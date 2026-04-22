Φαίη Σκορδά: Η απάντησή της για την ημερομηνία του γάμου της

Τα πειράγματα για τον επερχόμενο γάμο της Φαίης Σκορδά με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη δίνουν και παίρνουν στο πλατό του Buongiorno. Η παρουσιάστρια, αν και διατηρεί χαμηλούς τόνους για τις λεπτομέρειες του μυστηρίου, δεν κρύβει την ευτυχία της.

Το πρωί της Τετάρτης 22 Απριλίου, με αφορμή σχετικό δημοσίευμα του περιοδικού Hello!, ο συνεργάτης της εκπομπής Άρης Καβατζίκης, επεσήμανε πως η ακριβής ημερομηνία παραμένει άγνωστη.

Πότε παντρεύεται η παρουσιάστρια; Πολλά τα σενάρια που έχουν ακουστεί. Κάποιοι είπαν ατις αρχές καλοκαιριού, κάποιοι άλλοι μετά το Πάσχα, ορισμένοι πάλι είχαν πληροφορίες ότι ο γάμος θα γίνει μόλις τελειώσει η τηλεοπτική σεζόν. Τίποτα από τα παραπάνω.

Η μέλλουσα νύφη απάντησε αφοπλιστικά στον δημοσιογράφο: «Γιατί, την ξέρουμε εμείς;», υπονοώντας ότι οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμα. Η πρόταση γάμου έχει γίνει, αλλά το ζευγάρι δεν έχει ορίσει την ημερομηνία του γάμου.

Ούτε η Φάιη Σκορδά δε γνωρίζει την ημερομηνία του γάμου της!

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Φαίη Σκορδά κι ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, δέκα χρόνια μετά το διαζύγιο της παρουσιάστριας από τον Γιώργο Λιάγκα, προσανατολίζονται σε πολιτικό γάμο, ενώ η σχέση τους μετρά ήδη αρκετά χρόνια, καθώς είναι μαζί από το 2021.

Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από το ευτυχές γεγονός, η παρουσιάστρια επιλέγει να διατηρεί χαμηλούς τόνους και να προστατεύει την προσωπική της ζωή, δίνοντας μόνο όσα στοιχεία η ίδια θεωρεί απαραίτητα.