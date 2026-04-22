Χαλκίδα: Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της

Απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

22.04.26 , 15:06 Στέφανος Ληναίος - Έλλη Φωτίου: Ο έρωτάς τους κράτησε σχεδόν 7 δεκαετίες!
22.04.26 , 14:46 Μέτρα στήριξης: Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, 300 ευρώ για συνταξιούχους
22.04.26 , 14:43 Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, με τον 66χρονο βιντεοκλήση»
22.04.26 , 14:38 Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος
22.04.26 , 14:33 Είναι εφικτός ο γονικός έλεγχος στα social media των παιδιών;
22.04.26 , 14:25 Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν του αρέσει κανένας για σύντροφός μου»
22.04.26 , 14:01 MasterChef: Δημοπρασία χρόνου και υλικών - «11 λεπτά. Καταξοδεύτηκες!»
22.04.26 , 14:00 Τι είναι το AccelerateEU: Oι προτάσεις της Ευρώπης για την ενεργειακή κρίση
22.04.26 , 13:50 Φαίη Σκορδά: Η απάντησή της για την ημερομηνία του γάμου της
22.04.26 , 13:35 Grand Automotive Hellas: με ποιο τρόπο στηρίζει το « Κινητικό Εργαστήρι»
22.04.26 , 13:08 Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που χτυπήθηκε από μηχανάκι
22.04.26 , 12:52 Σοφία Μαριόλα: To εξώδικο στα ΜΜΕ κι οι αιχμές για τον Στράτο Τζώρτζογλου
22.04.26 , 12:44 Προσθέστε αυτόν τον καρπό στο πρωινό γεύμα και αποκτήστε καλύτερη μνήμη!
22.04.26 , 12:37 Χαλκίδα: Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της
22.04.26 , 12:37 GNTM: Μην το σκέφτεσαι, δήλωσε συμμετοχή!
Σοφία Μαριόλα: To εξώδικο στα ΜΜΕ κι οι αιχμές για τον Στράτο Τζώρτζογλου
Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος
Μέτρα στήριξης: Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, 300 ευρώ για συνταξιούχους
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, με τον 66χρονο βιντεοκλήση»
MasterChef: Ποιος είχε το καλύτερο γλυκό στο Τεστ Δημιουργικότητας
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Στέφανος Ληναίος - Έλλη Φωτίου: Ο έρωτάς τους κράτησε σχεδόν 7 δεκαετίες!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Χαλκίδα: Άγριος Ξυλοδαρμός Γυναίκας Από Κόρη Και Σύντροφο
  • Γυναίκα 70 ετών ξυλοκοπήθηκε από την κόρη και τον σύντροφό της στη Χαλκίδα.
  • Η ηλικιωμένη κατήγγειλε την επίθεση στην αστυνομία, όπου περιέγραψε τον άγριο ξυλοδαρμό.
  • Οι δράστες την χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και την βασάνισαν με κρύο νερό.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες και της προτάθηκε δομή φιλοξενίας, την οποία αρνήθηκε.
  • Η κόρη και ο σύντροφός της συνελήφθησαν μετά την καταγγελία.

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας και άγριου ξυλοδαρμού έπεσε γυναίκα στη Χαλκίδα, με θύτες την κόρη και τον σύντροφό της.  

Η 70χρονη βρήκε τη δύναμη και προσήλθε στην αστυνομία, όπου κατήγγειλε ότι η 46χρονη κόρης της και ο 47χρονος σύντροφός της επιτέθηκαν με μπουνιές και κλωτσιές μέσα στο σπίτι της. Στη συνέχεια, όπως κατήγγειλε η ίδια, τη βασάνισαν, ρίχνοντάς της κρύο νερό και την έβαλαν να σταθεί όρθια με το ένα πόδι.  

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Της πρότειναν να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας και να εγκαταστήσει το panic button, ωστόσο αρνήθηκε. 

Η κόρη της και ο σύντροφός της εντοπίστηκαν μετά την καταγγελία και συνελήφθησαν.  

