Χαλκίδα: Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας και άγριου ξυλοδαρμού έπεσε γυναίκα στη Χαλκίδα, με θύτες την κόρη και τον σύντροφό της.

Η 70χρονη βρήκε τη δύναμη και προσήλθε στην αστυνομία, όπου κατήγγειλε ότι η 46χρονη κόρης της και ο 47χρονος σύντροφός της επιτέθηκαν με μπουνιές και κλωτσιές μέσα στο σπίτι της. Στη συνέχεια, όπως κατήγγειλε η ίδια, τη βασάνισαν, ρίχνοντάς της κρύο νερό και την έβαλαν να σταθεί όρθια με το ένα πόδι.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Της πρότειναν να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας και να εγκαταστήσει το panic button, ωστόσο αρνήθηκε.

Η κόρη της και ο σύντροφός της εντοπίστηκαν μετά την καταγγελία και συνελήφθησαν.