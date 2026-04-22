MasterChef: Απόψε, η αγαπημένη δοκιμασία του Σωτήρη Κοντιζά!

Στο MasterChef απόψε, έρχεται η αγαπημένη δοκιμασία του Σωτήρη Κοντιζά: η δημοπρασία! Στο trailer βλέπουμε ένα έντονο και γεμάτο ένταση επεισόδιο, με επίκεντρο μία πρωτότυπη «δημοπρασία» και τον χρόνο μαγειρέματος που γίνεται... αντικείμενο διαπραγμάτευσης!

Ο Σωτήρης Κοντιζάς καλωσορίζει τους παίκτες στη δημοπρασία του MasterChef 10 και από την αρχή δηλώνεται ότι «θα πέσει μάχη», καθώς οι επίδοξοι MasterChefs προσπαθούν να κερδίσουν περισσότερο χρόνο για τις δοκιμασίες τους.

Οι χρόνοι αλλάζουν συνεχώς μέσα σε στιγμές μεγάλης έντασης και ανταγωνισμού: 10, 15, 20, 30 και μέχρι και 45 λεπτά για το ίδιο υλικό (τα αυγά), με τους παίκτες να ανεβάζουν ή να «τζογάρουν» τον διαθέσιμο χρόνο.

Μη χάσετε το αποψινό επεισόδιο του MasterChef