Σοφία Μαριόλα: To εξώδικο στα ΜΜΕ κι οι αιχμές για τον Στράτο Τζώρτζογλου

Το σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα για τον αποδέκτη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σοφία Μαριόλα απέστειλε εξώδικο στα ΜΜΕ λόγω σχολίων για τη νέα της σχέση μετά τον χωρισμό από τον Στράτο Τζώρτζογλου.
  • Απαιτεί νομικές ενέργειες κατά όσων παραβιάζουν την ιδιωτικότητά της και αναφέρονται στην προσωπική της ζωή.
  • Η Μαριόλα είναι σε διάσταση με τον Τζώρτζογλου από τον Ιανουάριο και έχει δικαίωμα να επιλέγει την προσωπική της ζωή χωρίς κριτική.
  • Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε ότι το εξώδικο φαίνεται να απευθύνεται στον Τζώρτζογλου, ο οποίος μιλά δημόσια για τον χωρισμό τους.

Η Σοφία Μαριόλα έστειλε εξώδικο στα ΜΜΕ με αφορμή τα σχόλια που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για τη νέα της σχέση, μετά τον χωρισμό από τον Στράτο Τζώρτζογλου

Στράτος Τζώρτζολου: Έμαθε on camera για τη νέα σχέση της Σοφίας Μαριόλα

Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο που προβλήθηκε στην εκπομπή Το Πρωινό, η πλευρά της Σοφίας Μαριόλα εμφανίζεται αποφασισμένη να κινηθεί νομικά απέναντι σε όσους προχωρούν σε αναφορές που παραβιάζουν την ιδιωτικότητά της.

Σοφία Μαριόλα: To εξώδικο στα ΜΜΕ κι οι αιχμές για τον Στράτο Τζώρτζογλου

Αναλυτικά το εξώδικο και οι νομικές κινήσεις

«Από το δικηγορικό μας γραφείο ανακοινώνεται ότι έχουμε λάβει από την εντολέα μας κ. Σοφία Μαριόλα τη ρητή εντολή να προχωρήσουμε στις νόμιμες δικαστικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε προβαίνει σε παραβιάσεις ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ίδιας και των φιλικών της προσώπων, μετά από τις επανειλημμένες παράνομες αναφορές στην ίδια και την προσωπική της ζωή, που έχουν σημειωθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο στο διαδίκτυο και σε τηλεοπτικές εκπομπές. 

Η κ. Μαριόλα είναι σε διάσταση με τον σύζυγό της, Στράτο Τζώρτζογλου, ήδη από τον προηγούμενο Ιανουάριο, μετά από προτροπές του ιδίου που ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 2025, και έχει κάθε νομικό και ηθικό δικαίωμα να προβαίνει σε επιλογές που αφορούν την προσωπική της ζωή χωρίς αυτές να υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο ή κριτική και χωρίς να υποχρεούται να λογοδοτήσει σε κανέναν.

Σοφία Μαριόλα: To εξώδικο στα ΜΜΕ κι οι αιχμές για τον Στράτο Τζώρτζογλου

Θα προχωρήσουμε στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες και κατά οιουδήποτε αποπειραθεί στο μέλλον να φωτογραφίσει την ίδια ή τα πρόσωπα του κοινωνικού της περιβάλλοντος χωρίς την συγκατάθεσή της, κατά των μέσων ενημέρωσης που τυχόν αναδημοσιεύουν τέτοιες φωτογραφίες, αλλά και εναντίον αυτών που, ανεύθυνα και αυθαίρετα, ασκούν δημόσια κοινωνική κριτική σε βάρος της χωρίς να έχουν καμία γνώση.

Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις δημόσιες δηλώσεις όσων προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την προσωπική της ζωή για την προώθηση της δημόσιας εικόνας τους, παρουσιάζοντας μία εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά και όσους, στην προσπάθεια αυτή, θίγουν και τρίτα πρόσωπα, όπως τα μέλη της οικογενείας της και τα άτομα του κοινωνικού της κύκλου, που την συνοδεύουν στις κοινωνικές της δραστηριότητες».

Σοφία Μαριόλα: To εξώδικο στα ΜΜΕ κι οι αιχμές για τον Στράτο Τζώρτζογλου

Σοφία Μαριόλα:  Το σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα

«Επί της ουσίας, το εξώδικο έχει αποδέκτη τον Στράτο Τζώρτζογλου -όπως τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι εγώ- που έχει βγει σε πάρα πολλές εκπομπές και μιλάει για τον καημό του και τον πόνο του για τον χωρισμό από τη Σοφία Μαριόλα. Ανάλογα με τον ψυχισμό του και τη στάση της στιγμής, ο Στράτος λέει κι άλλα πράγματα κάθε φορά που αφορά στο πόσο πονάει ή πόνεσε στην είδηση της νέας σχέσης της πρώην συζύγου του», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας μετά το ρεπορτάζ.

