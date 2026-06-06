Σαν σήμερα, στις 6 Ιουνίου του1998, προβλήθηκε για πρώτη φορά στο HBO το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Sex and the City», με τον απλό τίτλο «Pilot».

Σε αυτό το επεισόδιο, πρωτογνωρίσαμε την «Κάρι Μπράντσο» (Carrie Bradshaw), κατά κόσμον Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και τις κολλητές της, Σαμάνθα, Σάρλοτ και Μιράντα, οι οποίες πήραν την απόφαση να σταματήσουν να ανησυχούν για την εύρεση του τέλειου συντρόφου και να αρχίσουν να έχουν ερωτικές σχέσεις «σαν τους άνδρες».

Δείτε αποσπάσματα από το πρώτο επεισόδιο του «Sex and the City»:

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Τα φτωχά παιδικά χρόνια και η καριέρα ως το απόλυτο απόλυτο fashion icon του Χόλιγουντ

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε αναφερθεί στις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειάς της όταν ήταν μικρή σε παλαιότερες συνεντεύξεις της. Η διάσημη ηθοποιός που έκανε καριέρα ως το απόλυτο fashion icon του Χόλιγουντ, είχε αποκαλύψει ότι: «Δε θα άλλαζα τίποτε, τις περισσότερες φορές είχαμε ό,τι χρειαζόμασταν. Όχι πάντα, αλλά τον περσσότερο καιρό».

Γεννήθηκε στο Οχάιο και ήταν ένα από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Ήταν μόλις 3μιση χρόνων όταν οι γονείς της αποφάσισαν να χωρίσουν. Η μητέρα της, δασκάλα στο επάγγελμα, ξαναπαντρεύτηκε, αποκτώντας άλλα τρία παιδιά από το δεύτερο γάμο της. Η πολυμελής οικογένεια έδινε μεγάλο αγώνα για να καταφέρει οικονομικά, ενώ υπήρξαν φορές όπου σε περιστάσεις, όπως τα Χριστούγεννα και τα γενέθλιά τους, που τα παιδιά δεν πήραν κανένα δώρο.

Ένα από τα μεγαλύτερα απωθημένα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ήταν τα παπούτσια, ενώ έχει χαρακτηρίσει τα παιδικά της χρόνια ως «ντικενσιακά», αναφερόμενη στα μυθιστορήματα του Ντίκενς, ο οποίος έχει περιγράψει το πώς είναι να ζει κάποιος φτωχικά. Η ηθοποιός αποκάλυψε μία από τις αναμνήσεις που τη δυσκολεύει ακόμα, όταν σε νεαρή ηλικία αναγκαζόταν να ακούει το επίθετό της από τη δασκάλα της και να σηκώνεται μέσα στη σχολική αίθουσα για να πάρει το δωρεάν της γεύμα. «Ήταν κάτι σαν στίγμα, δεν ήμουν η μόνη που έπαιρνα δωρεάν γεύμα, όμως ήξερες ότι είσαι διαφορετικός από τους άλλους», εξομολογήθηκε η Πάρκερ.

Η μαμά της ήταν εκείνη που τη στήριξε και την ώθησε να ακολουθήσει την επιθυμία της και να γίνει ηθοποιός. Πήγαινε τα παιδιά της σε δωρεάν κινηματογραφικές προβολές ή παραστάσεις, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που η μητέρα της καθάριζε τα στούντιο και τα εργαστήρια, τα οποία παρείχαν ως ανταμοιβή μαθήματα χορού ή υποκριτικής και τραγουδιού στην κόρη της Σάρα Τζέσικα.

Όπως είχε αναφέρει η Πάρκερ: «Το να μην έχεις όλα όσα θέλεις είναι ευχής έργον, γιατί ξέρεις ότι θα πρέπει να δουλέψεις για αυτά», με την οικογένειά της να αποφασίζει να μετακομίσει στο Νιού Τζέρσεϊ για να στηρίξει το όνειρό της.

Ο πρώτος της ρόλος δεν άργησε να έρθει, αφού υποδύθηκε την Annie στο ομώνυμο μιούζικαλ. Έτσι, ένα παιδί από μια οικογένεια με οικονομικές δυσκολίες, υποδυόταν επίσης ένα παιδί φτωχό, του οποίου η ζωή αλλάζει ξαφνικά…

Ο έρωτας, ο γάμος και τα τρία παιδιά

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, γνωρίστηκε με τον ηθοποιό Μάθιου Μπρόντερικ το 1991 μέσω των αδελφών της ηθοποιού, Πίπιν και Τόμπι. Μετά την πρώτη τους γνωριμία, ο Μάθιου τής άφησε ένα γοητευτικό φωνητικό μήνυμα στον τηλεφωνητή της για να βγουν ραντεβού. Λίγα χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 1997, το ερωτευμένο ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια μυστική τελετή στη Νέα Υόρκη. Απέκτησαν τρία παιδιά, τον Τζέιμς Γουίλκι (2002) και τις δίδυμες Μάριον Λορέτα Έλγουελ και Ταμπίθα Χοτζ (2009).

Πρόσφατα, η σταρ του Χόλιγουντ έκλεισ εμε τον αγαπημένο της 29 χρόνια έγγαμου βίου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τους στο λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram @sarahjessicaparker, γράφοντας στην ανάρτησή της: «19 Μαΐου 1997 - 19 Μαΐου 2026. Είκοσι εννέα χρόνια. Και συνεχίζουμε. Σε εσένα, αγάπη μου. Με το αγαπημένο σου συγκρότημα να με συνοδεύει για να σου τραγουδήσουμε. Εμάς. Για πάντα νέοι. Φιλιά, Η σύζυγός σου, Σάρα Τζέσικα».

Παρά το γεγονός ότι ή Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχει δημιουργήσει πλέον μια περιουσία αξίας έως και 200 ​​εκατομμυρίων δολαρίων, θέλει τα παιδιά της να μεγαλώσουν χωρίς τα οικονομικά προνόμια που μπορεί να τους προσφέρει η κοινωνική της θέση και να είναι υπέυθυνα και αναξάρτητα: «Θέλω πραγματικά τα παιδιά μου να εκπαιδευτούν με τρόπο που θα τους φέρει ικανοποίηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος προς την εκπαίδευση ή την ωριμότητα. Θέλω να κάνουν ό,τι τους ικανοποιεί, ό,τι είναι απαιτητικό και δύσκολο, αλλά και ό,τι φέρνει προσωπικές ανταμοιβές. Τελικά, μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους, τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά, και να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στους άλλους», δήλωσε η χολιγουντιανή ηθοποιός.

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Το αστονομικό ποσό για κάθε επεισόδιο του «Sex and the City»

Η ευκαιρία που της δόθηκε με το ρόλο της Κάρι Μπράντσο στο τηλεοπτικό σίριαλ «Sex and the City», υποδύοντας μία νεοϋορκέζα δημοσιογράφο, με αδυναμία στη μόδα και ιδιαίτερα στα παπούτσια, εκτόξευσε τη δημοτικότητά της αλλά και το «κασέ« της.

Η διάσημη ηθοποιός κέρδιζε 3,2 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο, κατά τις τελευταίες σεζόν της αρχικής σειράς, ενώ το σίριαλ απέσπασε 55 βραβεία και η Πάρκερ ήταν υποψήφια 33 φορές για τον ρόλο της.

Επιπρόσθετα, στο πρόσφατο reboot «And Just Like That...», η αμοιβή της ξεπερνούσε το 1 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο.

Σήμερα, το ποσό από το σύνολο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων ανέρχεται περίπου στα 200 εκστ. δολάρια, ενώ η ίδια, μην ξεχνώντας από πού ξεκίνησε, υποστηρίζει το έργο 15 ΜΚΟ.