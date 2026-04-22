Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν του αρέσει κανένας για σύντροφός μου»

Μια απρόσμενη... εισβολή σημειώθηκε στο πλατό του Buongiorno το πρωί της Τετάρτης, όταν η Σίσσυ Χρηστίδου διέκοψε τη ροή της εκπομπής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Παύλου Σταματόπουλου.

Η παρουσιάστρια, ακούγοντας τον επί χρόνια στενό της συνεργάτη και κουμπάρο της να μιλάει για την κοινή τους πορεία, δεν άντεξε και μπήκε στο πλατό χωρίς μακιγιάζ, για να καταθέσει με χιούμορ τη δική της αλήθεια.

«Όταν έμενε ο Παύλος μαζί μας, ήμουν παντρεμένη. Έφυγε πριν χωρίσω. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ όταν έφυγε. Δυσκολεύτηκα πιο πολύ με τον αποχωρισμό μου από τον Παύλο απ’ ό,τι με το διαζύγιο. Και τον παρακαλάω συνέχεια να έρθει να μείνει πάλι δίπλα μου. Δε θέλει… Είναι ο άνθρωπος, γιατί και ο Θοδωρής ο μπαμπάς τον παιδιών δούλευε νύχτα, όποτε είχε χρειαστεί να τρέξω με τα παιδιά, να πάω στα νοσοκομεία, ήταν πάντα με αυτόν τον άνθρωπο», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Και πρόσθεσε: «Αυτός είναι το στήριγμά μου, αυτός είναι ο άνθρωπός μου. Μαζί θα γεράσουμε. Δε γλιτώνει. Τον παρακαλάω να έχει προσωπική ζωή. Μπαίνω στην προσωπική του ζωή, χώνομαι. Κι αν βγει ραντεβού και στο ραντεβού επεμβαίνω με τον τρόπο μου… Δεν του αρέσει κανένας. Ο ένας του βρωμάει, ο άλλος του ξινίζει. Δεν καταλαβαίνεις. Είναι πάρα πολύ αυστηρός. Κανένας δε του αρέσει».

Η φιλία της Σίσσυς Χρηστίδου και του Παύλου Σταματόπουλου αποτελεί μία από τις πιο σταθερές και στενές σχέσεις στον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης, έχοντας πλέον εξελιχθεί σε οικογενειακό δεσμό.

Οι ίδιοι περιγράφουν τη σχέση τους ως "οικογένεια". Ο Παύλος Σταματόπουλος έχει δηλώσει χαρακτηριστικά πως «Η άνεση που έχω με τη Σίσσυ είναι δεδομένη».

Είναι επίσημα κουμπάροι, καθώς ο Παύλος Σταματόπουλος είναι ο νονός του δεύτερου γιου της Σίσσυς Χρηστίδου, Μιχαήλ-Αγγέλου.