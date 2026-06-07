   Test drive: Οδηγούμε το νέο smart #1Pro+ 272 HP 69 kWh 

Τα σημερινά smart δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τα smart της πρώτης γενιάς ς που αποτελούσαν δημιουργία της swatch το 1995 . Σήμερα τα smart είναι μόνο ηλεκτρικά, είναι φουλ στην τεχνολογία και αποτελεί προϊόν της κοινοπραξίας 50-50 της Mercedes-Benz και της κινεζικής Geely.

Το πρώτο δείγμα γραφής της αναγεννημένης smart είναι το #1. Oι σχεδιαστές της μάρκας με επικεφαλής τον Gorden Wagener παρουσίασαν μια υποδειγματική προσέγγιση της τεχνολογίας του μέλλοντος στην premium κατηγορία, ισορροπώντας ανάμεσα στην αισθητική και την αεροδυναμική, διατηρώντας την κληρονομία της μάρκας smart.

Το μοντέλο διαθέτει ήπιες καμπύλες γεγονός που το κάνει αρεστό σε άνδρες και γυναίκες. Μπροστά τα φωτιστικά σώματα έχουν αιχμηρή σχεδίαση και ενώνονται μεταξύ τους με μια φωτεινή μπάρα Το παρμπρίζ έχει μια ήπια κεκλιμένη τάση. η σχεδίαση του smart #1έγινε στο στούντιο της μάρκας στην Γερμανία. Η σπορ σχεδίαση αποτυπώνεται στους τονισμένους θόλους και στις αλουμινένιες ζάντες Rotor με ελαστικά 235/45 R19. Όλες αυτές οι επιλογές προσφέρουν αεροδυναμικό συντελεστή 0,29cd.

Η αιωρούμενη οροφή έχει επίσης μια όμορφη κλίση ενώ οι αναδυόμενες χειρολαβές θυρών ενεργοποιούνται μόλις πλησιάσετε έχοντας φυσικά μαζί σας το κλειδί. Οι πόρτες δεν έχουν πλαίσια τονίζοντας με αυτό την στιβαρότητα της όλης κατασκευής. ενώ οι χειρολαβές .είναι χωνευτές

Πίσω τα αιχμηρά φωτιστικά σώματα ενώνονται επίσης μεταξύ τους με μια φωτεινή μπάρα και θυμίζουν την φωτεινή υπογραφή τρων ηλεκτρικών μοντέλων της Mercedes όπως είναι η EQA. Το ολοκαίνουργιο smart #1έχει μήκος 4,27 μέτρα, πλάτος 1,82 μέτρα και ύψος 1,64 μέτρα, τιμές που το φέρνουν στο άνω άκρο της κατηγορίας των μικρών SUV.

Αλλά και το εσωτερικό έχει πολλά στοιχεία τα οποία παραπέμπουν σε μοντέλα της Mercedes. H ποιότητα κατασκευής είναι σε υψηλά επίπεδα με τα πιο σκληρά πλαστικά να έχουν ιδιαίτερα προσεγμένη επεξεργασία. Η αίσθηση της ευρυχωρίας είναι μεγάλη χάρη και στη τεράστια πανοραμική οροφή. Δεν υπάρχουν φυσικοί διακόπτες στην οθόνη αλλά μόνο στο τιμόνι.

Η υψηλή τεχνολογία εμφανίζεται με τον ψηφιακός πίνακας οργάνων Full HD LCD 9,2 ιντσών. Η κεντρική οθόνη 12,8 ιντσών η μεγαλύτερη της κατηγορίας και λειτουργεί μέσω του πανίσχυρου επεξεργαστή Qualcomm 8155 με μνήμη 128 GB. Αυτό της δίνει άμεση απόκριση στις εντολές σας

Είναι το κέντρο συνδεσιμότητας του αυτοκινήτου όπου μπορείτε να ελέγχετε τα πάντα, τη διαμόρφωση του οχήματος, να κάνετε αναβαθμίσεις μέχρι και απομακρυσμένο έλεγχο φόρτισης, κλιματισμού, κλειδώματος, να επιλέγετε τη μουσική στο σύστημα ήχου, να ελέγχετε τις προβολές από την κάμερα 360 μοιρών, ακόμα και την ποιότητα του αέρα (εσωτερικά και εξωτερικά).

Η συνδεσιμότητα βρίσκεται σε κορυφαίο επίπεδο, με εφαρμογή που επιτρέπει αναβαθμίσεις που βελτιώνουν διαρκώς το σύστημα και δυνατότητα ψηφιακού κλειδιού.

Οι χώροι επιβατών είναι άνετοι με τα ανατομικά θερμαινόμενα καθίσματα να έχουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις. Όταν καθίσαμε στα πίσω καθίσματα μας εντυπωσίασε ο χώρος για τα πόδια. Σημαντική λειτουργία είναι και η δυνατότητα να σύρεις μπρος -πίσω το πίσω κάθισμα αλλάζοντας με αυτό τον τρόπο την χωρητικότητα στο πορτ-μπαγκάζ,

Με αυτό τον τρόπο ο χώρος αποσκευών με το πρακτικό σχήμα ξεκινά από τα 273 λίτρα και φτάνει έως τα 411 λίτρα. Να σημειώσουμε ότι μπροστά υπάρχει μικρός χώρος (frunk) στον οποίο αποθηκεύονται τα καλώδια φόρτισης και άλλα αντικείμενα Mε την πλήρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα ανεβαίνει στα 1.155 λίτρα.

Στην «καρδιά» του υπάρχει Smart #1 υπάρχει ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος αποδίδει 272 ίππους και 343 Nm ροπής, ο οποίος τροφοδοτείται με ενέργεια από μπαταρία. 69 kWh. Δηλαδή μιλάμε για ένα Πρόκειται για ένα πλήρως ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης με κιβώτιο μονής σχέσης ο οποίος στο πάτημα του δεξιού πεντάλ του δεξιού πεντάλ αποδεικνύεται άμεσος με γραμμική λειτουργία.

Οι επιδόσεις εντυπωσιακές καθώς τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε μόλις 6,3 δευτερόλεπτα με την επιλογή του Sport οδηγικού προφίλ ενώ υπάρχουν ακόμη τα προγράμματα Eco και Comfort. Η ρύθμιση της ανάρτησης είναι αρκετά σφιχτή επιλογή που συμβάλλει στα ασφαλή κρατήματα στις κλειστές καμπές του δρόμου χωρίς να παρουσιάζονται υπερβολικές κλίσεις. Τη ίδια στιγμή η μεταφορά της κίνησης τους πίσω τροχούς σου δίνει μια ιδιαίτερα αίσθηση «Fun to Drive»,.

Φυσικά τα πλούσια ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης του οδηγού κάθε άλλο παρά επιτρέπουν ολισθήσεις που θα είχαν δυσάρεστα αποτελέσματα . Όλα είναι τόσο όσο πρέπει να είναι. Επιπλέον το άκαμπτο πλαίσιο με την μπαταρία των 69 kWh, η οποία τοποθετημένη στο δάπεδο προσφέρει ιδανικό κέντρο βάρους.

Το Smart #1 όπως είπαμε έχει τρία προγράμματα οδήγησης, τα οποία προσφέρουν και την ανάλογη οδηγική συμπεριφορά. Στο πρόγραμμα Eco δίνεται προτεραιότητα στην οικονομία ενέργειας, μειώνοντας την απόκριση στο πάτημα του δεξιού πεντάλ προσφέροντας όμως και μεγαλύτερη αυτονομία. Για εμάς το πρόγραμμα Comfort είναι η πιο ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινή οδήγηση με την απόκριση να είναι ομαλή προσφέροντας άνεση .

Στην Sport όπως είπαμε η απόκριση είναι πιο άμεση με την πλήρη εκμετάλλευση των 272 ίππων του ηλεκτροκινητήρα. Η ταυτόχρονη δυνατότητα του Smart #1 να επιλέγεις την αναγεννητική πέδηση σε τρία επίπεδα ανάκτησης ρυθμίζοντας και την ένταση της πέδησης. Το σύστημα S-Pedal, προσομειώνει την λειτουργία one pedal χωρίς όμως να είναι πλήρης όπως συμβαίνει σε ένα τέτοιο σύστημα.

Βγαίνοντας στον αυτοκινητόδρομο εκτιμάς την premium ποιότητα κύλισης αλλά και την ηχομόνωση που συναντάς και σε «αστεράτα» μοντέλα. Είναι ένα αυτοκίνητο που χαίρεσαι να το οδηγείς καθώς αν και έχει την κίνηση στους πίσω τροχούς η ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. το βοηθά να πλασάρεται καλύτερα στις στροφές.

Το σύστημα διεύθυνσης αποδείχτηκε άμεσο και με πολύτ καλή πληροφόρηση, ενώ η σφιχτή ρύθμιση των αναρτήσεων μειώνει τις κλίσεις στις κλειστές καμπές του δρόμου. Η βαρύτητα του τιμονιού φυσικά εξαρτάται και από την επ[ιλογή του ανάλογου προγράμματος οδήγησης

Οι αποστάσεις «καταπίνονται» αφήνοντας οδηγό και επιβάτες ξεκούραστους και ήρεμους γνωρίζοντας ότι είναι μέσα σε ένα ασφαλές αυτοκίνητο Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Μιλάμε για σωστή διαχείρηση του βάρους του 1,9 τόνου, αλλά και της απόστασης των 18,2 εκ. απόστασης από το έδαφος. Η απόσταση αυτή μας βοήθησε να κινηθούμε κ;αι σε εκτός δρρόμου διαδρομές΄μ σε ομαλούς χωματόδρομους εκί όπου διαπιστώσαμε και την στιβαρότηητα της όλης κατασκευής .Και όσον αφορά την ηλεκτρική αυτονομία μέσα στην πόλη με την αναγεννητική πέδηση και το άφημα του δεξιού πεντάλ.

Η διαχείριση της ενέργειας στο οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης δίνει αυτονομία περίπου στα 420–440 χλμ στον κύκλο WLTP αλλά αν το πλακώσετε στο Sport πρόγραμμα η τιμή πέφτει στα 300 χιλιόμετρα.

Το smart στον τομέα της φόρτισης υποστηρίζει ταχυφορτιστή ο οποίος κρύβεται στοι διοπλό πάτωμα του πορτμπαγκάζ ο οποίος δίνει την δυνατότητα επαναφόρτιση από 10% σε 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Το Smart #1 είναι trenty, είναι τρόπος ζωής, είναι μια επιλογή ξεχωριστή που μπορεί να μην έχει το αστέρι ως σήμα διαθέτει όμως όλα τα στοιχεία τόσο εμφανισιακά όσο και από πλευράς εξοπλισμού και επιδόσεων που το φέρνουν στην premium κατηγορία. Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε από 27.450 ευρώ Τιμή στην οπoία συμπεριλαμβάνεται συνολικό όφελος 9.500 ευρώ που είναι το smart bonus, το όφελος απόσυρσης και η κρατική επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ; ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ