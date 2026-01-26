Γιατί «πέθαναν» τον Mr. Big στο νέο Sex and the City

Πώς έληξε η φιλία μεταξύ του Κρις Νοθ και της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Ap images
Κρις Νορθ: Eίχα ενδοιασμούς για τη συμμετοχή στο «Sex and the City» / Βίντεο: Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ποιος δεν έχει παρακολουθήσει τις περιπέτειες της Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) στο Sex and the City, καθώς και τον μεγάλο έρωτα που έζησε με τον Mr. Big (Κρις Νοθ);

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Μετά την Άννα Βίσση ακούει... Έλλη Κοκκίνου!

Παρόλα αυτά, αν και το ζευγάρι της αγαπημένης σειράς έπειτα από έναν θυελλώδη έρωτα και αρκετούς... χωρισμούς στο τέλος επισημοποίησε τη σχέση του, κάνοντας τους φαν να πιστεύουν ξανά στα happy endings, ο εμβληματικός χαρακτήρας του Mr. Big στην αναβίωση της σειράς «And Just Like That», πεθαίνει στο πρώτο κιόλας επεισόδιο, αφήνοντας... χήρα την Μπράντσο.

Αν και είχε γυριστεί σκηνή για την επιστροφή του στο φινάλε της πρώτης σεζόν, αυτή δεν προβλήθηκε ποτέ... τι συνέβη;

O Mr. Big αρνείται τις επιθέσεις όμως παραδέχεται ότι απάτησε τη σύζυγό του

Κάρι Μπράντσο & Mr. Big: Το τέλος μιας τηλεοπτικής -και προσωπικής- σχέσης που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή

Η ρήξη στη σχέση της Πάρκερ και του Νοθ ήρθε έπειτα από καταγγελίες εις βάρους του γνωστού ηθοποιού για σεξουαλική κακοποίηση. Συγκεκριμένα, το 2021, το «Hollywood Reporter» δημοσίευσε καταγγελίες δύο γυναικών, οι οποίες ισχυριζόντουσαν ότι ο Κρις Νορθ τις κακοποίησε σεξουαλικά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, το 2004 και το 2015, όταν ήταν 22 και 25 ετών αντίστοιχα. Αργότερα, τρίτη γυναίκα δήλωσε στο «Daily Beast» ότι δέχτηκε σεξουαλική κακοποίηση το 2010, όταν ήταν 18 ετών.

Από την πλευρά του, ο γνωστός ηθοποιός αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, ενώ δήλωσε ότι: «Δεν έχει και δεν θα ξεπερνούσε ποτέ αυτό το όριο», τονίζοντας ότι «αυτές οι ιστορίες είναι πλήρως κατασκευασμένες». Λίγο αργότερα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της από το Sex and the City, Σίνθια Νίξον και Κρίστιν Ντέιβις, δημοσίευσαν μία κοινή ανακοίνσής τους, η οποία ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι: «Είμαστε βαθιά λυπημένες για τις κατηγορίες εναντίον του Κρις Νοθ. Υποστηρίζουμε τις γυναίκες που μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους και τις επαινούμε για το θάρρος τους»..

Ο Κρις Νοθ εμφανώς πικραμένος από τη στάση των συνεργατών του, είπε δημόσια ότι: «Η δήλωση που εξέδωσαν δεν ήταν παρά μια κίνηση διαχείρισης της εικόνας τους. Ήταν λυπηρή, απογοητευτική», ενώ τόνισε ότι: «Περίμενα να με καλέσουν προσωπικά προτού τοποθετηθούν δημόσια. Με γνωρίζουν εδώ και πολλά χρόνια. Θα μπορούσαν να ακούσουν και τη δική μου πλευρά».

Επιπρόσθετα παραδέχτηκε ότι αυτή η κατάσταση μπορεί μεν να τον βοήθησε να αναγνωρίσει ποιοι άνθρωποι στάθηκαν πραγματικά δίπλα του, παρόλα αυτά όμως, όλο αυτό που πέρασε ήταν «ήταν οδυνηρό και επηρέασε τα πάντα», σημειώνοντας ότι εάν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, εκείνος δεν θα είχε αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο.

Πρόσφατα, ο Κρις Νορθ παραδέχτηκε ανοιχτά τη ρήξη στη σχέση του με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, αποκαλύπτοντας ότι η φιλία τους έχει πλέον τελειώσει. Ο 71χρονος ηθοποιός δηλώνει χαρακτηριστικά ότι: «Δεν είμαστε φίλοι, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά προφανές», αποδίδοντας την απομάκρυνσή τους στη δημόσια στάση που κράτησε η Πάρκερ απέναντι στις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση εις βάρος του.

Υπενθυμίζουμε ότι το Sex and the City κέρδισε τρεις συνεχόμενες Χρυσές Σφαίρες καλύτερης κωμικής σειράς (2000, 2001, 2002) και απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση ως μία από τις 100 καλύτερες σειρές όλων των εποχών. Επίσης, σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, με την πρώτη ταινία να αποφέρει πάνω από 418 εκατ. δολάρια, ενώ καθιέρωσε νέα πρότυπα στο τηλεοπτικό τοπίο.

Back to Top