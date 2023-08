O Mr. Big αρνείται τις επιθέσεις όμως παραδέχεται ότι απάτησε τη σύζυγό του

Δείτε βίντεο για τον Κρις Νοθ από τις ειδήσεις του Mega

Ο Κρις Νοθ, ο γνωστός σε όλους μας Mr. Big από το Sex and the City, «έσπασε» τη σιωπή του στην πρώτη συνέντευξη μετά τη δημοσιοποίηση των κατηγοριών εναντίον του τον Δεκέμβριο του 2021. Ο τηλεοπτικός σταρ υποστήριξε ότι το μόνο του παράπτωμα ήταν ότι απάτησε τη σύζυγό του, Τάρα Ουίλσον.

«Παραστράτησα κι απάτησα τη σύζυγό μου και αυτό είναι συντριπτικό γι’ αυτήν και δεν είναι και πολύ ωραία εικόνα. Αυτό δεν το κάνει έγκλημα», δήλωσε ο ηθοποιός στο USA Today.

Ο Κρις Νοθ με τη σύζυγό του Τάρα Ουίλσον σε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη το 2013 /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Ο 68χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις άλλες κατηγορίες περί βιασμού, χαρακτηρίζοντας τις γελοίες «προσθήκες», χωρίς καμία απολύτως βάση. Ο σταρ του Sex and the City εξήγησε ότι εμμένει στην αρχική του δήλωση με την οποία αρνείται τις κατηγορίες τονίζοντας ότι ενώ οι σεξουαλικές επαφές ήταν συναινετικές, η μοιχεία του ήταν λάθος!

«Δίνεις στον εαυτό σου τις ίδιες δικαιολογίες που κάνουν πολλοί άντρες - είναι απλώς ένας μικρός παράλληλος χορός κι είναι διασκεδαστικό. Δεν κάνεις κακό σε κανέναν. Κανείς δεν πρόκειται να το μάθει αυτό, ξέρεις, και το σεξ είναι απλώς απολαυστικό. Και ξαφνικά, πολλοί άνθρωποι θέλουν να κάνουν σεξ μαζί σου. Είναι σαν να λες: Λοιπόν, δεν πρόκειται να μου δοθεί ξανά αυτή η ευκαιρία», πρόσθεσε ο Νοθ.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ απογοητεύτηκε πολύ με όσα ακούστηκαν για τον φίλο και συμπρωταγωνιστή της Κρις Νοθ /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Θυμίζουμε ότι λίγο πριν το τέλος του 2021 έγιναν οι πρώτες καταγγελίες γυναικών οι οποίες ανέφεραν πως ο ηθοποιός τους επιτέθηκε σεξουαλικά. Μετά την πρεμιέρα της σειράς And Just Like That..., της συνέχειας του Sex and the City, οι πρωταγωνίστριες Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κριστίν Ντέιβις και Σύνθια Νίξον, αναγκάστηκαν να κοινοποιήσουν στον Τύπο κοινή δήλωση για να υποστηρίξουν τις γυναίκες. «Στηρίζουμε τις γυναίκες που μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο και τις συγχαίρουμε για αυτό», ανέφερε η δήλωσή τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media