά και βόρεια.
  • Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από νωρίς το βράδυ βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν πρόσκαιρα έντονες. Εξασθένηση των φαινομένων από τοαπόγευμα.
  • Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που πιθανόν στην κεντρική Μακεδονία να είναι τοπικά έντονα, αναμένεται να εξασθενήσουν βαθμιαία από το απόγευμα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις.
  • Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
  • Άνεμοι: Στα κεντρικά και βόρεια βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το βράδυ σε βορειοανατολικούς.
  • Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 και κατά τόπους 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα στις Κυκλάδες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.
  • Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι το βράδυ στις Κυκλάδες σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
