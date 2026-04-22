Grand Automotive Hellas: με ποιο τρόπο στηρίζει το « Κινητικό Εργαστήρι»

Η Grand Automotive Hellas, αποκλειστικός εισαγωγέας των Renault και Dacia στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της στη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τη συμπερίληψη, την ισότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης, μέσα από τη χορηγική της υποστήριξη προς το Κινητικό Εργαστήρι.Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Renault συνέβαλε στην κάλυψη μέρους των εξόδων συμμετοχής της αγωνιστικής ομάδας του Κινητικού Εργαστηρίου στο 5ο Διεθνές Μίτινγκ Κολύμβησης ΑμεΑ «Φιλίππεια», στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια των αθλητών να συμμετέχουν σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου.

Η παρουσία της ομάδας στη διοργάνωση σφραγίστηκε με εξαιρετικές επιδόσεις και σημαντικές διακρίσεις. Ο Φαναριώτης Αριστείδης κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στα 50μ. και 100μ. πρόσθιο, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. στην ηλικιακή του κατηγορία, καθώς και ένα ασημένιο στα 100μ. ελεύθερο. Η Σερμέτη Πετρούλα διακρίθηκε με δύο χρυσά μετάλλια στα 400μ. και 100μ. ελεύθερο, δύο ασημένια στα 100μ. πεταλούδα και 50μ. ύπτιο, καθώς και ένα χάλκινο στα 200μ. μικτή ατομική. Η Έφη Μαυραγάνη κατέκτησε δύο χρυσά στα 50μ. και 100μ. πρόσθιο, δύο ασημένια στα 100μ. και 200μ. ελεύθερο και ένα χάλκινο στα 50μ. ελεύθερο, ενώ ο Αγγελόπουλος Παναγιώτης πέτυχε πέντε ατομικά ρεκόρ στα 50μ., 100μ. και 200μ. ελεύθερο, καθώς και στα 50μ. και 100μ. ύπτιο.



Το Κινητικό Εργαστήρι, με σταθερή παρουσία στον χώρο της αποκατάστασης και της προσαρμοσμένης άσκησης, υλοποιεί προγράμματα που ενισχύουν τη σωματική ενδυνάμωση, την αυτονομία και την κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία, καλλιεργώντας, παράλληλα, την αγωνιστική τους εξέλιξη. Οι επιτυχίες των αθλητών στα «Φιλίππεια» αποτελούν απόδειξη της συστηματικής δουλειάς που πραγματοποιείται και της δύναμης που γεννά η σωστή υποστήριξη.

Για τη Renault και τη Grand Automotive Hellas, η κινητικότητα δεν αφορά μόνο τη μετακίνηση, αλλά κυρίως τη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να προχωρά μπροστά, να εξελίσσεται και να κατακτά τους στόχους του. Η στήριξη δράσεων που ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή στον αθλητισμό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της εταιρείας για μια βιώσιμη και συμπεριληπτική κοινωνία.Η Renault και η Grand Automotive Hellas θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε πρωτοβουλίες που μετατρέπουν την προσπάθεια σε επίτευγμα και τα όνειρα σε πραγματικότητα.